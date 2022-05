Integratori alimentari, una prassi per aumentare la qualità

I produttori italiani di integratori alimentari coprono da soli un quarto del mercato europeo. Le imprese nostrane sono numerose e tecnologicamente avanzate. Da oggi hanno a disposizione una prassi produttiva (Pdr) messa a punto dall’ente italiano di normazione Uni che ha l’obiettivo di innalzare la qualità dei prodotti e supportare l’export verso i Paesi extra Ue. Il documento che riassume la Pdr è stato presentato oggi a Milano dall’associazione Integratori&Salute. “Quello che presentiamo – commenta Germano Scarpa, presidente dell’associazione – non riguarda solo il mondo delle imprese che producono integratori alimentari. Tutti dobbiamo essere driver di un processo di cambiamento”.

Elevare gli standard

Aggiunge Elena Mocchio, responsabile innovazione e sviluppo dell’Uni: “Produciamo norme tecniche e prassi di riferimento che anticipano il bisogno che il mercato mette in atto. Le prassi sono collegate a un regolamento europeo. Le buone pratiche possono diventare un riferimento anche fuori dell’Italia. Sono pensate per il trasferimento tecnologico e l’innovazione. Il tavolo che ha elaborato il documento è costituito da esperti che rappresentano alcuni interessi del settore. Successivamente c’è stato un confronto con il mercato. La fase di consultazione pubblica in cui vengono raccolte le osservazioni e i commenti prima della pubblicazione del documento che è avvenuta a giugno 2021”.

Aumentare le esportazioni

Pur non essendo equiparati ai presidi farmaceutici, gli integratori alimentari hanno un ruolo importante nella prevenzione di molte patologie e nella riduzione di fattori di rischio. Osserva Antonio Seneci, project manager del tavolo Uni: “Sono prodotti con tecnologie dell’industria farmaceutica applicate a ingredienti alimentari. In più c’è la parte di attivi funzionali del prodotto in percentuale molto elevata, rispetto agli eccipienti tecnologici. Ciò crea una complessità quasi maggiore rispetto ai medicinali dove gli eccipienti sono in quota maggiore. Le sostanze di origine naturale hanno complessità dovute al fatto che i componenti funzionali sono tantissimi. Di fatto l’esigenza era di avere norme di riferimento che aiutassero l’industria a muoversi in un ambiente complesso”. Il tavolo degli esperti ha compiuto un’analisi delle norme e delle linee guida esistenti. “Si spera che la prassi diventi la base per una certificazione volontaria per l’esportazione. Il tipo di normativa esistente non è in grado di fornire un certificato di Good manufacturing practice (Gmp) per esportare il prodotto in alcuni Paesi, fra i quali l’Australia. L’Italia è un mercato di grande riferimento e i nostri prodotti sono considerati per la loro qualità. Il fatto che non esista una Gmp è un limite e speriamo che questa prassi possa essere un aiuto”.

La base di partenza

Afferma Mauro Rainoni, project leader tavolo Uni: “La prassi di riferimento vuole essere una base di partenza per i produttori. Il progetto si è sviluppato tra maggio 2020 e febbraio 2021. Il team è andato oltre il mandato. Questo il motivo per cui la prassi è così corposa. Sono state ricevute 20 considerazioni. Siamo partiti dall’esistente, abbiamo dato alle aziende degli aspetti che non venivano trattati totalmente. Prevediamo già di illustrare la prassi in un corso di perfezionamento che possa partire a settembre e concludersi a febbraio 2023”.

Il confronto è aperto

Il ministero della Salute inaugurerà un tavolo permanente sugli integratori. Il sottosegretario Andrea Costa, intervenuto in collegamento, immagina che “il tavolo possa essere il luogo ideale per il un confronto condiviso che miri a garantire sicurezza, qualità e un corretto uso al fine di raccogliere il contributo di tutti. La politica deve ripartire dall’ascolto. Nel settore degli integratori abbiamo raggiunto un livello di qualità ottimo che va a tutelare il cittadino. L’obiettivo non è solo del ministero ma dei produttori”.

Standard e sicurezza

L’Istituto superiore di Sanità, con il ministero, deve vigilare su qualità e correttezza dei processi produttivi del settore. Spiega Silvio Brusaferro, presidente dell’Iss: “Raccogliamo i dati sul profilo di sicurezza e lavoriamo quotidianamente con le varie autorità competenti. Nella collana di rapporti ad interim, creati durante la pandemia, uno specifico è stato indirizzato all’uso consapevole degli integratori. Il ministero ha definito le norme di fabbricazione e la prassi di riferimento dell’Uni diventa un altro step importante che garantisce standard di qualità e sicurezza omogenei”. Per il futuro, il presidente dell’Iss aggiunge: “Credo sia interessante ragionare insieme al ministero su un Piano nazionale degli integratori che consenta una continuità di monitoraggio che rassicuri i produttori e i consumatori”.