Payback sui dispositivi medici al vaglio della Corte di giustizia: scenari e implicazioni per le imprese

Con alcune ordinanze pubblicate il 28 ottobre 2026, la Sezione III del Consiglio di Stato ha aperto un nuovo capitolo del payback sui dispositivi medici. Il Consiglio di Stato ha rimesso alla Corte di giustizia dell’Unione europea due questioni pregiudiziali riguardanti la compatibilità della disciplina italiana con le libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi, nonché con la disciplina europea sugli aiuti di Stato.

I dubbi sollevati dal Consiglio di Stato

Il rinvio pregiudiziale nasce da alcuni appelli promossi da imprese del settore contro gli atti ministeriali e regionali che hanno posto a loro carico una quota del ripiano degli sforamenti dei tetti di spesa per gli anni 2015-2018.

Il primo quesito verte sugli articoli 49 e 56 TFUE e sulla possibile restrizione delle libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi. Secondo il Consiglio di Stato, il payback espone le imprese a un onere economico quantificato ex post, sulla base di dati aggregati relativi alla spesa delle amministrazioni pubbliche che sfuggono al controllo dei singoli operatori. Ne deriva un rischio finanziario legato a fattori esterni all’attività dell’impresa, che rende meno prevedibili i risultati economici dei contratti di fornitura.

La criticità non risiede, dunque, soltanto nell’entità del contributo richiesto, ma anche nella sua imprevedibilità economica: al momento dell’ingresso nel mercato italiano, l’impresa non sarebbe in grado di stimare ex ante il risultato economico finale delle forniture, quando, all’opposto, la libertà di stabilimento presuppone la possibilità di effettuare ex ante valutazioni economiche ragionevolmente prevedibili. Nella lettura del Consiglio di Stato, il sistema introduce così un rischio regolatorio aggiuntivo e specifico, capace di condizionare le scelte di insediamento e di investimento degli operatori provenienti da altri Stati membri.

Tale rischio, peraltro, non avrebbe carattere eccezionale o temporaneo, ma costituirebbe una componente strutturale dell’attività nel mercato dei dispositivi medici. Proprio questa caratteristica renderebbe il meccanismo particolarmente destabilizzante per gli operatori, trasferendo sugli stessi rischi estranei alla loro attività. Infatti la determinazione della spesa sanitaria dipende unicamente da scelte programmatorie pubbliche, mentre “le imprese destinatarie del prelievo non dispongo di strumenti giuridici o economici idonei a prevenire il verificarsi dello sforamento della spesa pubblica o a limitarne gli effetti”.

Il payback potrebbe quindi ridurre la contendibilità del mercato italiano dei dispositivi medici, creando una barriera economica all’ingresso e alterando le dinamiche concorrenziali che il diritto dell’Unione vuole preservare. Per di più, il Consiglio di Stato rileva anche che il meccanismo del payback “contribuisce a differenziare il mercato italiano dei dispositivi medici rispetto agli altri mercati nazionali dell’Unione“.

Ulteriori dubbi riguardano la proporzionalità della misura rispetto alle finalità perseguite, anche alla luce del progressivo cumulo di oneri solidaristici e parafiscali a carico del settore (in aggiunta ai tributi propri della fiscalità generale comunque dovuti). Tra questi, il Consiglio di Stato richiama il contributo dello 0,75% destinato al fondo dei dispositivi medici, oggetto di un distinto giudizio di legittimità costituzionale, promosso sempre dal Consiglio di Stato, con le ordinanze di febbraio 2026 e tuttora pendente davanti alla Corte costituzionale.

Il Consiglio di Stato solleva, infine, dubbi sul rispetto dei principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento quali principi generali dell’ordinamento dell’Unione Europea, in relazione all’applicazione retrospettiva dell’onere economico.

Il secondo quesito concerne l’articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e l’articolo 107 TFUE e affronta il tema della compatibilità del payback con la disciplina europea sugli aiuti di Stato. L’attenzione si concentra sulla diversa posizione degli operatori economici fornitori diretti degli enti del Servizio sanitario nazionale, assoggettati al meccanismo, e dei fornitori delle strutture sanitarie private accreditate, che ne restano esclusi. Secondo il Consiglio di Stato, questa differenza di trattamento potrebbe conferire un vantaggio selettivo alle imprese che riforniscono il settore privato accreditato, con potenziali effetti distorsivi sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri.

I prossimi step e gli effetti della futura sentenza della Cgue

Le aziende del settore dovranno, quindi, attendere l’esito del giudizio avanti alla Corte di giustizia dell’Unione europea, per comprendere se la normativa italiana sia compatibile o meno con il diritto unionale. La durata media dei procedimenti pregiudiziali è di circa 16-18 mesi.

A tale periodo dovrà poi aggiungersi il tempo necessario al Consiglio di Stato per proseguire il giudizio nazionale e applicare i principi enunciati dalla Corte in relazione alle controversie pendenti.

Le pronunce pregiudiziali della Corte di giustizia non abrogano le disposizioni nazionali, ma forniscono un’interpretazione del diritto dell’Unione avente portata vincolante e ultra partes. Spetta quindi ai giudici nazionali trarne le conseguenze, disapplicando, a seconda dei casi, le disposizioni interne incompatibili. La futura decisione potrebbe pertanto incidere non soltanto sui giudizi pendenti, ma anche sull’applicazione del payback per le annualità successive, nella misura in cui ricorrano i medesimi profili di incompatibilità. Di regola, l’interpretazione della Corte opera anche rispetto ai rapporti anteriori alla pronuncia, ferme le preclusioni processuali compatibili con il diritto dell’Unione. Resta tuttavia riservata alla Corte la possibilità di limitarne eccezionalmente gli effetti nel tempo in determinati casi.

Il profilo più delicato riguarda gli eventuali effetti che una sentenza favorevole avrebbe sulle imprese che hanno aderito al meccanismo introdotto dall’articolo 7 del decreto-legge 30 giugno 2025, numero 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, numero 118.

La disposizione ha previsto che, per gli anni 2015-2018, gli obblighi di payback si intendessero assolti mediante il versamento del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali. Il versamento integrale della quota ridotta produce, secondo il testo normativo, l’estinzione dell’obbligazione e preclude ulteriori azioni giurisdizionali relative agli anni considerati.

Questi elementi rendono la posizione delle imprese aderenti alla definizione diversa da quella delle aziende che hanno mantenuto pendente il contenzioso o che non hanno corrisposto gli importi dovuti. Per queste aziende (la maggior parte), in caso di sentenza favorevole della Corte di giustizia, non sarebbe automatico il diritto alla restituzione della quota versata. Possibilità e azioni da intraprendere andranno valutate tenendo conto del contenuto della decisione che verrà adottata dalla Corte di giustizia.

Conclusioni

Il rinvio del Consiglio di Stato apre una nuova fase del contenzioso sul payback, spostando l’attenzione sulla compatibilità del meccanismo con il diritto dell’Unione dopo il rigetto, nel 2024, della questione di costituzionalità sollevata dal Tar Lazio. Al centro del giudizio europeo vi sono criticità che incidono direttamente sulle scelte delle imprese di stabilirsi e investire in Italia, con evidenti conseguenze sulla stessa competitività del nostro Paese: la prevedibilità degli oneri, la sostenibilità economica delle forniture e le condizioni di accesso e di concorrenza nel mercato. La futura pronuncia potrebbe quindi assumere rilievo non soltanto per le annualità 2015-2018, ma anche per l’applicazione del sistema negli anni successivi.

Queste prospettive non vanno tuttavia confuse con gli effetti immediati del rinvio, che non comporta, di per sé, né il venir meno della disciplina vigente, né una sospensione generalizzata degli obblighi di pagamento. Anche le conseguenze di un’eventuale decisione favorevole dovranno essere valutate in relazione alla posizione di ciascuna impresa, distinguendo, per esempio, chi non ha pagato, chi ha mantenuto pendente il contenzioso da chi ha aderito alla definizione agevolata, per il quale la restituzione delle somme versate non sarebbe automatica.

In attesa della decisione, sarebbe auspicabile un approccio prudente delle Regioni e Province Autonome rispetto alle richieste di pagamento per le annualità successive al 2018, sebbene ciò non possa considerarsi un effetto necessario delle ordinanze.