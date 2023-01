Influenza, Commissione Ue approva l’antivirale orale baloxavir marboxil anche per bambini di 1 anno

La Commissione europea ha approvato baloxavir marboxil (nome commerciale Xofluza) per il trattamento dell’influenza non complicata e per la profilassi post-esposizione dell’influenza nei bambini di età pari o superiore a un anno, negli adolescenti e negli adulti. Si tratta di un antivirale influenzale di Roche con un nuovo meccanismo d’azione che blocca la replicazione virale più velocemente dell’oseltamivir così che la profilassi post-esposizione prevenga l’influenza nei soggetti che entrano in contatto con il virus.

Protezione dei più piccoli

“Siamo lieti che la Commissione europea abbia approvato Xofluza per i bambini di età pari o superiore a un anno – ha dichiarato Levi Garraway, chief medical officer e head of Global product dello Sviluppo di Roche – poiché l’influenza può essere particolarmente pericolosa per i bambini più piccoli. Speriamo che il comodo regime orale monodose di Xofluza aiuti i bambini a riprendersi rapidamente, oltre a ridurre il carico sociale dell’influenza”.

I tassi di incidenza

L’influenza è una grave malattia infettiva e rappresenta una minaccia significativa per la salute pubblica. I tassi di incidenza in Europa sono in aumento e si prevede che il virus infetti circa un bambino su quattro ogni anno. Oltre ad essere a maggiore rischio di infezione, anche i bambini svolgono un ruolo significativo nella diffusione dell’influenza. Studi sulla trasmissione dell’influenza nelle famiglie hanno mostrato che il rischio di infezione da parte di altri membri della famiglia è del 38%. Il trattamento profilattico con Xofluza, che arresta la replicazione virale più rapidamente dell’oseltamivir, può contribuire a limitarne la diffusione e quindi a ridurre l’impatto e il peso sociale.

Gli studi

La decisione della Commissione si basa sui risultati degli studi di fase III miniStone-2 e Blockstone. Il primo ha raggiunto il suo endpoint primario di sicurezza e ha dimostrato che Xofluza ha ridotto il tempo in cui l’influenza è stata rilasciata dall’organismo di due giorni rispetto a oseltamivir. Inoltre, è stato ben tollerato senza che siano stati identificati nuovi segnali di sicurezza. Nello studio Blockstone, Xofluza ha mostrato un effetto profilattico statisticamente significativo dopo una singola dose orale, riducendo del 86% il rischio che le persone sviluppino l’influenza dopo l’esposizione a un membro della famiglia infetto rispetto al placebo (1,9% nei partecipanti trattati con Xofluza e 13,6% nel gruppo placebo).

Le approvazioni

Xofluza è stato approvato per la prima volta per l’uso in Europa nel 2021 per il trattamento dell’influenza non complicata e per la profilassi post-esposizione in adulti e adolescenti di età pari o superiore a 12 anni. Roche sta continuando a studiare Xofluza in studi di fase III su bambini di età inferiore a un anno e a valutare il suo potenziale per ridurre la trasmissione dell’influenza da una persona infetta ai membri della famiglia.