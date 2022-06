Terapie Car-T, la Commissione europea autorizza axicabtagene ciloleucel per il linfoma follicolare

La Commissione europea (Ce) ha approvato axicabtagene ciloleucel, terapia Car-T sviluppata da Kite, società del gruppo Gilead, per il trattamento di pazienti adulti con linfoma follicolare (Lf) recidivante o refrattario dopo tre o più linee di terapia sistemica. Si tratta della terza indicazione per Axicabtagene ciloleucel, che ha mantenuto la designazione di medicinale orfano in questa indicazione.

Axicabtagene ciloleucel

Axicabtagene ciloleucel il 23 agosto 2018 aveva già ricevuto l’Autorizzazione all’Immissione in Commercio nell’Unione europea per il trattamento di pazienti adulti affetti da pazienti adulti con linfoma diffuso a grandi cellule B (diffuse large B-cell lymphoma, Dlbcl) e linfoma primitivo del mediastino a grandi cellule B (primary mediastinal large B-cell lymphoma, Pmbcl) refrattari o recidivanti, dopo due o più linee di terapia sistemica.

Il linfoma follicolare

Il linfoma follicolare è una forma di linfoma non Hodgkin (iNHL) in cui i tumori maligni crescono lentamente, ma possono diventare più aggressivi nel tempo. È la forma più comune di linfoma a livello globale e rappresenta circa il 22% di tutte le diagnosi di linfoma al mondo. In Europa, ogni anno vengono diagnosticati circa 27.000 nuovi casi. Attualmente, le opzioni per il trattamento del LF indolente recidivante o refrattario dopo due o più linee di terapia sono limitate.

Lo studio Zuma-5

L’approvazione è supportata dai dati dello studio registrativo di fase II a singolo braccio Zuma-5, condotto in pazienti con linfoma follicolare recidivante o refrattario che avevano ricevuto almeno due linee precedenti di terapia sistemica, inclusa la combinazione di un anticorpo monoclonale anti-CD20 e un agente alchilante. All’analisi a 24 mesi, tra i pazienti che avevano ricevuto tre o più linee di terapia precedente (n=75) il tasso di risposta globale (Orr, overall response rate) era del 91% e il tasso di risposta completa (Cr, complete response) era del 77%. La durata mediana della risposta (DoR, Duration of Response) è stata di 38,6 mesi e la percentuale di responder ancora in risposta al mese 24 era del 62%.6

I risultati di sicurezza erano coerenti con il profilo di sicurezza noto per axicabtagene ciloleucel. Sindrome da rilascio di citochine e reazioni avverse neurologiche di grado 3 o superiore si sono verificate rispettivamente nel 6% e nel 16% dei pazienti.