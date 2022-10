Prezzo e rimborso dei farmaci: un articolo spiega come facilitare il processo di attribuzione

Due mosse per facilitare l’attribuzione del prezzo e il rimborso dei farmaci. La prima riguarda una maggiore interazione tra Aifa e portatori di interesse (industria, associazioni di pazienti, rappresentanti dei cittadini) già nelle fasi precoci dei processi negoziali. La seconda è riferita a una maggiore chiarezza e trasparenza del metodo utilizzato per le valutazioni e la negoziazione, ai fini di una sua riproducibilità. Corollario di ciò è l’indicazione degli ambiti di intervento, tempistiche e referenti (Commissioni, Gruppi di esperti, Uffici Aifa, etc.).

Le evidenze dell’articolo

Queste le principali conclusioni cui perviene un articolo appena pubblicato su Global regional health technology assessment (Grhta) dal titolo “Regolazione del prezzo e rimborso dei farmaci: comparatori, endpoint e ruolo della costo-efficacia”, firmato da 34 esperti tra clinici, farmacologi, economisti, rappresentanti delle istituzioni (Aifa, Regioni) e responsabili di funzione aziendali (primo autore Claudio Jommi, SDA Bocconi di Milano). L’articolo riassume i risultati del lavoro svolto tra settembre e ottobre 2021 da due distinti gruppi di specialisti, nel corso della IV edizione dei Seminari di Mogliano Veneto. Titolo “I nuovi scenari del farmaco in Italia: dalla determinazione del prezzo e rimborso (P&R) alle prospettive di impiego sul territorio”.

Identificazione dei comparatori nel processo negoziale

Il primo gruppo di esperti si era focalizzato sull’identificazione dei comparatori nel processo negoziale, degli endpoint utilizzati ai fini della valutazione comparativa dell’efficacia dei farmaci e della negoziazione del prezzo dei medicinali e/o di indicazioni terapeutiche per i quali è richiesto l’inserimento nella lista di trasparenza prevista dalla Legge 648/96.

Valutazioni di impatto economico

Il secondo gruppo di lavoro si è invece occupato delle valutazioni di impatto economico e, in particolare, della costo-efficacia nella negoziazione dei prezzi dei farmaci. “Il nuovo quadro regolatorio ha parzialmente deluso le aspettative di un cambiamento più marcato – scrivono gli autori – pur se “orientato al dialogo, alla collaborazione, alla semplificazione, al superamento dei silos e a una reale implementazione dei processi di valutazione dell’impatto delle tecnologie HTA e prevedendo importanti misure di implementazione”.

Analisi delle criticità

Gli esperti si riferiscono in particolare al Decreto ministeriale del 2 agosto 2019 e alle Linee Guida cui si ricorre per l’inserimento nella lista di trasparenza. Qui si concentrano le maggiori criticità, sempre secondo gli autori dell’articolo. Una su tutte: le Linee Guida impongono che debba essere motivata l’eventuale mancata produzione di evidenze farmaco-economiche da parte delle imprese e che le stesse forniscano analisi di impatto sul budget del prodotto nella prospettiva del Ssn. “Non vi sono però elementi – qui la critica al sistema – che identificano come le evidenze di costo-efficacia vengano effettivamente utilizzate nella negoziazione del prezzo, per giustificare la coerenza tra costo e valore”.