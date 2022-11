MDR, ecco gli strumenti per presentare i documenti

Ogni produttore di dispositivi medici ha l’obbligo di soddisfare i requisiti pertinenti delineati nel Regolamento sui Dispositivi medici (MDR) (UE) 2017/745 prima di immettere il proprio prodotto sul mercato europeo. Il processo di marcatura CE di un device richiede che vengano compresi appieno i General Safety and Performance Requirements (GSPR) applicabili e che sia fornita una documentazione chiara, conforme e completa. Quali sono i punti critici che le aziende stanno affrontando e come è possibile avere una migliore comprensione dei regolamenti, degli standard e dei processi di sottomissione? Tra le ragioni più comuni dei ritardi nelle revisioni della documentazione tecnica si riscontrano Submission incomplete, strutturazione superficiale delle stesse che rende difficile individuare le informazioni e carenza di evidenza clinica necessaria. Avendo valutato la conformità dei dispositivi di numerose aziende in qualità di Organismo Notificato Full Scope, BSI possiede una vasta esperienza sull’argomento. Sulla base di questa, ha creato un toolkit focalizzato su alcuni aspetti chiave dell’MDR (in particolare sugli strumenti normativi clinici), e un’utile guida basata sulle best practices per preparare una documentazione tecnica completa. Il kit di risorse include webinar, whitepapers, FAQ e documenti di orientamento interamente gratuiti e disponibili sul sito web.

Perché uno strumento del genere?

Sia l’organismo notificato per i dispositivi medici (BSI The Netherlands, 2797) sia i fabbricanti hanno interesse ad accelerare la revisione della Documentazione Tecnica (nell’ambito delle approvazioni iniziali, approvazioni di modifiche sostanziali, domande di rinnovo, etc.) e a ridurre i tempi per il rilascio della certificazione. La scelta del focus sugli aspetti clinici deriva da diversi sondaggi effettuati sulle aziende partecipanti ai webinar, i cui risultati hanno mostrato che solo il 6% dei partecipanti si sente molto preparato e il 16% ritiene di essere molto informato sui requisiti clinici del MDR.

I webinar, il cuore del toolkit

Le risorse applicabili a tutte le categorie e tecnologie di dispositivi medici sono disponibili sul sito www.bsigroup.com/clinicaltoolkit-it/. In particolare, qui sono reperibili cinque webinar approfonditi e dedicati a diversi aspetti del MDR, dall’esame del Post Market Clinical Follow Up, alla valutazione clinical per i software come dispositivi medici (SaMD), alla necessità di inclusione della valutazione clinica. Ecco il dettaglio: Well-established technologies – defining the criteria from MDCG 2020-6: approfondisce il concetto di tecnologie consolidate ai sensi del MDR, attraverso i criteri definiti in MDCG 2020-6. Understanding Article 61 (10) – when clinical data is not deemed appropriate: dedicato alla comprensione di BSI relativa ai casi in cui è opportuno sostenere l’esclusione di dati clinici per la valutazione clinica, fornendo esempi pratici. Claiming equivalence under the MDR-regulatory considerations: aiuta i fabbricanti a comprendere i requisiti normativi legati all’equivalenza clinica, con particolare attenzione alla Classe III e ai dispositivi impiantabili, discutendo anche il contenuto di MDCG 2020-5. Clinical evaluation for medical software & AI devices: esamina l’interpretazione di BSI rispetto a MDCG 2020-1 per aiutare a chiarire quando una valutazione clinica sia necessaria e quali siano le fasi del processo di valutazione clinica per questi dispositivi. Post market clinical follow up under MDR: esamina i requisiti relativi alle attività di PMCF generali e specifiche, come documentare i piani e i report PMCF sulla base dei modelli MDCG 2020-7 e MDCG 2020, chiarendo anche quando sia appropriato sostenere l’esclusione di attività di PMCF specifiche.