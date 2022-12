Malattie rare, la Commissione europea approva Ebvallo, prima immunoterapia con cellule T allogeniche

La Commissione europea (Ce) ha concesso l’autorizzazione all’immissione in commercio a Ebvallo (tabelecleucel),ì. Si tratta della prima immunoterapia allogenica a base di cellule T indicata in monoterapia per i pazienti adulti e pediatrici di età pari o superiore a due anni con malattia linfoproliferativa post-trapianto positiva al virus di Epstein‑Barr (Ptld Ebv+), recidivante o refrattaria, che hanno ricevuto almeno una terapia precedente. Per i pazienti sottoposti a trapianto di organi solidi, la terapia precedente include la chemioterapia a meno che la chemioterapia non sia inappropriata. La terapia è stata sviluppata da Atara Biotherapeutics in partnership con Pierre Fabre.

L’approvazione di Ebvallo

L’approvazione fa seguito al parere positivo di ottobre del Comitato per i medicinali per uso umano (Chmp) dell’Agenzia europea per i medicinali (Ema) ed è applicabile a tutti i 27 Stati membri dell’Unione europea più Islanda, Norvegia e Liechtenstein. Il parere positivo del Chmp si basa sui risultati dello studio cardine di fase 3 ALLELE. In questo studio, Ebvallo ha dimostrato un profilo rischio-beneficio favorevole.

La prima immunoterapia con cellule T allogeniche

“L’approvazione di Ebvallo in Europa è una svolta per i pazienti con importanti bisogni insoddisfatti” ha affermato Pascal Touchon, Presidente e Amministratore delegato di Atara. “Essendo la prima immunoterapia con cellule T allogeniche o derivate da donatori a ricevere l’approvazione da qualsiasi agenzia di regolamentazione del mondo, questo segna un momento storico per Atara. il nostro partner europeo, Pierre Fabre, e per il più ampio campo della terapia cellulare”.

La malattia linfoproliferativa post-trapianto positiva al virus di Epstein‑Barr

La Ptld Ebv+ è una neoplasia ematologica rara, acuta e potenzialmente mortale che si verifica dopo il trapianto quando l’attività dei linfociti T di un paziente è compromessa dall’immunosoppressione. Può avere un impatto sui pazienti che hanno subito un trapianto di organi solidi (Sot) o un trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietiche (Hct). I pazienti con Ptld Ebv+ per i quali lo standard di cura (rituximab ± chemioterapia) ha fallito, hanno una scarsa sopravvivenza mediana di 0,7 mesi e 4,1 mesi per Hct e Sot rispettivamente. Il che sottolinea la significativa necessità di nuove opzioni terapeutiche efficaci, sicure e ad azione rapida.

L’accordo tra Atara e Pierre Fabre

In base a un accordo di licenza precedentemente annunciato con Atara, Pierre Fabre guiderà tutte le attività di commercializzazione e distribuzione in Europa e selezionerà altri mercati. Oltre alle attività cliniche e normative a seguito del trasferimento della domanda di autorizzazione all’immissione in commercio (Man) di Ebvallo da Atara a Pierre Fabre.

Medicinale orfano

La terapia cellulare ha ottenuto la designazione di terapia orfana in Europa, riservata ai medicinali che trattano malattie potenzialmente letali o cronicamente debilitanti che sono rare (che colpiscono non più di cinque persone su 10.000 nell’Ue). I medicinali orfani autorizzati beneficiano di dieci anni di esclusiva di mercato, che li protegge dalla concorrenza con medicinali simili con la stessa indicazione terapeutica, che non possono essere commercializzati durante il periodo di esclusiva.