Farmaci in pediatria: tra (poche) sperimentazioni e nuovi sviluppi

I bambini non sono piccoli adulti. È questo, senza dubbio, il primo elemento da chiarire quando si affronta il delicato tema dell’uso dei farmaci in pediatria. Il soggetto pediatrico è, infatti, in continua evoluzione e presenta specificità proprie che lo distinguono dall’adulto anche nella risposta al trattamento farmacologico. Un concetto da tenere bene a mente per evitare molti dei più frequenti errori commessi nel somministrare i medicinali ai bambini. Come, ad esempio, la riduzione del dosaggio di un farmaco, impiegato comunemente negli adulti, in base al peso corporeo e all’età del piccolo paziente, senza però avere informazioni corrette sull’efficacia e la sicurezza del trattamento in età pediatrica.

Farmacodinamica e cinetica differente

Spiega Alessandro Mugelli, già Presidente Società italiana di farmacologia (Sif): “Che i bambini non siano piccoli adulti è dimostrato dal fatto che non solo molti parametri farmacocinetici, ma anche la farmacodinamica possano modificarsi durante la crescita. Nella popolazione pediatrica, crescita e cambiamenti evolutivi influenzano l’assorbimento, la distribuzione, il metabolismo e l’eliminazione dei farmaci (Adme). Così come influenzano gli aspetti di farmacodinamica, variando l’efficacia e la sicurezza della terapia. In ambito pediatrico vanno, inoltre, considerati numerosi fattori, tra cui: l’età, il peso corporeo, la superficie corporea, l’età gestazionale e il peso alla nascita per i neonati, l’etnia, il sesso”.

Dati incompleti o assenti

Nonostante la terapia farmacologica giochi un ruolo importante nella cura e nella prevenzione in età pediatrica, i pediatri sono spesso costretti a prescrivere farmaci basandosi su dati di sicurezza ed efficacia incompleti o assenti, come conseguenza della carenza di specifici studi in questa fascia di età.

“Non più di un terzo dei farmaci attualmente prescritti ai bambini è stato, infatti, specificamente studiato per la sicurezza e l’efficacia in età pediatrica”, prosegue Mugelli. “Ciò è particolarmente rilevante considerando che le tappe fondamentali del destino del farmaco nei bambini, dall’assorbimento all’eliminazione, sono diverse qualitativamente e quantitativamente rispetto agli adulti e che i differenti gradi di sviluppo degli apparati bersaglio richiedono una terapia farmacologica individualizzata che non sempre può essere adeguatamente ricavata dai dati disponibili per la popolazione adulta”.

L’impegno della Sif nella farmacologia pediatrica

Un tema quello dei farmaci in pediatria, particolarmente caro alla Sif, che lo affronterà durante il suo 41° Congresso Nazionale, in programma dal 16 al 19 novembre a Roma. Con un focus riservato al riposizionamento di farmaci noti (anche con brevetto scaduto) per il trattamento di patologie in ambito pediatrico. Inoltre nel 2017 la Sif ha creato un Gruppo di lavoro di farmacologia pediatrica ed è tra i soci fondatori dell'”Italian Network for Paediatric Clinical Trials” (INCiPiT), nato nello stesso anno con l’obiettivo di diventare il principale punto di riferimento italiano per la sperimentazione clinica nella popolazione pediatrica.