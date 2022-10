Sla, la Fda approva Relyvrio, farmaco orale di Amylyx 

La Food and Drug Administration statunitense ha approvato Relyvrio (fenilbutirrato di sodio/taurursodiolo, noto anche come AMX0035) per il trattamento di pazienti con sclerosi laterale amiotrofica (Sla). Il farmaco orale sviluppato da Amylyx Pharmaceuticals, a base di taurursodiolo, un acido biliare, “fornisce un’altra importante opzione di trattamento per la Sla,una malattia pericolosa per la vita che attualmente non ha cura”, ha affermato Billy Dunn, direttore dell’Office of Neuroscience presso il Center for Drug Evaluation and Research della Fda.

I dati dettagliati dello studio Centaur che ha portato all’approvazione negli Stati Uniti, sono stati pubblicati sul New England Journal of Medicine. I dati di ulteriori analisi dello studio Centaur sono stati pubblicati su Muscle & Nerve nel 2020 e nel 2022 e sul Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry nel 2022. Si tratta del terzo trattamento per la Sla a ottenere l’approvazione dell’autorità di regolamentazione dopo Radicava dell’azienda giapponese Mitsubishi Tanabe e il farmaco generico riluzolo. leggi di più

Lo studio Centaur

Centaur è un trial multicentrico di Fase 2 di 24 settimane condotto su 137 partecipanti con Sla che comprende una fase di follow-up randomizzata di 6 mesi, controllata con placebo e una fase di follow-up a lungo termine di estensione in aperto (Ole). I pazienti trattati con il farmaco hanno manifestato un tasso di declino più lento su una valutazione clinica del funzionamento quotidiano rispetto a quelli trattati con un placebo. Inoltre, è stata osservata una sopravvivenza globale più lunga in un’analisi post hoc a lungo termine di pazienti che avevano originariamente ricevuto Relyvrio rispetto a quelli che avevano ricevuto originariamente il placebo.

Gli eventi avversi più comuni verificatisi con Relyvrio (almeno il 15% e almeno il 5% in più rispetto al placebo) sono stati diarrea, dolore addominale, nausea e infezioni delle vie respiratorie superiori. Durante lo studio si sono verificate reazioni avverse di natura gastrointestinale, ma più frequenti durante le prime tre settimane di trattamento. Relyvrio contiene taurursodiolo, un acido biliare, che può causare un peggioramento della diarrea nei pazienti con disturbi che interferiscono con la circolazione degli acidi biliari.

Il costo

Il prezzo di listino di Relyvrio è di circa 158.000 dollari all’anno negli Stati Uniti. Amylyx ha valutato il farmaco a circa 12.500 dollari per prescrizione di 28 giorni, ha detto il Chief Commercial Officer Margaret Olinger che ha anche sottolineato le intenzioni della società di fornire il farmaco gratuitamente ai pazienti statunitensi che non sono assicurati o non assicurati, a determinate condizioni. Il prezzo del farmaco avrebbe dovuto essere più vicino al costo di produzione fino a quando non ci fossero state prove chiare della sua efficacia, ha affermato David Rind, direttore medico dell’Istituto indipendente di controllo sui prezzi dei farmaci per la revisione clinica ed economica.

Sotto esame dell’Ema

Lo studio Centaur è stato finanziato, in parte, dalla sovvenzione Als Act e dall’Als Ice Bucket Challenge, ed è stato sostenuto da The ALS Association, ALS Finding a Cure (un programma della Fondazione Leandro P. Rizzuto), il Northeast Als Consortium, e il Sean M. Healey & AMG Center for ALS at Mass General. L’Agenzia europea per i medicinali (Ema) sta esaminando la domanda di autorizzazione all’immissione in commercio della società per AMX0035 per il trattamento della Sla in Europa. AMX0035 è in fase di studio per il potenziale trattamento di altre malattie neurodegenerative.