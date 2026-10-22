Menopausa: Stati Uniti, via libera al generico del cerotto ormonale settimanale Climara Pro

La Food and drug Administration (Fda) statunitense ha approvato il primo equivalente generico di Climara Pro (Zydus Pharmaceuticals), cerotto transdermico a base di estradiolo e levonorgestrel indicato per la terapia ormonale sostitutiva in menopausa.

Secondo l’agenzia americana, il generico è equivalente al prodotto di riferimento commercializzato da Bayer.

Per le vampate di calore e la prevenzione dell’osteoporosi

Come il medicinale di riferimento, il generico è indicato negli Stati Uniti per le donne con utero integro per due obiettivi terapeutici: il trattamento dei sintomi vasomotori da menopausa da moderati a gravi (tra cui le vampate di calore) e la prevenzione dell’osteoporosi postmenopausale.

La formulazione combina estradiolo e levonorgestrel, rispettivamente un estrogeno e un progestinico. Il dosaggio dichiarato dalla Fda è pari a 0,045 milligrammi al giorno di estradiolo e 0,015 milligrammi al giorno di levonorgestrel.

La presenza del progestinico è un elemento distintivo rispetto ai cerotti contenenti il solo estrogeno. Nelle donne con utero integro, infatti, la componente progestinica contribuisce a ridurre il rischio di iperplasia endometriale associato all’esposizione agli estrogeni senza un’adeguata protezione progestinica.

Un cerotto da applicare una volta alla settimana

La somministrazione transdermica settimanale rappresenta una caratteristica pratica della formulazione. Rispetto alle terapie orali con assunzione quotidiana, il cerotto consente di ridurre la frequenza delle somministrazioni, un aspetto che può agevolare la gestione della terapia.

La Fda sottolinea che questa modalità di utilizzo può contribuire a favorire la continuità del trattamento. La maggiore comodità di somministrazione, tuttavia, non sostituisce la valutazione clinica individuale. L’indicazione alla terapia ormonale sostitutiva rimane infatti da stabilire sulla base dei sintomi, della storia clinica e del profilo di rischio della singola paziente.

Le principali controindicazioni

L’approvazione del generico non elimina le controindicazioni già previste per il prodotto di riferimento. Secondo le informazioni riportate dalla Fda, il trattamento non deve essere utilizzato, tra gli altri casi, in presenza di: sanguinamento genitale anomalo non diagnosticato, diagnosi o anamnesi di tumore al seno, altre neoplasie estrogeno-dipendenti, trombosi venosa profonda o embolia polmonare in atto o pregresse, malattia tromboembolica arteriosa in atto o pregressa, epatopatia o compromissione epatica, alcune condizioni trombofiliche (comprese le carenze di proteina C, proteina S o antitrombina).

Tra le reazioni avverse più comuni, segnalate con una frequenza pari o superiore al cinque per cento, figurano reazioni nella sede di applicazione, sanguinamento vaginale, dolore mammario, infezioni delle alte vie respiratorie, mal di schiena, depressione, dolore, cefalea e sindrome similinfluenzale.