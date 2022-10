I dieci farmaci raccomandati dal Comitato per i medicinali per uso umano nella riunione di ottobre

Il Comitato per i medicinali per uso umano (Chmp) dell’Agenzia europea per i medicinali (Ema), nella riunione di ottobre, ha raccomandato l’approvazione di dieci farmaci. Di questi, cinque sono nuove formulazioni, due farmaci orfani e tre generici.

Vaccino per prevenire la dengue

Il Comitato ha espresso parere positivo per l’autorizzazione all’immissione in commercio per il vaccino dengue tetravalente (vivo, attenuato). Sviluppato da Takeda, il vaccino è indicato per la prevenzione dei sierotipi del virus della dengue 1, 2, 3, e 4 nelle persone a partire dai quattro anni di età. La dengue è una malattia tropicale. La dengue è una malattia tropicale trasmessa dalla zanzare causata dal virus omonimo, che porta a lievi sintomi simil-influenzali nella maggior parte delle persone. Solo un piccolo numero di pazienti sviluppa tale malattia in forma grave, con emorragie e danni agli organi. Il tasso di mortalità globale stimato, riporta una nota dell’Ema, è compreso tra 20 mila e 25 mila all’anno, principalmente nei bambini.

Come agisce il vaccino

Il vaccino tetravalente contro la dengue previene la febbre, le malattie gravi e il ricovero in ospedale causato da uno qualsiasi dei quattro sierotipi del virus della dengue. Questo vaccino ha ricevuto una raccomandazione dell’Ema nell’ambito del programma Eu Medicines for all (EU-M4All), un meccanismo che consente al Chmp di valutare i medicinali destinati all’uso nei paesi a basso e medio reddito al di fuori dell’Unione europea . Allo stesso tempo, il vaccino ha anche ricevuto un parere positivo per l’uso nell’Ue (con il nome commerciale Qdenga).

Una terapia contro il virus Epstein-Barr

Via libera anche a un’autorizzazione all’immissione in commercio in circostanze eccezionali per il medicinale per terapia avanzata (Atmp) tabelecleucel (nome commerciale Ebvallo) per il trattamento della malattia linfoproliferativa post-trapianto positiva al virus di Epstein-Barr. La terapia è indirizzata ai pazienti adulti e pediatrici che presentano una grave complicanza a seguito di trapianto di organi solidi o trapianto di midollo osseo. Il farmaco è stato sostenuto attraverso il programma PRIority MEdicines (Prime) dell’Ema, che fornisce un supporto scientifico e normativo tempestivo e potenziato ai farmaci che hanno un potenziale particolare per soddisfare le esigenze mediche insoddisfatte dei pazienti.

Altri cinque pareri positivi

Il Comitato ha inoltre espresso parere positivo per altri cinque farmaci. Si tratta di Abaloparatide (nome commerciale Eladynos), la cui autorizzazione è stata raccomandata per il trattamento dell’osteoporosi nelle donne in postmenopausa ad aumentato rischio di fratture. Via libera anche per Marlixibat cloruro (Livmarli), destinato al trattamento del prurito colestatico in pazienti adulti e pediatrici, a partire dai due mesi di età, con sindrome di Alagille, una condizione ereditaria in cui la bile si accumula nel fegato. Semaforo verde gozetotide (Locametz), destinato alla diagnosi del cancro alla prostata; mentre lutezio (177Lu) vipivotide tetraxetano (Pluvicto) è destinato al trattamento del cancro alla prostata. Pollice in su del Comitato per spesolimab (Spevigo), per un’autorizzazione all’immissione in commercio condizionata per il trattamento delle riacutizzazioni in pazienti adulti con psoriasi pustolosa generalizzata, una malattia della pelle che consiste in macchie di pus circondate da aree di pelle arrossata.

Parere positivo per tre generici

Sono tre i farmaci generici finiti nella lista delle raccomandazioni del Chmp. Dimetilfumarato è indicato per il trattamento di pazienti adulti e pediatrici pari o superiore ai 13 anni affetti da sclerosi multipla. Pemetrexed per il trattamento del mesotelioma pleurico maligno, raro tumore del rivestimento intorno ai polmoni. Infine plerixafor, per il trattamento di adulti e bambini affetti da linfoma e mieloma multiplo.

Raccomandazioni sulle estensioni dell’indicazione

Il comitato ha raccomandato quattro estensioni dell’indicazione per i medicinali già autorizzati nell’Ue: Brukinsa, Libtayo, Lyumjev e Xydalba.

Aggiornamento Covid-19

Il Chmp ha inoltre raccomandato di convertire l’autorizzazione all’immissione in commercio condizionata del vaccino Covid-19 di AstraZeneca (Vaxzevria) in un’autorizzazione all’immissione in commercio standard.