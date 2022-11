Teva pagherà fino a 4,2 miliardi di dollari per risolvere le cause sugli oppioidi negli Stati Uniti

Teva Pharmaceuticals pagherà fino a 4,2 miliardi di dollari negli Stati Uniti per risolvere le migliaia di cause legali sugli oppioidi, secondo quanto riferisce Reuters, citando una nota del procuratore generale di New York Letitia James. Una parte dei soldi (523 milioni di dollari) andrà al solo Stato di NewYork, e così si concluderà il processo nello stato newyorkese.

L’accordo

Il pagamento fa parte di un accordo nazionale che Teva ha provvisoriamente accettato a luglio scorso dopo aver perso un processo storico nel 2021 in cui una giuria di New York ha ritenuto la società colpevole di aver alimentato la crisi degli oppioidi negli Stati Uniti. La causa del marzo 2019 era inizialmente mirata a sei produttori e affiliati, compresi i membri della famiglia miliardaria Sackler (Purdue pharma), ma a dicembre scorso Teva è stata individuata come l’unica imputata dopo una serie di accordi e dichiarazioni di fallimento. L’accordo vieterà anche a Teva di vendere dosi di oppioidi superiori a 40 mg, oltre che commercializzare tali farmaci per finanziare terze parti per promuoverli.

I farmaci

L’azienda israeliana produce i farmaci Actiq e Fentora, che sono prodotti a base di fentanil a marchio per il trattamento del dolore da cancro, insieme a diversi oppioidi generici tra cui l’ossicodone.

Lotta agli oppioidi

L’accordo di 523 milioni di dollari è il più grande raggiunto con un singolo imputato di oppioidi dal procuratore generale James e aumenta l’importo totale garantito dai produttori e distributori di tali farmaci a oltre due miliardi di dollari per combattere la crisi degli oppioidi. Tali fondi saranno pagati in 18 anni e andranno a programmi di riduzione, prevenzione e trattamento degli oppioidi, secondo una dichiarazione dell’ufficio del procuratore generale.

James ha commentato: “Teva ha consapevolmente e intenzionalmente ingannato i newyorkesi e il popolo americano sui pericoli mortali degli oppioidi e l’anno scorso una giuria li ha giudicati responsabili della devastazione e della distruzione che hanno causato. Non si può dare un prezzo alle vite perse, alle dipendenze subite e alle famiglie distrutte, ma con gli oltre due miliardi di dollari che abbiamo ora consegnato ai newyorkesi, possiamo continuare a ricostruire e riprenderci. Ho promesso di porre fine al caos provocato dai produttori di oppioidi a New York e in tutta la nazione e di ritenerli responsabili delle conseguenze. Questo è un giorno fondamentale nella nostra battaglia contro la crisi degli oppioidi e sono orgoglioso di essere in grado di fornire finanziamenti e risorse fondamentali alle comunità che Teva e altre società hanno devastato con la loro dilagante cattiva condotta”, ha commentato il procuratore James.