Streptococco di gruppo A: Gsk e l’Agenzia regolatoria britannica (Mhra) in campo per un vaccino senza ago

Un vaccino contro lo streptococco di gruppo A somministrabile senza iniezione, attraverso il naso o sotto la lingua. È la prospettiva aperta da una ricerca preclinica condotta dall’Agenzia regolatoria britannica (Mhra) in collaborazione con il Gsk Vaccines Institute for Global Health.

Lo studio, pubblicato sulla rivista Human Vaccines & Immunotherapeutics, ha dimostrato in un modello murino la capacità di una nuova piattaforma vaccinale di generare una risposta immunitaria sia a livello delle mucose sia sistemica.

Il risultato rappresenta un avanzamento nella ricerca di un vaccino contro lo Streptococcus pyogenes, contro il quale attualmente non esistono vaccini autorizzati.

Una piattaforma basata sulla tecnologia Gmma

L’approccio si distingue dalle strategie vaccinali tradizionali, generalmente orientate a stimolare la produzione di anticorpi nel circolo sanguigno.

Il candidato vaccino utilizza la tecnologia Gmma (Generalised modules for membrane antigens), basata su piccole vescicole naturalmente rilasciate dai batteri. Queste strutture vengono impiegate sia come vettori per trasportare il carboidrato dello streptococco di gruppo A sia come adiuvanti per potenziare la risposta immunitaria.

La somministrazione attraverso le mucose nasali o sublinguali mira a indurre una risposta immunitaria proprio nei siti in cui il batterio avvia l’infezione: mantenendo al contempo una risposta sistemica.

Nei modelli animali, la piattaforma ha mostrato la capacità di generare risposte immunitarie in entrambi i compartimenti. Un risultato che, secondo i ricercatori, sostiene la prosecuzione dello sviluppo di vaccini mucosali più semplici da somministrare e accessibili anche in contesti con risorse sanitarie limitate.

Una priorità di salute pubblica globale

Secondo le stime riportate dalla Mhra, ogni anno si verificano oltre seicento milioni di infezioni da streptococco di gruppo A nel mondo. Le complicanze associate sono responsabili di oltre cinquecentomila decessi.

La maggior parte delle infezioni ha un decorso lieve, ma il batterio può provocare manifestazioni invasive e complicanze gravi, con un impatto particolarmente rilevante nei Paesi a basso e medio reddito. Tra queste figurano condizioni potenzialmente invalidanti e fatali, che rendono lo sviluppo di una strategia preventiva una priorità per la sanità pubblica.

La disponibilità di un vaccino potrebbe contribuire anche alla lotta all’antimicrobicoresistenza, riducendo il numero di infezioni e il ricorso agli antibiotici.