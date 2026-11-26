La Food and Drug Administration (Fda) statunitense ha approvato adrabetadex (Lembaz, Mandos health), un trattamento per la malattia di Niemann-Pick di tipo C.

La condizione è causata da alterazioni dei geni NPC1 o NPC2, che compromettono il trasporto intracellulare del colesterolo e di altri lipidi. Queste sostanze si accumulano progressivamente nelle cellule, in particolare a livello cerebrale, provocando un deterioramento neurologico che può interessare movimento, coordinazione, linguaggio e deglutizione.

Il farmaco (che aveva ricevuto la designazione di breakthrough therapy) potrà essere utilizzato nei pazienti adulti e pediatrici con un peso di almeno sette chilogrammi e manifestazioni neurologiche della malattia comparse prima dei sei anni (considerate un fattore prognostico negativo).

La novità riguarda soprattutto l’evidenza di un beneficio sulla sopravvivenza, un risultato che distingue adrabetadex dalle altre terapie già autorizzate negli Stati Uniti per la patologia.

I dati sulla sopravvivenza

Nei pazienti trattati è stata osservata una riduzione del rischio di morte (-55 per cento) rispetto a un gruppo di controllo esterno appaiato. La sopravvivenza mediana è stata di 8,5 anni, contro i 4,9 registrati nel gruppo di controllo.

La valutazione dell’efficacia di adrabetadex – somministrato mediante iniezione intratecale nel canale spinale, ogni due settimane – si è basata sui dati di 36 pazienti trattati nell’ambito di tre studi clinici e di un programma di accesso allargato. Tutti presentavano manifestazioni neurologiche della malattia insorte prima dei sei anni.

Il beneficio è stato osservato indipendentemente dall’eventuale assunzione concomitante di miglustat, farmaco utilizzato off-label negli Stati Uniti per la malattia di Niemann-Pick di tipo C.

Il dato richiede però un’interpretazione. La valutazione della sopravvivenza non deriva infatti da un confronto randomizzato diretto tra adrabetadex e placebo, ma da un’analisi che utilizza controlli esterni. La dimensione contenuta della popolazione – quasi una necessità, nel momento in cui si parla di malattie rare – costituisce un ulteriore elemento da considerare nella lettura dei risultati.

Tra gli eventi avversi anche il rischio di sordità

Tra gli effetti indesiderati più comuni segnalati dalla Fda figurano disturbi dell’udito, problemi di equilibrio e coordinazione, affaticamento, vomito, dolore alla schiena, cefalea, febbre, diarrea, nausea e tosse.

Il medicinale presenta inoltre un’avvertenza di massima gravità (boxed warning) per il rischio di compromissione uditiva, che può essere anche permanente. L’agenzia raccomanda una valutazione audiologica completa prima dell’inizio della terapia e controlli periodici durante il trattamento. In funzione dei risultati possono rendersi necessari aggiustamenti del dosaggio.

Le terapie già disponibili negli Stati Uniti

L’autorizzazione di adrabetadex amplia le possibilità terapeutiche per una popolazione particolarmente fragile, introducendo un trattamento con un’evidenza di beneficio sulla sopravvivenza.

Negli Stati Uniti sono infatti già disponibili due terapie destinate al trattamento delle manifestazioni neurologiche della patologia: arimoclomol (Miplyffa, Zevra Therapeutics) e levacetil-leucina (Aqneursa, IntraBio).

I farmaci hanno indicazioni e criteri di accesso differenti, ma condividono l’obiettivo di intervenire sulle manifestazioni neurologiche della patologia. L’approvazione di adrabetadex introduce però un elemento distinto: la dimostrazione di un beneficio sulla sopravvivenza nella popolazione con esordio neurologico prima dei sei anni e con un peso corporeo di almeno 7 chilogrammi.

Quale situazione in Europa?

Il quadro regolatorio europeo è diverso da quello statunitense, in particolare per arimoclomol. Nella seduta di luglio di quest’anno, infatti, il Comitato per i medicinali per uso umano (Chmp) dell’Agenzia europea per i medicinali (Ema) aveva espresso un parere negativo sulla richiesta di autorizzazione all’immissione in commercio, relativa all’impiego di arimoclomol in associazione con miglustat nei pazienti dai due anni di età.

Zevra therapeutics ha successivamente chiesto un riesame della decisione. Il 12 novembre l’Ema ha confermato il parere negativo, ritenendo che le criticità individuate nella valutazione iniziale non fossero state risolte.

Tra i principali elementi alla base della decisione figurano dubbi sulla gestione e sull’analisi dei dati clinici, tali da mettere in discussione l’affidabilità e la solidità dei risultati. L’Agenzia ha inoltre rilevato l’assenza di un beneficio dimostrato su deambulazione e funzioni cognitive nella popolazione complessiva dello studio.