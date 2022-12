Incognita Mdr, la Svizzera apre ai dispositivi medici certificati dalla Fda

La Svizzera apre ai dispositivi medici certificati dalla Food and drug administration. Lo scorso 28 novembre, il Parlamento ha incaricato il Consiglio federale di modificare il diritto nazionale affinché la Svizzera riconosca ora anche i medical devices con omologazione rilasciata dall’ente regolatorio statunitense, per l’assistenza sanitaria rivolta alla propria popolazione.

Decisione storica

Si tratta di una decisione per certi versi storica, dato che fino a oggi gli operatori sanitari e i pazienti in Svizzera hanno accesso solo ai dispositivi medici con certificato dell’Unione europea, legata con molta probabilità anche all’incertezza generata in Europa dall’applicazione del nuovo regolamento dei dispositivi medici (Mdr) e diagnostici in vitro (Ivdr). Con l’approvazione della mozione 20.3211 del Consigliere agli Stati Damian Müller, il Parlamento svizzero intende garantire “maggiore margine d’azione nell’approvvigionamento dei dispositivi medici per la popolazione svizzera”.

L’industria svizzera approva le scelte politiche

Reazioni positive sono arrivate dall’industria dei dispositivi svizzera: «Swiss Medtech accoglie favorevolmente questa importante e lungimirante decisione della politica», spiega Peter Biedermann, Direttore di Swiss Medtech. «Reagisce in questo modo a realtà che non possono essere più ignorate. Tra queste, soprattutto i problemi di applicazione della nuova regolamentazione dei dispositivi medici europea e le sue conseguenze negative sulla disponibilità, varietà e qualità dei dispositivi medici in tutta Europa, oltre che il fatto che le innovazioni al giorno d’oggi vengono lanciate sul mercato innanzitutto negli Usa. Nel migliore dei casi, i nuovi prodotti arrivano in Europa in ritardo».

Agire rapidamente

«L’importante è ora che la mozione venga implementata in modo rapido e pragmatico. Non serve un apparato esecutivo oneroso, come è stato detto finora», spiega Sandra Rickenbacher, membro della direzione di Swiss Medtech. Gli esempi dell’Australia e di Israele mostrano che tutto può essere fatto anche in modo snello. In questi Paesi procedure efficienti di riconoscimento delle omologazioni Fda si sono consolidate parallelamente ai dispositivi medici con contrassegno Ce. La necessità di agire tempestivamente è sotto gli occhi di tutti. «Se a rimetterci è la sicurezza del paziente, attendere non è un’opzione», aggiunge l’avvocata responsabile del dossier per l’associazione.

Nessun commento

Sul fronte italiano non ci sono reazioni al momento. Interpellata sull’argomento, Confindustria dispositivi medici non ha rilasciato dichiarazioni.