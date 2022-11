Infezione da citomegalovirus, la Commissione Ue approva un agente virale per le forme refrattarie

La Commissione europea approva l’immissione in commercio di maribavir (nome commerciale Livtencity). Si tratta del trattamento prodotto da Takeda per l’infezione da citomegalovirus che è refrattaria (con o senza resistenza) a una o più terapie precedenti, inclusi ganciclovir, valganciclovir, cidofovir o foscarnet, in pazienti adulti sottoposti a trapianto di cellule staminali ematopoietiche o trapianto di organi solidi (Sot). È una terapia orale che inibisce la protein-chinasi UL97 specifica per Cmv e i suoi substrati naturali.

L’infezione da citomegalovirus

Il citomegalovirus è una delle infezioni più comuni sperimentate dai pazienti trapiantati con un tasso di incidenza globale stimato del 16-56% in pazienti sottoposti a trapianto di altri organi solidi (Sot) e del 30-80% nei trapiantati. Sebbene la prevenzione e la gestione dell’infezione da Cmv nei pazienti con Sot e Hsct con le terapie disponibili possano aiutare a migliorare gli esiti, alcuni potrebbero non rispondere alle terapie.

I rischi dei trapiantati

“La Società europea per il trapianto di organi (Esot) – ha detto Luciano Potena, presidente Esot – comprende che il viaggio del paziente trapiantato va ben oltre il trapianto stesso. Quando non viene trattato con successo, il Cmv rappresenta una sfida per i trapiantati e i loro medici e spesso porta a un aumento del rigetto d’organo, tassi di ospedalizzazione più elevati e un maggiore onere per la sanità, contribuendo alle disuguaglianze per i pazienti. L’approvazione di Livtencity da parte della Comunità europea riconosce la necessità di un nuovo approccio antivirale per la gestione dell’infezione da Cmv che sia refrattario (con o senza resistenza) a una o più precedenti terapie Cmv”.

L’autorizzazione Ce

L’autorizzazione all’immissione in commercio centralizzata è valida in tutti gli Stati membri dell’Ue, compresi Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Irlanda del Nord, e si basa sullo studio di fase 3 Solstice, che ha valutato la sicurezza e l’efficacia di Livtencity rispetto alle terapie antivirali convenzionali (ganciclovir, valganciclovir, cidofovir o foscarnet) per il trattamento di pazienti adulti trapiantati e trapiantati con Sot con infezione da Cmv refrattari (con o senza resistenza) a terapie precedenti.

Trattamento antivirale orale

“I pazienti che ricevono un trapianto – ha spiegato Ramona Sequeira, presidente Global portfolio division di Takeda – possono affrontare un difficile viaggio sulla strada della guarigione che coinvolge farmaci per sopprimere il loro sistema immunitario. Il peso aggiuntivo di un’infezione da Cmv che è diventata refrattaria al trattamento e che potrebbe minacciare il loro trapianto, rappresenta una sfida per i pazienti a cui viene offerta una seconda possibilità di vita. Con l’approvazione della Ce di Livetencity, abbiamo il privilegio di offrire agli operatori sanitari nell’Ue e nel See un trattamento antivirale orale aggiuntivo per il Cmv refrattario post-trapianto”.