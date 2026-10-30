Farmacovigilanza: l’Ema accende i riflettori sull’antidepressivo Deanxit e sul rischio allergico correlato alle immunoglobuline

Due nuove questioni di sicurezza entrano nell’agenda della farmacovigilanza europea.

Nel corso della riunione tenutasi dal 26 al 29 ottobre, il Comitato per la valutazione dei rischi per la farmacovigilanza (Prac) dell’Agenzia dei medicinali (Ema) ha avviato una revisione per Deanxit (associazione a dose fissa di flupentixolo e melitracene utilizzata nel trattamento della depressione e dell’ansia) e per il rischio relativo all’aumento delle reazioni allergiche associate a specifici lotti di immunoglobuline umane normali.

Deanxit: sotto esame gli effetti neurologici e cognitivi

La revisione riguarda l’associazione di flupentixolo e melitracene, commercializzata con il nome Deanxit. Le segnalazioni che hanno portato all’avvio della procedura comprendono disturbi del movimento, tra cui tremori, rigidità, irrequietezza e movimenti involontari, oltre a problemi di memoria e delle capacità cognitive. In alcuni casi, precisa l’Ema, i sintomi sarebbero persistiti anche dopo l’interruzione del trattamento.

Gli effetti neurologici e psichiatrici sono già riportati nelle informazioni di prodotto. A sollecitare un approfondimento è stata l’autorità regolatoria belga, che ha posto l’attenzione sulla gravità e sulla durata delle manifestazioni segnalate, sulla possibilità di disabilità prolungate e sul rischio che alcuni effetti possano risultare irreversibili. L’agenzia belga ha inoltre sollevato dubbi sul beneficio clinico dell’associazione delle due sostanze.

Il Prac dovrà a questo punto esaminare tutti i dati disponibili per rivalutare il rapporto beneficio-rischio e stabilire se mantenere, modificare, sospendere o revocare le autorizzazioni all’immissione in commercio.

Immunoglobuline: segnalazioni di ipersensibilità associate ad alcuni lotti

La seconda valutazione riguarda le immunoglobuline umane, utilizzate per prevenire infezioni nei pazienti con deficit anticorpali e per trattare determinate patologie autoimmuni.

Le reazioni di ipersensibilità sono un effetto indesiderato già noto per questa categoria di medicinali. Tuttavia, le segnalazioni raccolte hanno evidenziato un’incidenza apparentemente superiore alle attese in associazione a specifici lotti di alcuni prodotti.

Le manifestazioni riportate presentano diversi livelli di gravità: dalle eruzioni cutanee e dal prurito fino a reazioni potenzialmente fatali, come anafilassi e angioedema. I casi si sono concentrati su alcuni lotti di medicinali, determinando negli ultimi mesi ritiri precauzionali in alcuni Stati membri dell’Unione europea. Tra i prodotti interessati figurano Flebogamma DIF, Yimmugo e Gamunex.

Le indagini condotte finora non hanno ancora identificato la causa di questi episodi. Non è inoltre chiaro se il problema possa riguardare anche altre immunoglobuline umane normali. Per questo motivo, la revisione del Prac avrà un perimetro più ampio e comprenderà tutti i medicinali appartenenti alla categoria, indipendentemente dalla via di somministrazione (endovenosa, sottocutanea o intramuscolare).

Il Comitato richiederà alle aziende titolari delle autorizzazioni tutti i dati pertinenti, che saranno valutati insieme alle evidenze disponibili per individuare le possibili cause delle reazioni e stabilire se siano necessarie ulteriori misure di minimizzazione del rischio.