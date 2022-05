Il Comitato per i medicinali per uso umano (Ema) ha raccomandato l’approvazione di nove farmaci

Sono nove i farmaci raccomandati per l’approvazione da parte del Comitato per i medicinali per uso umano (Chmp) dell’Ema nel corso della riunione di maggio.

I farmaci raccomandati

Al termine del meeting europeo, che si è tenuto dal 16 al 19 maggio, è stata adottata una raccomandazione per l’autorizzazione all’immissione in commercio di Cevenfacta (eptacog beta – attivato) per il trattamento di episodi di sanguinamento in pazienti con emofilia congenita.

Inoltre, il Chmp ha espresso parere positivo in circostanze eccezionali per una nuova terapia genica. Si tratta di Upstaza (eladocagene exuparvovec) che, riporta una nota di Ema, rappresenta il primo medicinale destinato al trattamento di pazienti adulti e pediatrici affetti da carenza di L amminoacido decarbossilasi aromatica (Aadc), una malattia genetica ultra rara che colpisce il sistema nervoso.

Il farmaco Xenpozyme (olipudasi alfa), invece, ha ricevuto parere positivo per il trattamento di due tipi di malattia di Niemann-Pick, una patologia rara metabolica causata da deficit di sfingomielinasi acida (Asmd). Si tratta del primo trattamento trattamento specifico per l’Asmd, ed è stato supportato dallo schema PRIority MEdicines (Prime) dell’Ema.

Altro parere positivo, in circostanze eccezionali, è stato adottato per Zokinvy (ionafarnib), primo trattamento per bambini con sindromi progeroidi, una malattia genetica ultra rara che causa invecchiamento precoce e morte.

Via libera anche per Kinpeygo (budesonide), un medicinale ibrido indicato per il trattamento della nefropatia primaria da immunoglobulina A negli adulti. I medicinali ibridi si basano in parte sui risultati di test preclinici e sperimentazioni cliniche di un prodotto di riferimento già autorizzato e in parte su nuovi dati.

Parere positivo per quattro generici

Il Comitato ha dato parere positivo a quattro medicinali generici: si tratta di Ertapenem SUN (ertapenem), destinato al trattamento dell’infezione batterica sensibile a ertapenem; Ganirelix Gedeon Richter (ganirelix), per la prevenzione dell’ovulazione prematura nelle donne in trattamento per la fertilità e sottoposte a stimolazione ovarica; Sitagliptin/metformina cloridrato Accord (sitagliptin/metformina cloridrato), un trattamento per il diabete mellito di tipo 2; Sugammadex Fresenius Kabi (sugammadex), un medicinale destinato all’inversione del blocco neuromuscolare indotto dal rocuronio o dal vecuronio.

I pareri negativi

Il Chmp ha raccomandato il rifiuto delle autorizzazioni all’immissione in commercio per Tuznue (trastuzumab), un biosimilare destinato al trattamento di alcune forme di cancro al seno e allo stomaco e per il suo duplicato Hervelous (trastuzumab).

Estensioni di indicazione

Per quanto riguarda le estensioni di indicazioni, il comitato ne ha raccomandato sei per i seguenti medicinali già autorizzati nell’Unione europea: Cosentyx, Keytruda, Nexpovio, Olumiant, Rinvoq e Xeljanz.

Conclusione del deferimento arbitrale

Il Chmp ha completato una revisione di Daruph/Anafezyn a seguito di un disaccordo tra gli Stati membri dell’UE in merito alla sua autorizzazione. L’Agenzia ha concluso che i benefici di Daruph/Anafezyn superano i suoi rischi e che l’autorizzazione all’immissione in commercio dovrebbe essere rilasciata negli Stati membri dell’Ue in cui l’azienda ha richiesto un’autorizzazione all’immissione in commercio (Francia, Germania, Ungheria, Irlanda, Italia, Polonia, Portogallo, Romania, Svezia e Slovacchia). Daruph/Anafezyn è un medicinale antitumorale da utilizzare negli adulti e nei bambini per il trattamento della leucemia mieloide cronica e della leucemia linfoblastica acuta.

Domande ritirate

Le domande di autorizzazione all’immissione in commercio per HemAryo (eptacog alfa – attivato) e Sitoiganap (cellule allogeniche e autologhe aptenizzate e irradiate e lisati cellulari derivati dal glioma) sono state ritirate dai rispettivi richiedenti. HemAryo è stato concepito per il trattamento di episodi emorragici e per la prevenzione di emorragie dopo interventi chirurgici in pazienti con disturbi della coagulazione. Sitoiganap aveva lo scopo di trattare gli adulti con glioma maligno, un tipo di cancro al cervello che è progressivo o ricorrente dopo il trattamento.

Aggiornamenti Covid-19

Per quanto riguarda, infine, gli aggiornamenti su Covid-19, il Chmp ha raccomandato di autorizzare una dose di richiamo (terza dose) di Vaxzevria, sviluppato da AstraZeneca, per gli adulti che hanno completato il ciclo di vaccinazione primaria con questo vaccino o un vaccino approvato con mRNA Covid-19.