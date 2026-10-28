Neuroscienze: con il programma Nain l’Fda punta ad accelerare lo sviluppo di nuovi farmaci

La Food and Drug Administration (Fda) ha avviato un nuovo programma per affrontare le sfide scientifiche e regolatorie nello sviluppo di prodotti destinati alle patologie del sistema nervoso. Il Neuroscience advancement and innovation nexus (Nain) punta a coordinare le competenze dell’Agenzia e a favorire l’innovazione nello sviluppo di farmaci, prodotti biologici e dispositivi medici per le condizioni neurologiche e psichiatriche, i disturbi da uso di sostanze e il dolore.

La prima iniziativa nell’ambito del programma è l’Alzheimer’s prevention accelerator, dedicata allo sviluppo di prodotti medici destinati a prevenire o ritardare l’insorgenza o la progressione del declino cognitivo associato alla malattia di Alzheimer. Il progetto si concentrerà in particolare sulle metodologie degli studi clinici di prevenzione e di intervento precoce, con l’obiettivo di individuare approcci adeguati per valutare l’efficacia dei potenziali trattamenti.

Coordinamento tra i centri regolatori

Il Nain riunirà le competenze scientifiche e regolatorie di tre strutture della Fda: il Centro per la ricerca e la valutazione dei farmaci (Cder), il Centro per la ricerca e la valutazione dei prodotti biologici (Cber) e il Centro per l’imaging e i medical device (Cdrh).

Valorizzando le competenze presenti nei diversi centri, l’obiettivo è affrontare in modo coordinato le questioni scientifiche e regolatorie che interessano più categorie di prodotti. L’iniziativa non sostituisce le procedure regolatorie esistenti: la valutazione delle singole domande di autorizzazione e le relative decisioni resteranno comunque di competenza del centro Fda responsabile del prodotto.

Il programma si inserisce piuttosto in un contesto in cui lo sviluppo di terapie per le neuroscienze presenta ostacoli specifici. Tra questi, la comprensione ancora incompleta dei meccanismi biologici alla base di numerose patologie, la variabilità delle manifestazioni cliniche tra i pazienti e la difficoltà di dimostrare un beneficio clinico significativo nelle malattie che si sviluppano o progrediscono nell’arco di molti anni.

Alzheimer, focus su popolazioni, endpoint ed evidenze

La Fda individua tra le opportunità per affrontare queste criticità i progressi nei biomarcatori, nelle tecnologie di salute digitale, nell’imaging e negli strumenti per la valutazione degli esiti clinici.

L’Alzheimer’s prevention accelerator rappresenta il primo ambito operativo del Nain. Il progetto esplorerà nuovi approcci alla progettazione degli studi clinici per la prevenzione della malattia e per gli interventi precoci, concentrandosi su tre aspetti: la selezione delle popolazioni da arruolare, la definizione di endpoint adeguati allo stadio della malattia e i criteri probatori necessari a dimostrare che un prodotto è in grado di prevenire o ritardare il declino cognitivo associato all’Alzheimer.

La valutazione di questi aspetti è particolarmente rilevante per lo sviluppo di prodotti destinati a intervenire prima che il deterioramento cognitivo diventi clinicamente evidente o nelle fasi iniziali della malattia. In questi contesti, la scelta dei partecipanti, la durata del follow-up e gli strumenti utilizzati per misurare gli esiti possono condizionare la capacità di rilevare un beneficio clinico.

Il collegamento con il piano nazionale statunitense

L’iniziativa coinvolgerà diverse categorie di interlocutori, tra cui pazienti e caregiver, ricercatori, rappresentanti dell’industria, università, partenariati pubblico-privati e altre agenzie governative. L’obiettivo è raccogliere prospettive differenti e favorire il confronto sulle questioni scientifiche e metodologiche che caratterizzano lo sviluppo di prodotti per la prevenzione dell’Alzheimer.

Il Nain e l’Alzheimer’s prevention accelerator si inseriscono nel quadro del National alzheimer’s project act (Napa), il riferimento federale statunitense per il coordinamento delle iniziative dedicate alla malattia di Alzheimer e alle demenze correlate.