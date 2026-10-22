Ibogaina, la Fda apre una consultazione pubblica per orientare gli studi clinici

La Food and drug administration (Fda) statunitense ha aperto una consultazione pubblica per raccogliere contributi scientifici e indicazioni utili alla progettazione dei primi studi clinici sui medicinali a base di ibogaina, un alcaloide indolico psicoattivo ricavato dall’arbusto africano Tabernanthe iboga in studio per le dipendenze. L’iniziativa punta a definire approcci che consentano di valutare il potenziale terapeutico della sostanza affrontando, al contempo, le rilevanti questioni di sicurezza ancora aperte.

La richiesta di informazioni (Request for Information, Rfi) riguarda diversi aspetti dei protocolli sperimentali: dalla selezione delle dosi e dalle modalità del loro incremento al contesto assistenziale, dai criteri di inclusione dei partecipanti al monitoraggio degli eventi avversi, fino alle regole per interrompere gli studi e alle procedure di supervisione indipendente.

“Nel caso dell’ibogaina, esistono importanti questioni scientifiche, oltre a seri problemi di sicurezza”, ha dichiarato Michael Davis, direttore del Center for Drug Evaluation and Research della Fda, sottolineando la necessità di raccogliere dati di qualità per orientare la ricerca clinica e tutelare i pazienti.

Dosaggio e sicurezza al centro della consultazione

Tra gli elementi sui quali l’Agenzia chiede contributi figura la strategia di incremento delle dosi. L’approccio proposto prevede piccoli gruppi sequenziali di partecipanti trattati con dosaggi progressivamente crescenti e una dose iniziale giustificata dalle evidenze disponibili, che non dovrebbe superare i 10 mg/kg.

Particolare attenzione è riservata al monitoraggio degli eventi avversi cardiaci e neurologici e alle misure di protezione da adottare durante le sperimentazioni. La consultazione comprende inoltre questioni etiche, come il consenso informato, e la definizione di adeguati meccanismi indipendenti di controllo della sicurezza. Resterà aperta fino al 20 novembre 2026 e i contributi possono essere presentati attraverso il portale Regulations.gov, indicando il numero di procedimento FDA-2026-N-10429.

I contributi ricevuti potranno aiutare la Fda a valutare meglio i possibili impieghi dell’ibogaina, i benefici attesi e i rischi associati, fornendo elementi utili per orientare lo sviluppo clinico.

Il trial statunitense sulla noribogaina

La consultazione si inserisce nel più ampio programma statunitense per accelerare la ricerca sulle sostanze psichedeliche, avviato anche in attuazione dell’ordine esecutivo firmato dal presidente Donald Trump nell’aprile 2026, Accelerating Medical Treatments for Serious Mental Illness. Nel luglio 2026 la Fda ha pubblicato la versione definitiva delle linee guida Psychedelic Drugs: Considerations for Clinical Investigations, con indicazioni generali per gli sponsor che sviluppano medicinali psichedelici.

L’Agenzia, inoltre, già ad aprile aveva dato il via libero a uno studio clinico di fase iniziale sul cloridrato di noribogaina, un derivato dell’ibogaina, loridrato per il trattamento del disturbo da uso di alcol (una condizione caratterizzata da alti tassi di ricaduta e opzioni terapeutiche limitate, come sottolinea la Fda in una nota), a seguito della presentazione di una domanda di farmaco sperimentale (Ind). Si tratta del primo caso in cui la Fda autorizza negli Stati Uniti uno studio clinico su un derivato dell’ibogaina, sponsorizzato dalla società DemeRx NB.

Le indicazioni prioritarie

Parallelamente, il Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani degli Stati Uniti (Hhs) sta finanziando, attraverso l’Advanced Research Projects Agency for Health (Arpa-H), un programma volto a raccogliere dati di sicurezza ed efficacia mediante studi clinici nelle fasi iniziali dello sviluppo. Anche il National Institute on Drug Abuse (Nida) sostiene ricerche sull’ibogaina per il potenziale trattamento del disturbo da uso di oppioidi (Opioid use disorder, Oud).

Sulla base dei dati disponibili e della gravità delle patologie, l’Hhs sta dando priorità a due popolazioni iniziali per la ricerca sostenuta con fondi federali: gli adulti con disturbo da uso di oppioidi e gli adulti con disturbo da stress post-traumatico (PPtsd).