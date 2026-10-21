La Fda approva Hibsago, il primo oligonucleotide antisenso per l’epatite B cronica

La Food and Drug Administration (Fda) statunitense ha approvato Hibsago (bepirovirsen), il primo oligonucleotide antisenso autorizzato negli Stati Uniti per il trattamento dell’epatite B cronica. Il farmaco, sviluppato da Gsk, è indicato in associazione alla terapia antivirale già in uso in alcuni adulti senza cirrosi e potrebbe consentire a una parte dei pazienti di mantenere il controllo dell’infezione anche dopo la sospensione di tutti i trattamenti.

L’approvazione riguarda gli adulti che assumono una terapia antivirale contro il virus dell’epatite B (Hbv) da almeno sei mesi, presentano livelli di Dna virale soppressi e hanno una concentrazione dell’antigene di superficie dell’epatite B (HBsAg) pari o inferiore a 3.000 UI/mL, determinata mediante un test autorizzato dalla Fda (il test Roche Elecsys HBsAg II quant II RxDx, dispositivo diagnostico complementare).

Un nuovo approccio terapeutico

“Per molte persone che vivono con l’epatite B cronica, il trattamento può significare assumere antivirali per anni per mantenere il virus soppresso”, ha dichiarato Wendy Carter, Direttrice ad interim dell’Ufficio per le Malattie Infettive presso il Center for Drug Evaluation and Research.

“Hibsago offre un nuovo approccio terapeutico che offre ad alcuni pazienti la possibilità di mantenere il controllo del virus dopo che tutti i trattamenti cronici con l’Hbv sono terminati. Questa approvazione rappresenta un importante progresso per le persone che vivono con questa grave malattia”.

Come funziona Hibsago

L’epatite B cronica è un’infezione epatica a lungo termine causata dall’Hbv. Col tempo, l’infezione può portare a gravi malattie epatiche, inclusa la cirrosi, e aumentare il rischio di cancro al fegato. Hibsago agisce prendendo di mira le istruzioni genetiche del virus, interferendo con la produzione dei suoi componenti e delle proteine virali. In questo modo contribuisce a ridurre la quantità di materiale virale e i livelli dell’antigene di superficie HBsAg nel sangue.

L’obiettivo è favorire un controllo duraturo dell’infezione, rendendo potenzialmente possibile, in pazienti selezionati, interrompere la terapia antivirale continuativa.

I risultati degli studi clinici

L’approvazione della Fda si basa su due studi clinici che hanno confrontato Hibsago con un placebo. Il farmaco viene somministrato mediante iniezione sottocutanea per un periodo massimo di 24 settimane, in associazione alla terapia antivirale già in corso. Quest’ultima deve essere proseguita per almeno altre 24 settimane dopo l’ultima iniezione di Hibsago.

Al termine di questo periodo, alcuni pazienti possono interrompere anche la terapia antivirale preesistente, se soddisfano specifici criteri clinici e di laboratorio.

Nei due studi, il 24% dei pazienti trattati con Hibsago ha soddisfatto i criteri per sospendere la terapia antivirale, rispetto a nessun paziente nel gruppo placebo. A 24 settimane dall’interruzione di tutti i trattamenti, il 19% dei pazienti che avevano ricevuto Hibsago manteneva il controllo virologico e non presentava livelli rilevabili di HBsAg nel sangue.

Il profilo di sicurezza

Hibsago presenta un’avvertenza per il rischio di gravi reazioni epatiche e di riduzione della conta piastrinica, che può aumentare il rischio di emorragie potenzialmente letali. Il farmaco è inoltre associato ad avvertenze relative al possibile peggioramento della funzione renale, a gravi reazioni infiammatorie, come la vasculite, e a rischi significativi in caso di somministrazione non corretta.

La Fda raccomanda pertanto controlli medici ed esami del sangue regolari prima e durante il trattamento, per monitorare l’eventuale insorgenza di queste complicanze. Tra gli effetti indesiderati più comuni, escluse le alterazioni dei parametri di laboratorio, figurano reazioni nel sito di iniezione, febbre, affaticamento e cefalea.

L’agenzia statunitense aveva già concesso a Hibsago le designazioni Fast Track e Breakthrough Therapy, oltre alla procedura di revisione prioritaria (Priority Review), riconoscendo il potenziale del trattamento nel rispondere a un bisogno clinico ancora insoddisfatto.