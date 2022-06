La Fda concede l’indicazione agnostica per dabrafenib/trametinib per i tumori solidi BRAF V600E mutati

La Food and drug administration (Fda) ha concesso l’approvazione accelerata a dabrafenib (Tafinlar, Novartis) in combinazione con trametinib (Mekinist, Novartis) per il trattamento di pazienti adulti e pediatrici di età pari o superiore a sei anni con tumori solidi non resecabili o metastatici con mutazione Braf V600E che sono progrediti dopo un trattamento precedente e non hanno opzioni terapeutiche alternative soddisfacenti. Una decisione che rivoluziona il mondo della pratica clinica e che di fatto riconosce l’esistenza del “BRAFoma” cioè un bersaglio da trattare con le terapie a prescindere dal tipo di tumore solido. Lo spiega Giuseppe Palmieri, past president Intergruppo Melanoma Italiano (Imi), professore ordinario oncologia medica all’Università di Sassari, che ha partecipato alla scoperta di questo gene e per primo ha studiato questa mutazione e le sue implicazioni.

Indicazione tumore-agnostica

Le mutazioni Braf sono state identificate come fattori trainanti di crescita in più di 20 diversi tipi di tumori solidi, compresi i tipi di cancro rari. “Oggi sappiamo – continua Palmieri – che la variante V600E è responsabile fino al 90% dei tumori con mutazione Braf. In questo contesto dabrafenib/trametinib è la prima e unica combinazione di inibitori Braf/Mek ad essere approvata con indicazione tumore-agnostica ed è l’unica combinazione di inibitori Braf/Mek approvato per l’uso in pazienti pediatrici”. Dabrafenib in associazione con trametinib non è indicato per i pazienti con cancro del colon-retto a causa della nota resistenza intrinseca all’inibizione di rafF. Dabrafenib non è indicato per i pazienti con tumori solidi BRAF di tipo selvaggio.

Gli studi clinici a supporto

La sicurezza e l’efficacia sono state valutate in 131 pazienti adulti da studi in aperto di coorte multiple BRF117019 (NCT02034110) e NCI-MATCH (NCT02465060), 36 pazienti pediatrici da CTMT212X2101 (NCT02124772) e supportate dai risultati in COMBI-d, COMBI- v e BRF113928 (studi sul melanoma e sul cancro del polmone già descritti nell’etichettatura del prodotto). La principale misura di esito di efficacia di questi studi era il tasso di risposta globale (ORR) utilizzando criteri di risposta standard. Per i 131 pazienti adulti, un totale di 54 (41%) ha avuto una risposta obiettiva. Gli studi hanno arruolato pazienti con 24 tipi di tumore. Tra i più rappresentativi, l’ORR era del 46% per il cancro delle vie biliari, 33% per glioma di alto grado (combinato) e 50% per glioma di basso grado (combinato). Per i 36 pazienti pediatrici, l’ORR era del 25%, la DOR è stata ≥6 mesi per il 78% dei pazienti e ≥24 mesi per il 44% dei pazienti.

L’appello ad Ema ed Aifa

“È una decisione storica” commenta Palmieri che aggiunge: “nei nostri studi abbiamo sempre sostenuto che si potesse trattare la mutazione e non il tumore. Malgrado sapessimo che Braf V600E fosse tipico del melanoma eravamo convinti che potesse essere in assoluto un marcatore bersaglio di terapie e che anche altri tumori solidi potessero beneficiare degli stessi successi terapeutici”. Di qui l’appello dell’esperto ad Ema e Aifa affinché recepiscano a breve questa decisione. E affinché il test Braf diventi un passaggio diagnostico di routine per consentire una nuova opzione per il trattamento a tutti i pazienti con tumori solidi.