No a uno spostamento di competenze verso l’Agenzia europea per i medicinali (Ema). Sì alla difesa del ruolo delle autorità nazionali nella designazione, valutazione e monitoraggio degli organismi notificati.

Sono queste le principali istanze (non le uniche) che l’Italia sta portando ai tavoli del Consiglio dell’Unione europea, perimetro in cui gli Stati membri stanno negoziando la proposta di modifica dei regolamenti europei sui dispositivi medici (Mdr e Ivdr) presentata dalla Commissione europea.

A delineare la posizione italiana è Alessandra Basilisco, coordinatrice per la sorveglianza del mercato dei dispositivi medici Ufficio 3 del ministero della Salute, che rappresenta il nostro Paese nei gruppi tecnici (si veda approfondimento in fondo all’articolo).

Governance: una questione aperta

Al centro del dibattito c’è la governance europea dei dispositivi medici. La proposta della Commissione contempla un maggiore coinvolgimento dell’Agenzia europea dei medicinali (Ema), che però non convince le istituzioni nazionali.

“Abbiamo una fortissima industria di dispositivi medici a base di sostanze e non vediamo favorevolmente il fatto che Ema possa avere un potere decisionale”, spiega Basilisco. Il riferimento è soprattutto ai prodotti cosiddetti borderline, la cui qualificazione può collocarsi al confine tra dispositivi medici e medicinali. Una versione più interventista dell’Agenzia nelle valutazioni potrebbe avere conseguenze per gli operatori che oggi commercializzano questi prodotti come dispositivi medici.

“Essendo Ema l’autorità europea per i medicinali, abbiamo difficoltà a credere che possa esprimere opinioni favorevoli sui prodotti a base di sostanze come dispositivi medici”. La posizione espressa non equivale a una contrarietà generale alla cooperazione europea, ma riguarda il possibile peso dell’Ema nella qualificazione dei prodotti e gli effetti su una componente importante dell’industria italiana.

La battaglia sulla guida delle valutazioni

La seconda priorità coinvolge gli organismi notificati. Basilisco ricorda che in Italia ne operano attualmente circa undici, una quota prossima al 20% del totale europeo. “È un settore che vogliamo tutelare”, sottolinea, ricordando che, con l’eccezione dell’Istituto superiore di sanità, si tratta di soggetti di diritto privato.

“La presenza di numerosi organismi notificati è legata alla consistenza dell’industria nazionale dei dispositivi medici e alla storia delle attività di certificazione sviluppate nel Paese. Per questo il Ministero intende preservare un ruolo centrale nelle attività di valutazione e monitoraggio. Ci terremo molto a mantenere la leadership delle attività di assessment e degli organismi notificati”, sottolinea Basilisco.

In questo contesto, la questione non riguarda una centralizzazione degli organismi in senso stretto. Il nodo è piuttosto il coordinamento dei gruppi incaricati delle valutazioni congiunte. Tali team effettuano verifiche presso gli organismi notificati, esaminandone procedure e prestazioni. Le loro valutazioni contribuiscono alle decisioni sulla designazione e al successivo monitoraggio.

La responsabilità della designazione, ricorda Basilisco, rimane in capo alle autorità degli Stati membri. L’Italia ritiene che a questa responsabilità debba corrispondere anche un ruolo guida nelle verifiche sul campo. “Dato che la responsabilità della designazione resta comunque in capo alle autorità, quindi agli Stati membri, vorremmo che anche la leadership dell’audit on site rimanesse a noi”, precisa.

Il tema non si esaurisce nell’autorizzazione iniziale. Gli organismi notificati sono sottoposti a monitoraggi periodici, anche attraverso verifiche sul campo, che possono portare alla conferma o, in presenza di criticità, alla revisione della designazione. Basilisco sottolinea che nella grande maggioranza dei casi l’esito è la conferma, salvo problemi particolarmente significativi.

Ma proprio perché la responsabilità di queste decisioni resta nazionale, il Ministero considera importante mantenere il controllo del relativo processo di valutazione. La richiesta italiana è quindi mantenere un collegamento diretto tra la responsabilità amministrativa della designazione e il coordinamento delle verifiche che ne costituiscono il presupposto. Un tema che assume particolare rilievo per un Paese nel quale opera una quota consistente degli organismi notificati europei.

Certificati senza scadenza, una soluzione ancora da trovare

Altro tema che ha acceso il confronto comunitario riguarda la durata dei certificati. Nel quadro attuale la certificazione ha una durata di cinque anni dalla data di emissione. La proposta della Commissione prevedeva invece la completa eliminazione della scadenza. La misura risponde all’obiettivo di semplificazione, evitando che il rinnovo periodico costituisca un passaggio obbligato indipendentemente dalle caratteristiche del dispositivo. Una soluzione che ha incontrato le riserve di diversi Stati.

“Molti Paesi sono stati contrari e anche qui si sta cercando di trovare una posizione bilanciata”, racconta Basilisco. Per i fabbricanti, eliminare la scadenza potrebbe significare ridurre gli oneri amministrativi e rendere più prevedibile la permanenza dei prodotti sul mercato. Per le autorità resta però la necessità di assicurare che la conformità venga mantenuta nel tempo.

Dispositivi monouso, due approcci a confronto

Riflettori puntati anche sul riprocessamento dei dispositivi medici monouso. Basilisco richiama la differenza tra l’impostazione attuale e una possibile alternativa emersa nel confronto europeo. Nel sistema vigente, il riprocessamento è consentito soltanto negli Stati che lo abbiano espressamente autorizzato attraverso una disposizione nazionale.

L’approccio alternativo invertirebbe invece la logica: sarebbe consentito in via generale, salvo che uno Stato decida di vietarlo. A prima vista la differenza potrebbe apparire limitata, perché in entrambi i casi rimane uno spazio di intervento nazionale. Nel primo modello, spiega l’esperta del ministero, occorre una decisione positiva dello Stato per consentire l’attività.

Nel secondo, invece, l’attività sarebbe ammessa in assenza di un intervento restrittivo. Secondo Basilisco, per uno Stato può essere più difficile attivarsi per introdurre un divieto rispetto a decidere se autorizzare un’attività che, in mancanza di una norma nazionale, non è consentita. La discussione riguarda quindi non soltanto le condizioni tecniche del riprocessamento, ma anche il rapporto tra disciplina europea e margini di scelta degli Stati membri.

Intelligenza artificiale, evitare una doppia certificazione

Non meno rilevante il confronto che si è sviluppato intorno al rapporto tra dispositivi medici e intelligenza artificiale. In questo perimetro, la posizione dell’Italia è precisa: evitare che i prodotti basati sull’Ai debbano affrontare due percorsi distinti di valutazione e certificazione, uno legato alla normativa sui dispositivi e l’altro derivante dall’Ai Act.

La questione nasce dall’interazione tra due sistemi regolatori che possono applicarsi contemporaneamente allo stesso prodotto. Basilisco ricorda che uno degli scopi principali della revisione Mdr/Ivdr è semplificare i processi di certificazione, anche in risposta alle richieste dell’industria. L’applicazione delle disposizioni dell’Ai Act rischia però, se non adeguatamente coordinata, di aggiungere ulteriori passaggi.

Nello scenario descritto da Basilisco, il fabbricante potrebbe trovarsi a dover ricorrere anche a un organismo notificato designato per l’intelligenza artificiale, sottoposto a sua volta alla competenza delle autorità previste per quel settore. Il risultato sarebbe un possibile allungamento dei tempi di accesso al mercato proprio per prodotti che la revisione vorrebbe favorire attraverso procedure più snelle. “Un prodotto con intelligenza artificiale, prima di vedere il mercato, per assurdo ci metterebbe ancora più tempo di quanto già ce ne vuole adesso”, osserva Basilisco.

Da qui la proposta italiana: “Evitare la doppia procedura sia per quanto riguarda la designazione degli organismi, sia per quanto riguarda la certificazione dei prodotti”. La richiesta riguarda quindi entrambi i livelli del sistema: le autorità che designano e controllano gli organismi notificati e le procedure che i fabbricanti devono seguire per ottenere la certificazione. L’obiettivo è costruire un percorso integrato, evitando che la presenza di componenti di intelligenza artificiale determini automaticamente una duplicazione delle verifiche.

Il Ministero punta alle competenze sui dispositivi AI

La questione dell’intelligenza artificiale riguarda anche la distribuzione delle competenze tra le autorità italiane. Basilisco spiega che il ministero della Salute sta cercando di ottenere il ruolo di autorità competente e di autorità di notifica per i dispositivi medici contenenti intelligenza artificiale. Nell’assetto attuale, tali competenze sono attribuite ad AgID e Acm.

“Con la revisione del regolamento stiamo cercando anche di attribuire le responsabilità alle autorità dei dispositivi medici, proprio per non duplicare la procedura”, afferma. Il ragionamento si estende alla designazione degli organismi notificati. Basilisco ricorda che questi sono autorizzati a operare in relazione a determinate famiglie di prodotti, individuate attraverso specifici codici. Tra le quali rientra anche il software. Una possibile soluzione sarebbe esplicitare che, nell’ambito dell’autorizzazione relativa al software, possano essere compresi anche i dispositivi basati sull’intelligenza artificiale, dopo le necessarie verifiche preliminari.

Non si tratterebbe quindi di costruire automaticamente una struttura parallela per la certificazione dell’Ai medicale, ma di valorizzare le competenze già presenti negli organismi del settore. La proposta risponde a una logica di semplificazione amministrativa: ridurre il numero di passaggi e di soggetti coinvolti, mantenendo le verifiche necessarie.

Breakthrough e dispositivi orfani, una convergenza europea

Non tutti i temi del negoziato però sono caratterizzati da contrapposizioni. Secondo Basilisco, le misure di semplificazione destinate ai dispositivi orfani e alle tecnologie breakthrough hanno incontrato un orientamento favorevole condiviso tra gli Stati membri. Si tratta di due categorie diverse, accomunate dalla necessità di evitare che il peso delle procedure di certificazione ostacoli l’accesso al mercato di tecnologie clinicamente importanti. Le tecnologie breakthrough sono caratterizzate da innovazioni particolarmente significative. I dispositivi orfani rispondono invece a bisogni per i quali il mercato può essere troppo limitato per sostenere i costi ordinari di sviluppo e certificazione.

“Gli On dovranno avere delle attenzioni particolari per agevolare l’accesso al mercato di questi dispositivi medici”, afferma. La questione collega direttamente la revisione regolatoria alla disponibilità delle tecnologie per i pazienti. Secondo Basilisco, l’inasprimento dei requisiti ha reso la certificazione più costosa e, per alcune categorie di prodotti, l’investimento necessario può diventare difficilmente sostenibile.

Quando certificare potrebbe non convenire

Il caso dei dispositivi orfani è emblematico. Un prodotto destinato a un numero limitato di pazienti può richiedere attività di sviluppo, raccolta delle evidenze e certificazione costose, senza poter contare su volumi di vendita sufficienti a compensare l’investimento.

“Quando parliamo di dispositivi orfani potrebbe non esserci più l’interesse da parte delle aziende di immetterli sul mercato e quindi di prevedere la certificazione Ce”, spiega Basilisco.

Tale fenomeno sta già contribuendo all’uscita dal mercato di alcuni dispositivi. Tra le misure previste dalla revisione figura una riduzione del 50% delle tariffe dovute agli organismi notificati per le categorie interessate. Si tratta di una leva economica diretta, pensata per abbassare il costo della certificazione. Ma il problema non riguarda soltanto le tariffe. Un peso significativo deriva anche dalla raccolta delle evidenze cliniche, che può richiedere studi complessi e onerosi, soprattutto quando la popolazione di pazienti interessata è ridotta.

“Non si può pretendere che un dispositivo orfano abbia la stessa quantità di dati clinici che normalmente ha un dispositivo medico standard”, osserva Basilisco. La questione non consiste quindi semplicemente nel concedere uno sconto, ma nel riconoscere che determinate tecnologie richiedono percorsi di valutazione proporzionati alle loro caratteristiche.

Evidenze cliniche e certificati condizionati

Un altro possibile elemento di novità potrebbe riguardare le modalità con cui i fabbricanti potranno presentare le evidenze cliniche. Basilisco descrive l’attuale sistema come particolarmente oneroso, perché la raccolta dei dati rappresenta una componente importante dei costi necessari per arrivare alla certificazione.

“Servono tanti soldi per raccogliere i dati clinici e quindi per avviare le sperimentazioni”, sottolinea. La revisione potrebbe introdurre maggiore flessibilità per alcune categorie di prodotti, consentendo, secondo quanto riferito dall’intervistata, il rilascio di certificati condizionati mentre prosegue l’acquisizione di ulteriori dati clinici.

Tra le evidenze che potrebbero essere raccolte successivamente rientrerebbero anche quelle provenienti dalla pratica clinica reale, i cosiddetti real-world data. La differenza rispetto al percorso ordinario descritto da Basilisco è significativa. Oggi il fabbricante deve presentare i dati clinici all’organismo notificato prima di poter ottenere la certificazione.

Con un sistema più flessibile, per determinate categorie e alle condizioni previste, una parte delle evidenze potrebbe essere acquisita successivamente. Non significherebbe eliminare la necessità di dimostrare sicurezza e prestazioni, ma articolare diversamente il percorso di raccolta e valutazione delle informazioni. La possibilità potrebbe essere particolarmente importante per le tecnologie innovative e per i dispositivi destinati a popolazioni di pazienti limitate.

Le carenze, tra ritardi e abbandono del mercato

Il collegamento tra revisione dei regolamenti e disponibilità dei dispositivi emerge con particolare evidenza affrontando il tema delle carenze. A questo proposito, Basilisco descrive un quadro nel quale le cause dell’indisponibilità possono essere differenti. Una prima situazione riguarda i dispositivi per i quali i fabbricanti non hanno ancora ottenuto la certificazione Ce, anche a causa di ritardi nella predisposizione del fascicolo tecnico.

Esiste però una seconda situazione, potenzialmente ancora più difficile da affrontare: alcune imprese decidono di abbandonare il mercato perché ritengono che, alle condizioni economiche e regolatorie esistenti, la commercializzazione non sia più conveniente. Il risultato può essere l’uscita dal mercato di dispositivi che, pur rispondendo a esigenze cliniche, non offrono più un ritorno economico sufficiente per giustificare gli investimenti necessari.

Il problema diventa particolarmente critico quando non esistono alternative clinicamente valide. La disponibilità dei dispositivi dipende quindi da un equilibrio tra requisiti regolatori, costi di certificazione, dimensioni del mercato e sostenibilità economica della produzione. La revisione prova a intervenire almeno su una parte di questi fattori, riducendo gli oneri e introducendo percorsi differenziati per le tecnologie innovative o destinate a mercati ristretti.

Quando un dispositivo rischia di non essere più disponibile e non esistono alternative clinicamente valide, le autorità possono essere chiamate a intervenire. Basilisco racconta che il ministero della Salute ha fatto ricorso in più occasioni a decreti di autorizzazione in deroga (articolo 59 Mdr). Si tratta di uno strumento utilizzato per affrontare situazioni nelle quali la disponibilità del dispositivo assume un particolare rilievo per la salute dei pazienti. La deroga, tuttavia, non costituisce una soluzione strutturale. “Questi decreti hanno il limite che sono temporalmente limitati”, spiega Basilisco, indicando periodi emergenziali che possono arrivare, nei casi richiamati, a sei mesi o al massimo a un anno. Una volta terminato quel periodo, il sistema deve trovare una soluzione ordinaria.

“Dopodiché è il mercato che deve offrire soluzioni”, osserva. Il problema è che non sempre i fabbricanti sono disponibili a continuare a fornire il prodotto, soprattutto quando hanno già deciso di rinunciare a quel segmento di mercato. Le deroghe possono aiutare a gestire un’emergenza, ma non possono sostituire stabilmente un mercato nel quale i fabbricanti trovino condizioni sostenibili per continuare a produrre e certificare i dispositivi. La prevenzione delle carenze passa quindi anche dalla capacità del sistema regolatorio di non rendere eccessivamente onerosa la permanenza sul mercato di prodotti clinicamente necessari.

L’industria italiana tra opportunità e rischi

Guardando infine alle possibili conseguenze della riforma per il sistema italiano, Basilisco esprime un giudizio complessivamente positivo sulle misure di semplificazione. “Si tratta di misure favorevoli all’industria italiana”, osserva.

Il giudizio è però accompagnato da una riserva importante. Perché la riforma presenta per l’Italia un duplice profilo: da un lato, la semplificazione potrebbe rendere più sostenibili i percorsi di certificazione, favorire l’innovazione e migliorare la permanenza sul mercato di dispositivi oggi penalizzati dai costi regolatori. Dall’altro, alcune modifiche alla governance potrebbero introdurre elementi di incertezza per segmenti industriali nei quali il Paese ha una presenza particolarmente significativa.

Approfondimento: come funzionano i Working Party del Consiglio dell’Unione europea

I Working Party del Consiglio dell’Unione europea sono gruppi tecnici nei quali i rappresentanti dei 27 Stati membri esaminano le proposte legislative della Commissione e negoziano possibili modifiche. Nel settore farmaceutico e dei dispositivi medici, il confronto coinvolge esperti delle amministrazioni nazionali e si svolge sotto la guida della presidenza semestrale del consiglio, con la partecipazione della Commissione europea.

Le delegazioni discutono le disposizioni, formulano osservazioni e cercano soluzioni condivise. I gruppi di lavoro non approvano direttamente le norme, ma rappresentano una sede fondamentale nella costruzione dei compromessi che ne determinano il contenuto finale. Il risultato dei lavori viene trasmesso al Coreper, che prepara le decisioni del Consiglio. L’obiettivo è definire una posizione comune degli Stati membri, destinata poi a confrontarsi con quella del Parlamento europeo nell’iter legislativo.