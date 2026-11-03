Papillomatosi respiratoria ricorrente: via libera della Fda alla prima immunoterapia a Dna plasmidico

La Food and Drug Administration (Fda) ha concesso l’approvazione accelerata a Voceryq, la prima immunoterapia basata su Dna plasmidico autorizzata negli Stati Uniti. Il trattamento, sviluppato da Inovio Pharmaceuticals, è indicato negli adulti con papillomatosi respiratoria ricorrente (Rpp), una patologia rara e cronica causata dal papillomavirus umano (Hpv), caratterizzata dalla formazione di lesioni papillomatose lungo le vie respiratorie.

La decisione introduce una nuova opzione terapeutica per una malattia nella quale il trattamento si basa prevalentemente sulla rimozione chirurgica delle lesioni. Ma gli interventi non eliminano il virus dai tessuti e non impediscono necessariamente la ricomparsa dei papillomi, rendendo frequenti le procedure nel corso degli anni.

Una terapia che punta alla risposta immunitaria contro l’HPV

Voceryq è un’immunoterapia ricombinante a Dna plasmidico progettata per stimolare il sistema immunitario contro le cellule infettate dai ceppi di Hpv responsabili della malattia, in particolare i tipi 6 e 11.

La formulazione comprende due plasmidi: uno contiene le istruzioni genetiche per specifiche proteine dell’Hpv, mentre l’altro codifica l’interleuchina 12 (IL-12), coinvolta nella modulazione della risposta immunitaria. L’obiettivo è favorire una risposta immunitaria diretta contro le cellule infettate dal virus.

La somministrazione avviene per via intramuscolare attraverso il dispositivo Cellectra 5PSP, che utilizza la tecnica dell’elettroporazione. Brevi impulsi elettrici determinano un’apertura temporanea e reversibile dei pori della membrana cellulare, facilitando l’ingresso del Dna plasmidico nelle cellule.

I dati dello studio clinico

La valutazione di efficacia e sicurezza si è basata su uno studio clinico multicentrico, in aperto, condotto su 32 adulti con papillomatosi respiratoria ricorrente (la pubblicazione è avvenuta su Nature Communications).

Per essere inclusi, i partecipanti dovevano aver effettuato almeno due interventi chirurgici per la rimozione dei papillomi laringotracheali nei 12 mesi precedenti il trattamento, compreso un intervento programmato al momento dell’ingresso nello studio.

Tra i 26 pazienti che avevano effettuato almeno tre interventi chirurgici nel periodo basale, dopo la terapia farmacologica, sette (27 per cento) non hanno avuto bisogno di ulteriori procedure chirurgiche durante il primo anno successivo al trattamento.

La Fda ha fondato l’approvazione sulla riduzione della frequenza degli interventi necessari per rimuovere le lesioni. Si tratta di un endpoint clinico intermedio ritenuto ragionevolmente predittivo di un beneficio clinico, ma non equivalente alla dimostrazione definitiva di un miglioramento degli esiti per i pazienti.

Sicurezza e percorso regolatorio

Tra le reazioni avverse più frequentemente segnalate figurano reazioni nella sede di iniezione, cefalea, affaticamento, ipertensione, nausea e capogiri.

La procedura di elettroporazione può inoltre essere associata a contrazioni muscolari transitorie o tetania, sanguinamento temporaneo nella sede di somministrazione, reazioni vasovagali, ansia, alterazioni transitorie dei livelli di creatinfosfochinasi, eritema e dolore locale.

Prima dell’approvazione accelerata, Voceryq aveva ricevuto dalla Fda le designazioni di Breakthrough therapy e Orphan drug, riservate rispettivamente a trattamenti potenzialmente in grado di offrire miglioramenti significativi rispetto alle opzioni disponibili per patologie gravi e a prodotti destinati alle malattie rare.

Per la papillomatosi respiratoria ricorrente, l’elemento da valutare nei prossimi studi sarà soprattutto la capacità del trattamento di ridurre in modo duraturo il carico chirurgico e di tradurre questo risultato in un beneficio clinico significativo per i pazienti.