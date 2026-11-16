Aggiungere un contraccettivo che si comporti da barriera. Perché tirzepatide (farmaco che funge sia da anti diabete che anti obesità) può influenzare l’efficacia della pillola anticoncezionale.

Per questo motivo, l’Agenzia europea dei medicinali (Ema) ha consigliato alle donne in età fertile che assumono tale farmaco e, contestualmente, prendono un contraccettivo orale di “aggiungere un metodo contraccettivo di barriera per 4 settimane dopo l’inizio del trattamento con tirzepatide e per 4 settimane dopo ogni aumento della dose, oppure” di “passare a un metodo contraccettivo non orale”.

L’indicazione arriva direttamente Comitato tecnico per i medicinali per uso umano (Chmp) dell’Ema – che si è riunito dal 9 al 12 novembre -, il quale ha adottato una comunicazione diretta agli operatori sanitari (Dhpc) relativa al “potenziale effetto di Mounjaro (tirzepatide) sull’affidabilità dei contraccettivi orali”.

Cose emerge dalla nota di Ema

Nella Dhpc si premette che, “per le donne in età fertile che utilizzano Mounjaro, è raccomandato l’impiego di un metodo contraccettivo”. Si precisa inoltre che “sono disponibili informazioni limitate sull’effetto della tirzepatide sulla farmacocinetica e sull’efficacia dei contraccettivi orali in donne affette da obesità, sovrappeso o diabete di tipo 2”, e pertanto alle donne in cura con tirzepatide che usano un contraccettivo orale viene suggerito di ‘rafforzarne’ l’effetto attraverso l’aggiunta di un contraccettivo barriera – quindi di uno schermo fisico, come per esempio il profilattico – per un mese dopo l’avvio del trattamento e dopo ogni incremento del dosaggio.

Per cosa è indicato tirzepatide

L’Ema ricorda che tirzepatide è un farmaco utilizzato, in associazione a dieta e attività fisica, per la terapia di adulti affetti da diabete di tipo 2 non adeguatamente controllato. È inoltre impiegato, sempre in combinazione con dieta e attività fisica, per favorire la perdita di peso e il mantenimento del controllo ponderale in persone affette da obesità (indice di massa corporea Bmi pari o superiore a 30 kg/metro quadrato) o in sovrappeso (Bmi 27-30) che presentano problemi di salute correlati al peso.