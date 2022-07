Mieloma multiplo recidivante e refrattario, Chmp raccomanda l’immissione in commercio di teclistama

Il comitato per i medicinali a uso umano (Chmp) dell’Agenzia europea per i medicinali (Ema) ha raccomandato l’autorizzazione all’immissione in commercio condizionante (Cma) di teclistama, come monoterapia per pazienti adulti con mieloma multiplo recidivante e refrattario (Rrrmm), che hanno ricevuto almeno tre terapie precedente, tra cui un agente immunomodulatore, un inibitore del proteasoma e un anticorpo anti-Cd38 e hanno dimostrato la progressione della malattia nell’ultima terapia. Teclistamab è un anticorpo bispecifico di reindirizzamento delle cellule T pronto all’uso. Mira sia all’antigene di maturazione dei linfociti B (Bcma), un marker che si trova sulle cellule di mieloma multiplo, sia al Cd3, sui linfociti T.1.

Investire in innovazione

“La nostra ambizione di eliminare il mieloma multiplo è oggi più forte che mai. Miriamo a raggiungere questo obiettivo investendo in innovazioni all’avanguardia che rispondano alle esigenze dei singoli pazienti e offrano agli operatori sanitari opzioni che prima non avevano”, ha affermato Edmond Chan, senior director Emea therapeutic area lead haematology, Janssen-Cilag.

Immissione in commercio condizionante

La Cma è l’approvazione di un medicinale che affronta le esigenze mediche insoddisfatte dei pazienti sulla base di dati meno completi di quelli normalmente richiesti, in cui il vantaggio della disponibilità immediata del medicinale supera il rischio e il richiedente è in grado di fornire dati clinici completi in futuro. Sebbene le nuove opzioni di trattamento abbiano quasi raddoppiato i risultati di sopravvivenza per i pazienti affetti da mieloma multiplo negli ultimi decenni, rimane una malattia incurabile. Quasi tutti i pazienti ricadranno e richiederanno una terapia successiva. In generale, i risultati di efficacia diminuiscono con ogni linea di terapia e i pazienti devono affrontare prognosi sfavorevole.

Altre approvazioni

Nel dicembre 2021, l’Ema ha concesso una valutazione accelerata per teclistamab. La valutazione accelerata riduce i tempi entro i quali il Chmp deve rivedere una domanda di autorizzazione all’immissione in commercio (Maa) e viene concessa quando un medicinale è di grande interesse per la salute pubblica e l’innovazione terapeutica.

Lo studio

Questa raccomandazione del Chmp si basa sui risultati positivi dello studio multicoorte, in aperto, di fase 1/2 MajesTEC-1 che ha valutato la sicurezza e l’efficacia di teclistamab negli adulti con Rrrm. Gli ultimi risultati dello studio sono stati recentemente presentati all’incontro annuale 2022 dell’American Society of Clinical Oncology (Asco) e pubblicati sul New England Journal of Medicine. Teclistamab ha prodotto risposte profonde e durature nei pazienti con mieloma multiplo esposto di tripla classe ( n=165). Con un follow-up mediano di circa 14 mesi (14,1), il tasso di risposta complessivo è stato del 63% (intervallo di confidenza [Ci] 95%: 55,2–70,4), con il 39,4% che ha avuto una risposta completa (Cr) o migliore.1 Quasi la metà (46%) dei pazienti che hanno raggiunto una Cr o superiore erano negativi alla malattia residua minima (Mrd) (10-5).