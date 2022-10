Pertosse nei neonati, la Fda approva un vaccino di Gsk per l’immunizzazione durante la gravidanza

Prevenire la pertosse nei neonati già durante il periodo di gravidanza. È questo l’obiettivo dell’approvazione da parte della Food and drug administration (Fda) di un vaccino sviluppato da Gsk (Boostrix – difterite, tetano, pertosse. Tdap). Il medicinale, riporta una nota del colosso farmaceutico britannico, è indicato per l’immunizzazione durante il terzo trimestre di gestazione, con l’obiettivo di aiutare a prevenire la tosse convulsa nei bambini di età inferiore a due mesi.

L’incidenza della malattia

Dal 2010, i Centers for disease control and prevention (Cdc) hanno segnalato da 15 mila a 48 mila casi di pertosse tra persone di tutte le età negli Stati Uniti ogni anno. I neonati sono ad alto rischio di complicazioni dovute a tale patologia perché il loro sistema immunitario è ancora in via di sviluppo.

La vaccinazione

Secondo il Cdc, la vaccinazione Tdap somministrata durante la gravidanza offre la migliore protezione ai bambini contro la pertosse. La vaccinazione trasmette anticorpi protettivi ai bambini prima della nascita per proteggerli nei loro primi mesi di vita.

Roger Connor, presidente vaccines and global health di Gsk, ha dichiarato: “Siamo immensamente orgogliosi di avere il primo vaccino Tdap approvato dalla Fda specificamente per l’uso durante la gravidanza. Riteniamo che questa approvazione possa aiutare a proteggere più bambini dalle implicazioni potenzialmente letali della pertosse”.

Altre approvazioni

Boostrix è attualmente approvato in oltre 80 paesi in tutto il mondo. Oltre agli Usa, la maggior parte dei paesi dell’Unione Europea, Canada, Australia e Nuova Zelanda.