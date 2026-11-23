Via libera dalla Commissione europea per denecimig, il primo anticorpo bispecifico mimetico del fattore VIIIa autorizzato per la profilassi degli episodi emorragici nelle persone con emofilia A, adulti e bambini, con e senza inibitori. Il farmaco sviluppato da Novo è disponibile in una penna preriempita monouso, stabile a temperatura ambiente fino a 5 settimane e progettato per prevenire o ridurre gli episodi emorragici con un regime di profilassi mensile, bisettimanale o settimanale.

“L’autorizzazione all’immissione in commercio in Europa di denecimig rappresenta un importante passo in avanti per la comunità dell’emofilia e per le persone che vivono con l’emofilia A”, commenta Giancarlo Castaman, professore e direttore della Struttura complessa di Malattie emorragiche e della coagulazione presso l’azienda ospedaliero-universitaria Careggi di Firenze e presidente di Siset, la Società italiana per lo studio dell’emostasi e della trombosi.

Il programma Frontier

L’autorizzazione si basa sui risultati del trial registrativo Frontier 2, in cui denecimig ha mostrato una riduzione significativa del tasso annuo di sanguinamento trattato (Abr) rispetto alla precedente profilassi con fattori di coagulazione e al trattamento al bisogno, in pazienti adulti e adolescenti con più di 12 anni, con emofilia A con o senza inibitori. Nei bambini di età inferiore a 12 anni, i risultati dello studio Frontier 3 sono risultati coerenti con l’efficacia osservata in adolescenti e adulti.

Come riporta Novo in una nota nel programma Frontier denecimig ha dimostrato tassi annui medi di sanguinamento generalmente inferiori a 1 nella popolazione della fase 3 analizzata, con un’elevata percentuale di pazienti che non ha registrato alcun episodio emorragico necessitante di trattamento. Inoltre, nello studio Frontiers 5 si è confermato il profilo di sicurezza del farmaco e si è evidenziata una preferenza dei pazienti per il suo dispositivo di somministrazione.

Migliore qualità di vita

“I risultati del programma Frontier mostrano un elevato livello di protezione dalle emorragie – continua Castaman – mentre la somministrazione sottocutanea tramite penna preriempita, a dose fissa, con frequenza settimanale, bisettimanale o mensile, consente di adattare la terapia alle esigenze cliniche e di vita del paziente, riducendo il carico di trattamento e favorendo aderenza e qualità di vita”.

“Auspichiamo che il percorso di accesso in Italia proceda rapidamente, affinché questa nuova opzione terapeutica sia disponibile quanto prima per le persone che potrebbero beneficiarne” conclude l’esperto.