Terapie cellulari e geniche, la Fda aggiorna le linee guida: più controlli lungo tutto il ciclo di vita dei prodotti

Un approccio integrato al controllo della qualità: che non si limiti ai test effettuati sul prodotto finito, ma coinvolga tutte le fasi dello sviluppo e della produzione. È il principio alla base delle nuove linee guida definitive pubblicate dalla Food and drug administration (Fda) statunitense per i produttori di terapie cellulari e geniche.

Dopo mesi di consultazioni sulla prima bozza, il documento fornisce le raccomandazioni per sviluppare una strategia scientifica e basata sul rischio, finalizzata a garantire che ogni lotto rilasciato possieda la capacità biologica necessaria a produrre l’effetto terapeutico previsto.

Le indicazioni riguardano l’intero ciclo di vita del prodotto: dalle prime fasi di sviluppo clinico alla domanda di autorizzazione alla commercializzazione, fino alla verifica continuativa della qualità dopo l’immissione sul mercato. L’obiettivo è ridurre la variabilità tra i lotti e individuare per tempo i fattori che possono compromettere l’attività biologica delle terapie.

Non solo test sul prodotto finito

Alla base delle nuove indicazioni c’è un approccio articolato che integra diversi strumenti di controllo per ridurre i rischi di perdita della potenza durante la produzione e la gestione del prodotto.

Nel contesto regolatorio statunitense, la potenza indica la capacità specifica di un prodotto di determinare un determinato effetto, sulla base di test di laboratorio appropriati o di dati clinici adeguatamente controllati. Per le terapie cellulari e geniche, la sua valutazione può risultare particolarmente complessa, perché l’attività terapeutica dipende da caratteristiche biologiche che possono variare tra prodotti e processi produttivi.

La Fda raccomanda di non affidare la garanzia della potenza esclusivamente ai test di rilascio del lotto. Questi ultimi rimangono una componente essenziale, ma devono essere inseriti in un sistema più ampio che comprenda: la progettazione del processo produttivo, il controllo delle materie prime, il monitoraggio delle fasi di lavorazione e la valutazione delle caratteristiche critiche di qualità.

La strategia deve inoltre essere adattata al prodotto e al suo meccanismo d’azione. Non esiste, infatti, un unico test applicabile a tutte le terapie cellulari e geniche: gli attributi biologici rilevanti e i metodi analitici devono essere individuati in funzione dell’effetto terapeutico atteso.

Dallo sviluppo clinico alla commercializzazione: controlli progressivi

Uno degli aspetti più rilevanti del documento riguarda la progressiva implementazione dei controlli durante lo sviluppo. Secondo la Fda, la strategia di garanzia della potenza deve essere definita fin dalle prime fasi, ma può evolvere e diventare più articolata man mano che aumentano le conoscenze sul prodotto e sul processo produttivo.

Così, prima dell’avvio degli studi clinici, le aziende dovrebbero identificare le caratteristiche critiche di qualità potenzialmente associate alla potenza e predisporre una valutazione dei rischi. Le informazioni sulla strategia adottata dovrebbero essere incluse nella documentazione di qualità presentata con la domanda di sperimentazione clinica negli Stati Uniti.

Durante le prime fasi di sperimentazione, i controlli possono essere progressivamente perfezionati sulla base dei dati ottenuti. Nelle fasi più avanzate, invece, è attesa una strategia più completa, con test di potenza e relativi criteri di accettazione adeguatamente definiti.

Prima della presentazione della domanda di autorizzazione alla commercializzazione, i test utilizzati per il rilascio dei lotti e quelli effettuati durante il processo produttivo dovrebbero essere validati.

La Fda sottolinea inoltre che un’insufficiente garanzia della potenza può avere conseguenze sullo sviluppo clinico. In determinate circostanze, l’Agenzia può imporre una sospensione degli studi se ritiene che il prodotto somministrato non sia adeguatamente caratterizzato e che ciò possa esporre i partecipanti a rischi significativi.

Test biologici, materie prime e variabilità produttiva

Le linee guida dedicano ampio spazio alla scelta e alla progettazione dei test di potenza. Per molte terapie cellulari e geniche, la strategia dovrebbe comprendere più test di rilascio, ciascuno destinato a misurare una caratteristica critica di qualità che non può essere adeguatamente controllata attraverso altri elementi del processo.

La Fda raccomanda inoltre di includere almeno un test biologico nella maggior parte dei casi, quando necessario per misurare un’attività collegata all’effetto terapeutico. Il test deve essere selezionato sulla base delle caratteristiche del prodotto e non deve necessariamente riprodurre (in maniera integrale) il suo meccanismo d’azione.

Un altro elemento centrale riguarda la variabilità delle materie prime e dei materiali di partenza. Nelle terapie cellulari, per esempio, le caratteristiche delle cellule utilizzate possono influenzare il risultato finale. Nel caso dei prodotti autologhi, la malattia del paziente o i trattamenti ricevuti in precedenza possono modificare le proprietà delle cellule di partenza e, di conseguenza, la potenza del prodotto.

Per questo motivo, l’Agenzia raccomanda di valutare attentamente le caratteristiche dei materiali, qualificare i fornitori e identificare i parametri critici del processo produttivo che possono incidere sulla qualità del prodotto. Tra gli aspetti da monitorare rientrano pure la vitalità cellulare, la velocità di crescita e il fenotipo delle cellule durante le fasi di produzione.

Terapie personalizzate e prodotti a breve durata: le indicazioni specifiche

Il documento affronta anche alcune criticità proprie delle terapie cellulari e geniche. Tra queste, la gestione dei prodotti con una durata di conservazione estremamente breve, per i quali può non esserci tempo sufficiente per completare un test biologico prima del rilascio del lotto.

In questi casi, la Fda ammette che la valutazione al rilascio possa basarsi su test fisico-chimici, purché inseriti in una strategia complessiva adeguata. L’agenzia raccomanda comunque di avviare uno o più test biologici subito dopo la produzione e di valutarne i risultati quando disponibili, anche se successivamente al rilascio.

La strategia deve inoltre considerare i possibili effetti delle condizioni di conservazione, spedizione, scongelamento e preparazione del prodotto prima della somministrazione. Per le terapie cellulari, questi passaggi possono incidere sulla vitalità e sulla funzionalità delle cellule; per le terapie geniche, possono influenzare, tra gli altri aspetti, la capacità di trasduzione e la stabilità del prodotto.