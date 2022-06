Morbillo, parotite e rosolia, Gsk annuncia l’ok della Fda per il suo vaccino

GlaxoSmithKline ha annunciato di aver ricevuto l’approvazione dalla Food and drug administration (Fda) per il vaccino Priorix per l’immunizzazione attiva per la prevenzione di morbillo, parotite e rosolia (MMR) in soggetti di età pari o superiore a 12 mesi. Attualmente è già approvato in più di 100 Paesi nel mondo, inclusi Europa, Canada, Australia e Nuova Zelanda, con oltre 800 milioni di dosi distribuite fino ad oggi.

La diffusione di MMR

Il morbillo, la parotite e la rosolia sono malattie virali acute e altamente contagiose responsabili di una notevole morbilità e mortalità in tutto il mondo. Negli ultimi anni si sono verificati focolai di morbillo negli Stati Uniti e nel mondo, con oltre 400 mila casi confermati nel 2019, annullando decenni di progressi. Secondo un recente rapporto del Centers for disease control and prevention (Cdc) degli Stati Uniti, negli ultimi due anni i vaccini ordinati attraverso Vaccines for children, il programma federale attraverso il quale viene immunizzata circa la metà dei bambini nel Paese, sono diminuiti di oltre 10% e 400 mila infanti non si sono iscritti all’asilo quindi potrebbero non essere vaccinati.

Una opzione in più negli Usa

“Siamo orgogliosi di rendere Priorix disponibile per la prima volta negli Stati Uniti – ha commentato Judy Stewart, Senior vice presidente e capo dei vaccini statunitensi di Gsk – aggiungendo un’opzione per i fornitori per aiutare a proteggere i pazienti da queste malattie altamente contagiose e per rafforzare ulteriormente le offerte nel nostro portfolio di vaccini pediatrici”.

Gli studi

La sicurezza di Priorix è stata valutata in sei studi clinici, per un totale di 12.151 partecipanti (6.391 negli Stati Uniti) che hanno ricevuto almeno una dose di Priorix così suddivisi per fasce d’età: 8.780 (4.148 negli Stati Uniti) di età compresa tra 12 e 15 mesi; 2.917 (1.950 negli Stati Uniti) dai 4 ai 6 anni; 454 adulti e bambini (293 negli Stati Uniti) di età pari o superiore a 7 anni. Le reazioni avverse più comunemente riportate sono state dolore, arrossamento, gonfiore, perdita di appetito, irritabilità, sonnolenza e febbre. L’efficacia di Priorix è stata dimostrata sulla base dei dati di immunogenicità rispetto al vaccino di confronto. Il vaccino contro MMR di Gsk può essere somministrato come prima dose, seguita da una seconda di Priorix oppure come seconda somministrazione a soggetti che hanno precedentemente ricevuto la prima dose di un altro vaccino contenente MMR. I bambini devono ricevere due dosi di vaccino MPR, iniziando con la prima dose tra i 12 e i 15 mesi di età e la seconda dose tra i 4 ei 6 anni di età. Anche gli adolescenti e gli adulti dovrebbero essere aggiornati sulla vaccinazione MMR.