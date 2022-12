Emofilia B, parere positivo del Chmp per la terapia genica di uniQure e Csl

Il comitato per i medicinali per uso umano (Chmp) dell’Agenzia europea per i medicinali (Ema) ha dato parere positivo per l’autorizzazione all’immissione in commercio condizionale (Cma) di etranacogene dezaparvovec (nome commerciale Hemgenix), terapia genica “one shot” per il trattamento degli adulti con emofilia B. La terapia sviluppata da uniQure e commercializzata da Csl – secondo un accordo di licenza globale firmato lo scorso anno –, è in grado di ridurre il tasso di sanguinamenti annuali dopo una singola infusione. La raccomandazione del Chmp segue l’approvazione dalla terapia negli Stati Uniti da parte della Food and Drug Administration (Fda), avvenuta lo scorso fine novembre. Lo scorso dicembre l’Ema aveva concesso la valutazione accelerata alla terapia genica.

Il parere positivo del Chmp sarà ora riesaminato dalla Commissione Europea. In caso di approvazione, si tratterà per gli stati membri dell’Unione Europea della prima terapia genica per i pazienti affetti da emofilia B.

Che cos’è l’emofilia B

L’emofilia B è una malattia rara pericolosa per la vita causata dalla carenza del Fattore IX di coagulazione. Le persone che ne soffrono sono soggette a emorragie nelle articolazioni, nei muscoli e negli organi interni, causando dolore, gonfiore e danni alle articolazioni stesse. Gli attuali trattamenti per l’emofilia B da moderata a grave includono infusioni profilattiche per tutta la vita del fattore IX per sostituire temporaneamente o integrare i suoi bassi livelli.

Come funziona etranacogene dezaparvovec

Etranacogene dezaparvovec (noto anche come CSL222, precedentemente noto come AMT-061) ripristina la produzione del fattore IX. Per farlo sfrutta il virus adeno-associato cinque (AAV5) come vettore, per trasportare all’interno dell’organismo la variante del gene Padua del Fattore IX (FIX-Padua), il quale genera proteine FIX che sono dalle 5 alle 8 volte più attive del normale.

Lo studio registrativo

Il parere positivo del Chmp si basa sui risultati dello studio cardine HOPE-B, il più grande studio di terapia genica nell’emofilia B condotto sinora. I risultati hanno dimostrato che i pazienti affetti da emofilia B trattati con etranacogene dezaparvovec hanno aumenti stabili e durevoli del fattore IX medio (FIX) (con un’attività FIX media del 36,9%) che ha portato a una riduzione del tasso di sanguinamento annualizzato aggiustato, del 64%. In seguito all’infusione di etranacogene dezaparvovec, il 96% dei pazienti ha interrotto la profilassi FIX di routine. L’analisi di 24 mesi dello studio HOPE-B ha mostrato un effetto sostenuto e duraturo di etranacogene dezaparvovec. La terapia genica è stata ben tollerata senza gravi eventi avversi correlati al trattamento.

Verso la clinica

“Siamo molto soddisfatti di questo parere positivo che raccomanda l’autorizzazione all’immissione in commercio condizionata per etranacogene dezaparvovec”, ha affermato Matt Kapusta, amministratore delegato di uniQure. “Il percorso clinico pluriennale del programma è iniziato in Europa con il nostro primo studio di fase I/II sugli esseri umani e il parere favorevole del Chmp avvicina etranacogene dezaparvovec alla comunità europea dell’emofilia B. Non vediamo l’ora di continuare la nostra partnership con Csl per aiutare a portare questa opzione terapeutica potenzialmente in grado di cambiare la vita alle persone con emofilia B”.