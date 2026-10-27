Farmacovigilanza: Aifa lancia bando per un progetto nazionale dedicato a pazienti anziani, multicronici e in politerapia

agenzia italiana del farmaco
Pubblicato il: 27 Ottobre 2026|
Redazione AboutPharma

Rafforzare il sistema nazionale di farmacovigilanza, attraverso un modello intregrato di sorveglianza attiva e metodologie innovative digitali. Con questo obiettivo, l’Agenzia italiana del farmaco ha pubblicato un bando che mira a selezionare un progetto nazionale nell’ambito della “Valutazione dei medicinali nel post-marketing”.

I finanziamenti del bando

Il bando è stato approvato dal Consiglio di amministrazione dell’Aifa, nella seduta del 23 settembre 2026,  e sarà finanziato con l’utilizzo di circa 10,5 milioni di euro nell’ambito dei Fondi di farmacovigilanza relativi agli anni 2018-2022, in attuazione dell’accordo sancito il 18 aprile 2024 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano.

A chi si rivolge l’iniziativa

Il progetto di farmacovigilanza attiva sarà rivolto ai pazienti di età pari o superiore a 65 anni, affetti da multimorbidità e sottoposti a politerapia, una popolazione particolarmente esposta al rischio di reazioni avverse ai medicinali a causa dell’elevata complessità clinica e terapeutica.

La partecipazione al Bando è riservata alle Regioni, che dovranno individuare un Centro di riferimento regionale cui sarà affidata la funzione di coordinamento nazionale del progetto e il coinvolgimento delle altre Regioni aderenti.ù

I termini per partecipare

Le proposte progettuali dovranno essere presentate attraverso la piattaforma GeFF (Gestione fondi di farmacovigilanza) entro e non oltre le ore 18 del 31 dicembre 2026.

Tag: Aifa / Farmacovigilanza /

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