Emofilia B, via libera dalla Fda alla terapia genica in singola dose

L’Agenzia del farmaco statunitense (Fda) ha approvato di etranacogene dezaparvovec-drlb(nome commerciale Hemgenix di Csl Behring), una terapia genica basata su vettori virali adeno-associati per il trattamento di adulti affetti da emofilia B (deficit congenito di fattore IX) che attualmente utilizzano una terapia profilattica con fattore IX, che hanno in corso oppure hanno avuto un’emorragia pericolosa per la vita o ancora che hanno ripetuti episodi di sanguinamento spontaneo. Secondo i media americani si tratta della terapia genica più costosa al mondo, circa 3,5 milioni di dollari a dose.

L’emofilia B

L’emofilia B è una malattia emorragica genetica risultante da livelli mancanti o insufficienti di fattore IX della coagulazione del sangue, una proteina necessaria per produrre coaguli di sangue per fermare l’emorragia. La malattia porta a un sanguinamento prolungato dopo un infortunio, un intervento chirurgico o una procedura dentale e, nei casi più gravi, gli episodi emorragici possono manifestarsi spontaneamente senza una chiara causa. Ci possono poi essere complicazioni come il sanguinamento nelle articolazioni, nei muscoli o negli organi interni, compreso il cervello.

Chi colpisce

Gli uomini sono i più colpiti dall’emofilia B e manifestano sintomi. L’incidenza sulla popolazione è di circa uno su 40 mila e l’emofilia B rappresenta circa il 15% dei pazienti con emofilia. Molte donne portatrici della malattia non hanno sintomi. Tuttavia, si stima che circa il 10-25% delle donne portatrici presenta sintomi lievi, in rari casi quelli moderati o gravi.

Le terapie esistenti

Il trattamento in genere prevede la sostituzione del fattore di coagulazione mancante o carente per migliorare la capacità del corpo di fermare l’emorragia e promuovere la guarigione. I pazienti con emofilia B grave richiedono in genere un regime di trattamento di routine di infusioni endovenose (IV) di prodotti sostitutivi del fattore IX per mantenere livelli sufficienti di fattore di coagulazione per prevenire episodi emorragici.

Nuova opzione dalla terapia genica

Hemgenix è un prodotto di terapia genica una tantum somministrato in dose singola mediante infusione endovenosa. È costituito da un vettore virale che trasporta un gene per la coagulazione del fattore IX. Il gene è espresso nel fegato per produrre la proteina del fattore IX, per aumentare i livelli ematici di fattore IX e quindi limitare gli episodi emorragici.

Gli studi

La sicurezza e l’efficacia di Hemgenix sono state valutate in due studi su 57 uomini adulti di età compresa tra 18 e 75 anni con emofilia B grave o moderatamente grave. L’efficacia è stata stabilita sulla base della diminuzione del tasso di sanguinamento annualizzato (Abr) negli uomini. In uno studio, che ha avuto 54 partecipanti, i soggetti hanno avuto aumenti dei livelli di attività del fattore IX, una ridotta necessità di profilassi sostitutiva di routine del fattore IX e una riduzione del 54% dell’Abr rispetto al basale. Le reazioni avverse più comuni associate a Hemgenix includevano aumenti degli enzimi epatici, cefalea, lievi reazioni correlate all’infusione e sintomi simil-influenzali. I pazienti devono essere monitorati per le reazioni avverse all’infusione e l’aumento degli enzimi epatici (transaminite) nel sangue.

Le terapie innovative

“La terapia genica per l’emofilia – ha affermato Peter Marks, direttore del Center for biologics evaluation and research della Fda – è all’orizzonte da più di due decenni. Nonostante i progressi nel trattamento dell’emofilia, la prevenzione e la cura degli episodi emorragici possono avere un impatto negativo sulla qualità della vita delle persone. L’approvazione odierna offre una nuova opzione di trattamento per i pazienti con emofilia B e rappresenta un importante progresso nello sviluppo di terapie innovative per coloro che soffrono di un elevato carico di malattie associate a questa forma di emofilia”.

I pazienti al centro

“Csl è orgogliosa di essere in prima linea nella fornitura di medicinali che cambiano la vita per le malattie rare da oltre un secolo – ha commentato Bill Mezzanotte, head of Research & development e Chief medical officer di Csl – e l’approvazione storica di oggi si basa sulla nostra promessa di mettere i pazienti al primo posto in tutto ciò che facciamo per scoprire, sviluppare e fornire bioterapici e vaccini che soddisfino le loro esigenze. Con Hemgenix ora offriamo un portfolio completo di farmaci innovativi per l’emofilia B, offrendo alle persone che vivono con questa condizione più scelta nei trattamenti e un controllo migliore e più duraturo sulla loro malattia”.