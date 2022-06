Mieloma multiplo, Fda concede la designazione “breakthrough therapy” per talquetamab

La Food and drug administration ha dato ha concesso la designazione “breaktrough therapy” (Btd) per al farmaco talquetamab, sviluppato da Janssen, per il trattamento di pazienti adulti con mieloma multiplo recidivante o refrattario. La terapia, si legge in una nota diffusa da Janssen, è rivolta a coloro che hanno ricevuto in precedenza almeno 4 linee terapeutiche, tra cui un inibitore del proteasoma (agente immunomodulatore) e un anticorpo anti CD-38.

Il farmaco

Talquetamab è un anticorpo bispecifico di reindirizzamento dei linfociti T sperimentale, pronto all’uso, mirato sia a GPRC5D, un nuovo bersaglio farmacologico, su cellule di mieloma multiplo che CD3 su cellule T. Tale distizione, si legge nella nota, segue la designazione Prime (PRIority MEdicines) rilasciata dall’Agenzia europea per i medicinali (Ema) il 29 gennaio 2021 e una designazione di farmaco orfano (Odd) dalla Fda il 3 maggio 2021.

Alla ricerca di nuovi target

“Tale designazione di terapia rivoluzionaria segna un passo importante nello sviluppo continuo di talquetamab, un attivatore anticorpale bispecifico delle cellule T di prima classe che utilizza GPRC5D, un nuovo bersaglio per il trattamento di pazienti con mieloma multiplo recidivante o refrattario”, ha affermato Sen Zhuang, vicepresidente, ricerca e sviluppo di Janssen research & development. “Nonostante le terapie disponibili per i pazienti con mieloma multiplo recidivante o refrattario, sono necessari nuovi target e trattamenti a causa dell’eterogeneità della malattia, che può influire sulla risposta del paziente al trattamento”.

Lo studio

La designazione di terapia innovativa è supportata dai dati dello studio di fase 1/2, MonumenTAL-1, primo studio nell’uomo con aumento della dose di talquetamab (Fase 1: NCT03399799; Fase 2: NCT04634552) per il trattamento di pazienti fortemente pretrattati con recidiva o mieloma multiplo refrattario. I dati di tale studio sono stati presentati nel corso del congresso annuale della European hematology association (Eha) e all’incontro annuale dell’American society of clinical oncology (Asco) del 2022.

Btd, cosa prevede

Con la designazione Btd, la Fda permette di accelerare lo sviluppo e la revisione normativa di un medicinale sperimentale destinato a trattare una condizione grave o pericolosa per la vita, basandosi su prove cliniche preliminari che dimostrano che il farmaco può avere un miglioramento sostanziale in almeno un endpoint clinicamente significativo rispetto a terapia disponibile.