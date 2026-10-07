Gare pubbliche: conta indicare il Ccnl giusto

Ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo 36/2023, le stazioni appaltanti devono indicare nella documentazione di gara il Ccnl di settore e zona stipulato dalle asso­ciazioni sindacali e datoriali più rappresentative, in coerenza con l’oggetto dell’appalto.

L’operatore economico, a sua volta, deve dichiarare se appli­cherà il Ccnl “leader” indicato dalla pubblica amministrazione oppure se intende utilizzare un contratto diverso, dimostran­do in tal caso l’equivalenza delle tutele economi­che e normative.

Con l’articolo 11 il Ccnl applicato ai lavoratori impiegati nell’appalto è passato da semplice scelta aziendale a variabile decisiva di gara: un cambiamento che incide su strategia di offerta, struttura dei costi e gestione del rischio di contenzioso.

La cornice regolatoria

L’articolo 11 è stato modificato dal decreto legislativo 209/2024, che ha introdotto l’Allegato I.01, vero e proprio “manuale operativo” per la scelta del Ccnl e la valutazione di equivalenza. L’Allegato recepisce e consolida i criteri già elaborati da Anac e individua in dettaglio:

le voci della componente fissa delle retribu­zioni da comparare ai fini della valutazione di equivalenza economica (retribuzione tabellare, indennità di contingenza, Edr, mensilità aggiun­tive, principali indennità fisse) (cfr. articolo 4, comma 2);

i parametri su cui effettuare la valutazione di equivalenza delle tutele normative (orario di la­voro, ferie, malattia, preavviso, maternità, pre­videnza e sanità integrativa, durata periodo di prova, monte ore permessi retribuiti etc.) (cfr. articolo 4, comma 3).

Le stazioni appaltanti possono ritenere sussistente l’equivalenza quando il valore economico complessi­vo delle componenti fisse della retribuzione globale annua è almeno pari a quello del Ccnl indicato, o quando gli scostamenti dai parametri elencati al comma 3 sono marginali. Le modalità di individua­zione di detti scostamenti sono definite con decreto ministeriale o, nelle more, dalle indicazioni di cui alla relazione illustrativa del bando-tipo n. 1/2023 di Anac.

Una norma con funzione anti-dumping

La Corte costituzionale, con la sentenza numero 60 del 30 aprile 2026, ha riconosciuto che l’incorpo­razione del Ccnl leader negli atti di gara – ferma la possibilità per l’offerente di applicare un contratto a tutele equivalenti – svolge una chiara funzione anti‑dumping.

L’obiettivo non è fissare diretta­mente una retribuzione minima, ma evitare che la competizione si giochi a scapito delle tutele del lavoro. Le tutele previste dal Ccnl indicato nella lex specialis rappresentano quindi un limite inde­rogabile, sottratto alle strategie di ribasso delle imprese.

Secondo la Consulta, l’articolo 11, commi 1‑4, si inserisce nel più ampio disegno normativo volto a dare attuazione ai principi di proporzionalità e sufficienza della retribuzione (articolo 36 Cost.) e a limitare la libertà di iniziativa economica laddove si ponga in contrasto con l’utilità sociale (articolo 41, co. 2, Cost.).

In chiave “business”, significa che nell’ambito delle offerte la leva prezzo non può essere costruita sulla compressione delle condizioni di lavoro: una considerazione centrale per chi com­pete in un mercato, come quello pharma/medical devices, ad alta intensità di servizi e professionalità.

Equivalenza tra Cnnl: criteri stringenti e oneri probatori

Sono molteplici le pronunce del giudice amministra­tivo sul tema dell’equivalenza dei Ccnl che, invero, costituisce l’oggetto di numerosi ricorsi promossi avverso i provvedimenti di aggiudicazione delle gare. Il Consiglio di Stato ha chiarito che la verifi­ca deve essere condotta – in linea con l’Allegato I.01 – sulle componenti fisse della retribuzione globale annua, e che il superminimo individuale, essendo voce accessoria e non strutturale, non può essere utilizzato per colmare divari retributivi tra Ccnl, né per fondare da solo la dichiarazione di equivalenza. (cfr. sentenza della Sez. V, 24 aprile 2026, n. 3209).

La stessa decisione richiama il principio, fatto proprio dalla Corte costituzionale, secondo cui l’equivalenza deve coprire insieme tutele economiche e normative, considerate come un “complesso inscindibile”.

Ne deriva un onere di allegazione elevato per l’operatore economico: l’articolo 11 impone alla stazione appaltante di ac­quisire, in fase di gara, una dichiarazione puntuale di applicazione del Ccnl o di equivalenza; l’operatore economico, ove intenda dichiarare l’equivalenza, deve supportarla sin da subito con dati oggettivi, non con formule generiche.

Il Consiglio di Stato (Sez. V, con sentenza del 4 maggio 2026, n. 3465) ha rimarcato che non possano essere valorizzate voci retributive extra‑contrattuali (correttivi individuali) per colmare le differenze tra contratti collettivi e che, in ogni caso, sussiste un onere della prova a carico dell’operatore economico.

Impatti sul settore

Per le imprese del settore pharma e medical devi­ces, il tema della scelta del Ccnl è collegato a stra­tegia di pricing; struttura dei costi del personale; rischio di contestazioni sull’anomalia dell’offerta; sostenibilità del contratto nel medio periodo. Le stazioni appaltanti possono indicare, in funzione dell’oggetto della gara, per esempio, Ccnl logistica, multiservizi, metalmeccanico, commercio o sanità privata.

L’operatore potrebbe essere tentato di utilizzare un Ccnl percepito come “più leggero” per ridurre il costo del lavoro. Il nuovo quadro normativo e giurisprudenziale rende però questa scelta molto rischiosa poiché l’equivalenza deve basarsi su voci, parametri oggettivi e puntuali di cui all’allegato I.01 al dlgs 36/2023.

Uno strumento di tutela

La prassi mostra che molte imprese si limitano a dichiarazioni generiche di equivalenza. Alla luce dell’articolo 11, dell’Allegato I.01 e della giurispru­denza, questa strategia appare fragile e rischiosa. Per “blindare” la propria offerta e rafforzare il giu­dizio di congruità e di non anomalia, è consigliabile predisporre e allegare una dichiarazione di equiva­lenza strutturata, fondata sia sull’equivalenza eco­nomica che normativa. La dichiarazione potrebbe essere articolata in tre paragrafi:

Richiamo normativo

Si suggerisce di inserire un riferimento esplicito all’articolo 11 dlgs 36/2023 e all’Allegato I.01, speci­ficando che la comparazione è svolta “in conformità alle voci retributive di cui all’articolo 4, comma 2, dell’Allegato I.01 e alle tutele normative indicate al successivo comma 3”.

Prospetto comparativo economico e normativo

Si suggerisce di allegare una tabella in cui, per ciascun profilo/livello di inquadramento previsto nell’appalto, si confrontano – tra Ccnl leader indi­cato nella lex specialis e Ccnl aziendale – almeno le seguenti voci della componente fissa: retribuzione tabellare mensile e annua; indennità di contingenza; eventuale Edr; mensilità aggiuntive (13ª, 14ª); principali indennità fisse (turni, notturno, festivi­tà, rischio, indennità di funzione).

La tabella deve evidenziare che la retribuzione globale annua fissa non è inferiore a quella del Ccnl leader. In aggiunta, al fine di dimostrare l’e­quivalenza delle tutele normative, si suggerisce di elencare i parametri di cui al comma 3 del citato articolo 4 dell’Allegato I.01 del Ccnl che si intende applicare, comparandoli con quelli del Ccnl leader al fine di dare evidenza dell’assenza di scostamenti. Al riguardo, si suggerisce di monitorare l’eventuale pubblicazione del decreto ministeriale per la de­finizione delle linee guida per la determinazione dell’equivalenze delle tutele e per la valutazione degli scostamenti.

Dichiarazione conclusiva espressa

Si suggerisce di concludere con una formula del tipo: “Il Ccnl…applicato dall’operatore garantisce, nel complesso delle tutele economiche e normative, condizioni almeno equivalenti a quelle previste dal Ccn indicato negli atti di gara, conformemente ai criteri di cui all’art. 11 D.lgs 36/2023 e Allegato I.01”.