Medicinali per terapie avanzate, l’Ema assisterà gli istituti di ricerca e non-profit in un progetto pilota

Accelerare lo sviluppo di medicinali per le terapie avanzate (ATMPs). Con questo scopo l’Agenzia europea per i medicinali (Ema) ha avviato un progetto pilota per supportare sponsor accademici e organizzazioni senza scopo di lucro impegnati nella lotta alle patologie con elevato bisogno terapeutico. Si prevede che i primi risultati saranno disponibili nell’arco di 3-4 anni. A conclusione del progetto verrà pubblicato un rapporto.

Il primo partecipante selezionato

Il primo partecipante del pilota selezionato dall’Ema è ARI-0001, un prodotto del recettore dell’antigene chimerico (Car) basato sui linfociti T dei pazienti, sviluppato dall’Hospital Clínic Barcelona. Nel dicembre 2021, ha ottenuto l’idoneità a Prime, il programma dell’Ema che supporta lo sviluppo di medicinali che mirano a un’esigenza medica non soddisfatta. Altri soggetti interessati possono contattare l’Ema.

Supporto in ambito regolatorio

Attraverso questo progetto l’Ema sosterrà un massimo di cinque partecipanti, fornendo un supporto regolatorio costante nel corso dello sviluppo di nuovi prodotti, dai requisiti previsti per gli aspetti legati alla produzione fino alla pianificazione delle sperimentazioni cliniche, con l’obiettivo di ottimizzare lo sviluppo degli ATMPs e incrementare le possibilità di accesso da parte dei pazienti. Anche i partecipanti potranno beneficiare di tutte le flessibilità regolatorie disponibili e delle misure di sostegno allo sviluppo, quali ad esempio riduzioni delle tasse ed esenzioni.

Nuove opzioni terapeutiche

Si tratta di farmaci che potrebbero fare la differenza nella vita dei pazienti nello Spazio economico europeo (See) con opzioni terapeutiche rivoluzionarie, basate su geni, tessuti o cellule. Il pilota si concentrerà sulle esigenze degli sviluppatori accademici senza scopo di lucro, in particolare sul sostegno per i requisiti normativi. Non saranno introdotti nuovi strumenti normativi, ha precisato l’Agenzia europea del farmaco.