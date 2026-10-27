La Food and drug administration (Fda) approva le nuove linee guida per le app abbinate ai farmaci su prescrizione

La Food and drug administration (Fda) degli Stati Uniti ha pubblicato le linee guida che stabiliscono un quadro normativo chiaro su come le aziende farmaceutiche possano sviluppare, distribuire ed etichettare le app utilizzate insieme ai loro farmaci soggetti a prescrizione medica.

Il documento pone fine a una prolungata incertezza fornendo raccomandazioni su quando i contenuti di un’app debbano essere sottoposti all’approvazione dell’Agenzia, quando un’applicazione debba essere menzionata sull’etichetta ufficiale del medicinale e quale documentazione le aziende debbano trasmettere alla Fda.

Informazioni accurate

“Le app per dispositivi mobili svolgono un ruolo sempre più rilevante nel modo in cui i pazienti gestiscono i propri farmaci e le proprie condizioni di salute”, ha dichiarato Chris Wheeler, direttore della divisione dei Programmi di Politica Medica presso il Centro per la Valutazione e la Ricerca sui Farmaci (Cder) della Fda.

“Queste linee guida contribuiscono a garantire che le informazioni fornite da tali strumenti siano accurate, basate su prove scientifiche e comunicate chiaramente sia ai pazienti sia ai loro medici curanti”.

Contenuti obbligatori

La guida affronta tre questioni chiave per il settore: quando i contenuti di un’app vengono considerati etichettatura obbligatoria ai sensi delle normative Fda rispetto a materiale promozionale, quando un’applicazione deve essere citata nelle informazioni prescrittive ufficiali di un farmaco e cosa le aziende devono trasmettere alla Fda al momento della distribuzione dei contenuti digitali agli utenti.

Il documento individua due categorie di software complementari (companion software). Le app collegate a un dispositivo medico (come un’applicazione associata a un inalatore per l’asma) dovrebbero generalmente essere descritte sull’etichetta prescrittiva ufficiale del farmaco, dato il ruolo centrale che il software svolge nell’impiego del medicinale.

Le app autonome (quali strumenti per il monitoraggio dei sintomi, promemoria posologici o supporti per la salute) dovrebbero invece comparire sull’etichetta prescrittiva solo qualora l’azienda dimostri che l’app è essenziale per un uso sicuro ed efficace o attesti un beneficio clinico significativo. Nella maggior parte dei casi, i contenuti mostrati agli utenti da un’applicazione complementare saranno trattati come materiale promozionale, in coerenza con la consueta regolamentazione della pubblicità dei farmaci da parte della Fda.

“Queste linee guida riflettono l’impegno della Fda per una supervisione responsabile e proporzionata al rischio della salute digitale, un settore che costituisce una priorità chiave per l’agenzia, è in rapida evoluzione e racchiude grandi promesse per il miglioramento dell’assistenza ai pazienti”, ha affermato Michael Davis, direttore del Cder dell’Agenzia. “Allineando il nostro approccio tra i centri per i farmaci e quelli per i dispositivi medici, offriamo agli sviluppatori un percorso chiaro e coerente per mettere a disposizione dei pazienti tecnologie sanitarie digitali sicure ed efficaci”.

Al passo con l’evoluzione digitale in sanità

“Le app complementari stanno rapidamente superando la funzione di semplici promemoria di dosaggio per diventare strumenti capaci di adattarsi a ogni singolo paziente”, ha aggiunto Jared Seehafer, vice commissario della Fda per la Tecnologia. “L’approvazione definitiva di queste linee guida offre alle case farmaceutiche e ai loro partner tecnologici una solida base su cui costruire man mano che queste tecnologie avanzano, e contribuisce a garantire che pazienti e operatori sanitari possano fidarsi delle informazioni che ricevono”.

Questo provvedimento testimonia inoltre il costante impegno della Fda nell’ammodernare il proprio quadro normativo per tenere il passo con la rapida evoluzione delle tecnologie digitali in sanità. Fornendo indicazioni chiare e pratiche sia per i software collegati ai medicinali sia per quelli autonomi, l’agenzia punta a ridurre le incertezze superflue per sviluppatori e produttori, tutelando al contempo gli standard di sicurezza ed efficacia su cui fanno affidamento pazienti e professionisti sanitari.