Responsabilità da prodotto difettoso e dispositivi medici: cosa cambia con la direttiva (UE) 2024/2853

Dopo quasi quarant’anni la direttiva 85/374/CEE lascia il posto alla direttiva (UE) 2024/2853 sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi (“PLD”, Product Liability Directive), che gli Stati membri devono recepire entro il 9 dicembre 2026. Per i dispositivi medici la riforma incide direttamente sul rischio d’impresa, perché cambia insieme ciò che si considera prodotto, il modo di valutarne il difetto, i soggetti chiamati a rispondere e gli strumenti con cui il danneggiato può provare il proprio diritto.

Per comprenderne la portata occorre partire dalla direttiva, che persegue un’armonizzazione massima e lascia quindi agli Stati margini ridotti: il nucleo della disciplina è già scritto a livello europeo. In Italia il recepimento passa per lo schema di decreto legislativo approvato in esame preliminare dal Consiglio dei ministri il 4 agosto 2026 (Atto del Governo numero 434, di seguito “Schema”), che riscrive gli articoli 114-127 del Codice del consumo. Il testo può ancora cambiare prima dell’approvazione definitiva, e per questo lo si richiama con la doverosa avvertenza di verificarne la conferma nel decreto che entrerà in vigore.

Il principio di fondo, del resto, non cambia: chi immette sul mercato un prodotto difettoso risponde del danno senza che il danneggiato debba provarne la colpa. Ciò che cambia è tutto quanto ruota intorno a quel principio, ed è questo lo snodo che conviene approfondire.

Da quando si applica la PLD?

La PLD non si applica ai danni che si verificano dopo una certa data, ma ai prodotti immessi sul mercato o messi in servizio dopo quella data (articolo 2, par. 1, PLD). Ai prodotti già immessi continua invece ad applicarsi la disciplina del 1985 (articolo 21 PLD). La scelta è coerente con la logica dell’istituto: si giudica la sicurezza che il prodotto offriva quando è uscito dalla sfera del fabbricante, sicché è a quel momento che va ancorata anche la disciplina applicabile. Lo Schema conferma la regola.

Sulla data occorre però precisione, perché una rettifica pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 7 maggio 2026 ha chiarito che la direttiva si applica ai prodotti immessi “dopo l’8 dicembre 2026”, e non più “dopo il 9 dicembre”. Il nuovo regime riguarda quindi i prodotti immessi sul mercato dal 9 dicembre 2026 compreso. L’articolo 3 dello Schema reca ancora la formula non rettificata ed è auspicabile che il testo definitivo si allinei: in caso contrario le unità immesse proprio il 9 dicembre resterebbero, per il diritto italiano, nel vecchio regime, in contraddizione con la PLD rettificata.

A prescindere da questa sottile differenza, ne discende una conseguenza pratica che gli operatori tendono a sottovalutare. L’immissione sul mercato si riferisce alla singola unità e non al modello, come chiarito dalla Comunicazione della Commissione europea 2022/C 247/01 (c.d. Guida blu all’attuazione della normativa UE sui prodotti 2022). Per anni, quindi, lotti dello stesso dispositivo convivranno sotto regimi diversi, e in giudizio il primo tema sarà stabilire quando quella specifica unità è entrata nel mercato. La fatturazione e la tracciabilità tramite UDI (identificativo unico del dispositivo) diventeranno così anche lo strumento per individuare la disciplina applicabile.

Il software diventa un dispositivo come gli altri

La direttiva del 1985 era stata pensata per beni materiali e se un software rientrasse o meno nella nozione di prodotto era una questione incerta. L’incertezza pesava proprio dove il settore sanitario è cresciuto di più negli ultimi anni: il software dispositivo medico, le app sanitarie, gli algoritmi di intelligenza artificiale che supportano la diagnosi.

La PLD chiude la questione: il software è espressamente un prodotto, comunque sia fornito, che sia installato su un’apparecchiatura, scaricato come app o erogato a distanza. Restano esclusi soltanto il software libero e open source sviluppato o fornito fuori da un’attività commerciale. Accanto al software entrano nella nozione di prodotto i file per la fabbricazione digitale, cioè i modelli che consentono di produrre un oggetto con stampa 3D (es. il file con cui si stampa una guida chirurgica o un dispositivo su misura). Vi entrano, inoltre, come componenti, i servizi digitali correlati, quelli senza i quali il prodotto non svolge una o più delle sue funzioni (es. la piattaforma che riceve e analizza i dati trasmessi da un dispositivo di monitoraggio remoto).

L’impatto è duplice. Da un lato, la software house che sviluppa e fabbrica un software dispositivo medico risponde ai sensi della disciplina sul prodotto difettoso, senza poter sostenere che il proprio prodotto, in quanto immateriale, ne resti fuori. Dall’altro, il fabbricante di un’apparecchiatura che integra moduli software o servizi di terzi risponde anche dei difetti di quei componenti, e ha quindi interesse a regolarne contrattualmente qualità, aggiornamenti e rivalsa.

La sicurezza si valuta anche dopo l’immissione sul mercato

Resta fermo il criterio tradizionale: è difettoso il prodotto che non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere. Cambia però il modo di misurare l’aspettativa, e il cambiamento si spiega con la natura dei prodotti digitali, che non restano uguali a se stessi dopo la vendita.

Nel regime del 1985 la sicurezza si valutava, in sostanza, alla data di messa in circolazione. La PLD, invece, impone di considerare anche la capacità del prodotto di continuare ad apprendere o di acquisire nuove funzioni dopo l’immissione sul mercato e gli effetti dell’interconnessione con altri prodotti (articolo 7, par. 2, lett. c) e d), PLD). Inoltre, quando il fabbricante conserva il controllo del prodotto, ad esempio perché ne gestisce gli aggiornamenti, il momento rilevante si sposta fino a quando quel controllo cessa (lett. e)). Ne consegue che, per un dispositivo connesso o per un software dispositivo medico, il difetto può nascere anche dopo la vendita, con un aggiornamento sbagliato o con un aggiornamento di sicurezza mancato.

Fra le circostanze da valutare la direttiva indica, poi, i requisiti di sicurezza imposti dalla legge, compresi quelli di cibersicurezza, che per i dispositivi medici sono quelli dell’MDR, i richiami e gli altri interventi delle autorità o dello stesso operatore, e le specifiche esigenze del gruppo di utenti cui il prodotto è destinato (articolo 7, par. 2, lett. f)-h), PLD). Le vicende regolatorie del dispositivo, come un’azione correttiva di sicurezza o un provvedimento dell’autorità, entrano così nel giudizio civile sul difetto. Quanto al gruppo di utenti, il criterio pesa in modo particolare in un settore in cui l’utilizzatore è spesso un paziente fragile, sicché l’aspettativa di sicurezza va misurata su di lui e non sull’utente medio.

Va infine chiarito il ruolo delle norme armonizzate. La loro applicazione fa presumere la conformità ai requisiti dell’MDR che esse coprono, ma non per questo rende il dispositivo sicuro ai fini della responsabilità civile: la conformità alle norme armonizzate non basta, di per sé, a escludere il difetto, perché queste restano volontarie e non coincidono con i requisiti di legge la cui osservanza vincolata può esonerare il fabbricante.

A chi si applica? I soggetti responsabili: sempre un referente nell’Unione europea

La direttiva del 1985 ruotava attorno al produttore, al quale erano già equiparati l’importatore nell’Unione, il fabbricante della parte componente e chi si presentava come produttore apponendo il proprio marchio; il fornitore rispondeva solo se non indicava chi gli avesse fornito il prodotto. Il sistema reggeva finché la catena era corta, ma diventava fragile quando il fabbricante stava fuori dall’Unione e il prodotto arrivava all’utilizzatore attraverso intermediari privi di un ruolo definito.

La PLD interviene proprio su questo punto, sostituendo la nozione di produttore con quella di “operatore economico” e costruendo una catena di responsabili perché il danneggiato trovi sempre un soggetto stabilito nell’Unione (articolo 8 PLD). La catena si articola così:

il fabbricante del prodotto difettoso e il fabbricante del componente difettoso, se integrato nel prodotto o interconnesso con esso sotto il controllo del fabbricante;

se il fabbricante è stabilito fuori dall’Unione, accanto a quest’ultimo, l’importatore e il mandatario e, in mancanza di entrambi, il fornitore di servizi di logistica che immagazzina, imballa e spedisce il prodotto;

chi modifica in modo sostanziale il dispositivo al di fuori del controllo del fabbricante originario e lo rimette sul mercato, che ne diventa fabbricante;

in via sussidiaria, il distributore e, ed è la vera novità, la piattaforma online, se nessun operatore stabilito nell’Unione è identificabile e non indicano al danneggiato chi sia il responsabile entro un mese dalla richiesta, termine che prima era di tre mesi.

Per i dispositivi medici l’estensione va letta insieme all’MDR, e il confronto non dà sempre lo stesso esito. Per il mandatario la PLD conferma una scelta già compiuta dall’MDR, che lo rende responsabile in solido con il fabbricante extra UE per i dispositivi difettosi (articolo 11, par. 5, MDR): la responsabilità discende ora anche dalla disciplina del prodotto difettoso. Per l’importatore, invece, la responsabilità civile esisteva già, mentre l’MDR non lo rende responsabile in solido; la novità sta nel concorso con il mandatario, perché il danneggiato può ora rivolgersi all’uno o all’altro, oltre che al fabbricante.

Quanto alla modifica sostanziale, la PLD la misura sulle norme di sicurezza dei prodotti applicabili, sicché per i dispositivi medici il parametro sarà l’MDR. Diventeranno quindi responsabili anche per danno da prodotto i soggetti che l’MDR già tratta come fabbricanti: il distributore o l’importatore che commercializza il dispositivo con il proprio marchio senza che il fabbricante resti identificato e responsabile, che ne modifica la destinazione d’uso o che interviene sul dispositivo in modo da incidere sulla conformità (articolo 16 MDR); chi ricondiziona dispositivi monouso (articolo 17 MDR); chi assembla sistemi o kit procedurali fuori dalle condizioni dell’MDR (articolo 22 MDR); chi sostituisce parti e componenti alterando in modo significativo le prestazioni o la sicurezza del dispositivo (articolo 23 MDR). Per la stessa ragione, la traduzione delle informazioni e il riconfezionamento svolti alle condizioni dell’MDR non dovrebbero integrare una modifica sostanziale (articolo 16, parr. 2-4, MDR).

Ai sensi dell’articolo 12 PLD tutti gli operatori responsabili dello stesso danno rispondono in solido, con la conseguenza che il danneggiato potrà chiedere l’intero risarcimento anche a uno solo di essi. Lo Schema precisa i criteri del regresso interno, ancorandolo al rischio riferibile a ciascuno, alla gravità delle colpe e all’entità delle conseguenze. Ne segue che il riparto del rischio fra fabbricante, mandatario, importatore e distributore si governa con i contratti, perché nessuna loro clausola potrà essere opposta al paziente, e che il rischio di responsabilità dovrà essere valutato prima di assumere un ruolo nella catena.

I soggetti danneggiati e i danni risarcibili

La tutela non è riservata al consumatore: il diritto al risarcimento spetta a qualunque persona fisica che abbia subìto un danno da un prodotto difettoso (articolo 5 PLD). Su questo punto la direttiva prosegue sulla linea già tracciata, perché la lesione personale era risarcibile a chiunque anche prima. Le novità stanno altrove, e riguardano il tipo di danno che si può chiedere.

La prima riguarda la persona. Diventa espressamente risarcibile la lesione della salute psicologica riconosciuta sul piano medico (articolo 6 PLD), che in passato restava affidata alle oscillazioni dei singoli ordinamenti. Lo Schema precisa che la lesione deve essere suscettibile di accertamento medico-legale e la coordina con le regole nazionali sul danno non patrimoniale.

La seconda riguarda le cose e incide direttamente sui professionisti. Prima i danni a cose erano risarcibili solo per i beni destinati all’uso privato e principalmente così utilizzati, e soltanto oltre una franchigia, che nel diritto italiano era di 387 euro. Ora la franchigia scompare e sono esclusi i soli beni usati esclusivamente a fini professionali, sicché rientrano nella tutela i beni a uso promiscuo (es. il telefono personale del medico, impiegato anche per lavoro, danneggiato dal surriscaldamento di un dispositivo connesso). La stessa estensione vale per i dati, ora risarcibili se distrutti o corrotti, purché non utilizzati a fini professionali, fermo il diritto al risarcimento previsto dall’articolo 82 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), che la direttiva lascia impregiudicato.

La terza riguarda il tempo. Per le lesioni che si manifestano a distanza di anni, tipiche dei dispositivi impiantabili, il termine oltre il quale il diritto si estingue passa da dieci a venticinque anni (articolo 17 PLD), fermo il termine di prescrizione di tre anni dalla conoscenza del danno, del difetto e del responsabile (articolo 16 PLD). La scelta si giustifica proprio perché, in questi casi, il danno può emergere quando il termine ordinario è già scaduto.

Restano invece fuori le persone giuridiche. La struttura sanitaria o la società il cui apparecchio sia distrutto da un dispositivo difettoso dovrà agire con le regole ordinarie, contrattuali o extracontrattuali, che la direttiva fa salve. Per la stessa ragione la struttura che abbia risarcito il paziente ai sensi della L. 8 marzo 2017, n. 24 non potrà avvalersi del regresso fra operatori economici e dovrà rivolgersi al fabbricante secondo il diritto comune.

Onere della prova: le presunzioni a favore del danneggiato e come superarle

La regola di partenza non cambia: il danneggiato deve provare il difetto, il danno e il nesso di causalità fra difetto e danno. Proprio questa regola, però, era il punto debole del sistema, perché per un paziente dimostrare il difetto di un impianto o di un algoritmo è spesso impossibile, dato che le informazioni decisive stanno nella disponibilità del fabbricante. La giurisprudenza aveva cercato di rimediare con le presunzioni semplici e, per i dispositivi medici, la Corte di giustizia aveva ammesso che pacemaker e defibrillatori appartenenti a un gruppo affetto da un potenziale difetto potessero dirsi difettosi senza accertare il difetto della singola unità (CGUE, 5 marzo 2015, cause riunite C-503/13 e C-504/13, Boston Scientific).

La PLD trasforma questi correttivi in regole, con due strumenti. Il primo è l’ordine di esibizione: se il danneggiato rende plausibile la propria domanda, il giudice ordina al convenuto di esibire gli elementi di prova pertinenti, con le cautele necessarie a tutelare i segreti commerciali (articolo 9 PLD). Il secondo è un sistema di presunzioni (articolo 10 PLD), in forza del quale il difetto si presume:

se il convenuto non esibisce le prove;

se il danneggiato dimostra che il prodotto non rispetta i requisiti obbligatori di sicurezza posti a protezione proprio dal rischio che si è verificato;

se il danno deriva da un malfunzionamento evidente durante l’uso ordinario del prodotto.

Il nesso causale si presume, a sua volta, quando il difetto è provato e il danno è tipicamente compatibile con quel difetto. Quando poi la complessità tecnica o scientifica rende la prova eccessivamente difficile, al danneggiato basta dimostrare che il difetto o il nesso sono probabili: un’ipotesi destinata a ricorrere spesso per i dispositivi impiantabili e per quelli basati sull’intelligenza artificiale.

Letta con gli occhi del fabbricante, la presunzione legata alla violazione dei requisiti obbligatori è quella di maggiore impatto. Per i dispositivi medici quei requisiti sono i requisiti generali di sicurezza e prestazione dell’MDR, sicché una non conformità accertata dall’autorità o dall’organismo notificato, o emersa in un’azione correttiva di sicurezza, potrà essere utilizzata dal danneggiato per fondare la presunzione di difetto.

Come si superano, allora, le presunzioni? Anzitutto con la prova contraria, perché sono tutte relative e consentono all’operatore economico di andare esente da responsabilità se dispone di evidenze tali da escludere il difetto o il nesso. Restano poi le cause di esonero già note (articolo 11 PLD), fra cui il c.d. rischio di sviluppo, cioè l’impossibilità di scoprire il difetto secondo le conoscenze scientifiche e tecniche dell’epoca, che lo Schema mantiene pur potendolo escludere. Anche qui, però, la PLD restringe lo spazio difensivo dove il fabbricante conserva il controllo del prodotto: questi non può sostenere che il difetto sia sopravvenuto quando dipende dal software, da un servizio correlato, da un aggiornamento o dalla mancanza di un aggiornamento necessario alla sicurezza. Ne consegue che, per il software dispositivo medico e per i dispositivi connessi, la gestione degli aggiornamenti diventa anche una questione di responsabilità civile.

La difesa si costruisce prima del danno

La PLD sposta la partita sulla capacità di documentare. Le presunzioni operano proprio dove l’operatore non è in grado di ricostruire la storia del singolo dispositivo e di esibirla in giudizio, sicché la difesa si prepara molto prima della causa, nell’organizzazione dei dati, dei contratti e delle procedure. Di seguito alcune indicazioni operative:

mappare i dispositivi per data di immissione sul mercato, con fattura, UDI e numero di lotto, così da sapere quale regime si applica a ciascuna unità, trattando il 9 dicembre 2026 come primo giorno del nuovo regime;

per le software house e per i fabbricanti che integrano software o servizi di terzi, regolare per contratto qualità, aggiornamenti e rivalsa dei componenti digitali;

pianificare e documentare gli aggiornamenti di sicurezza per tutto il periodo in cui il dispositivo resta sotto il controllo del fabbricante;

rivedere i contratti di distribuzione, di mandato e di logistica: riparto delle responsabilità, regresso, manleve e cooperazione nella difesa, nella consapevolezza che la responsabilità verso il danneggiato non è comprimibile;

per distributori e piattaforme, dotarsi di un sistema che consenta di indicare entro un mese l’operatore responsabile, così da evitare di rispondere in proprio;

per qualsiasi soggetto diverso dal fabbricante, verificare prima di ogni intervento sul dispositivo (marchio proprio, destinazione d’uso, ricondizionamento, assemblaggio, sostituzione di parti) se ne derivi la qualifica di fabbricante;

adeguare la copertura assicurativa ai nuovi danni risarcibili, all’assenza di franchigia, al termine di venticinque anni e ai nuovi soggetti responsabili;

organizzare documentazione tecnica, sorveglianza post-commercializzazione e fascicoli di vigilanza in modo che siano esibibili, individuando fin d’ora le informazioni coperte da segreto commerciale.

Il 9 dicembre 2026 è vicino. I contratti e le procedure che governeranno i dispositivi immessi da quella data vanno quindi impostati ora, sulla base della direttiva e verificando il testo definitivo del decreto quando sarà approvato.