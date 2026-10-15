Tumore del pancreas metastatico: dall’Ema via libera per daraxonrasib (in meno di 150 giorni)

L’Agenzia europea dei medicinali (Ema) compie un passo importante verso una nuova opzione terapeutica per i pazienti con tumore del pancreas metastatico.

Nel corso della riunione di ottobre (il resoconto completo sarà diffuso domani), il Comitato per i medicinali per uso umano (Chmp) ha raccomandato l’autorizzazione all’immissione in commercio nell’Unione europea di daraxonrasib (Rasonque, Revolution Medicines), un trattamento orale destinato agli adulti con adenocarcinoma pancreatico metastatico che hanno ricevuto almeno una precedente linea di trattamento (già autorizzato gli Stati Uniti da oltre due mesi).

La decisione assume particolare rilievo in un contesto clinico caratterizzato da prognosi sfavorevole e possibilità terapeutiche limitate dopo la progressione della malattia.

Sopravvivenza mediana quasi raddoppiata rispetto alla chemioterapia

Daraxonrasib è un inibitore di Ras, una famiglia di proteine coinvolte nella crescita e nella sopravvivenza cellulare. Nel tumore del pancreas, le mutazioni del gene Ras possono mantenere queste proteine costantemente attive, favorendo la proliferazione incontrollata delle cellule tumorali.

La raccomandazione del Chmp (l’Ema ha individuato il farmaco come trattamento prioritario nell’ambito del progetto Cancer Medicines Pathfinder, dedicato a medicinali potenzialmente in grado di rispondere a bisogni medici insoddisfatti) si basa sui risultati di uno studio multinazionale di fase 3 (in aperto), che ha coinvolto cinquecento pazienti con adenocarcinoma pancreatico metastatico in progressione dopo un precedente trattamento sistemico. Il 92 per cento dei partecipanti presentava una mutazione Ras G12 confermata.

Nel trial, i pazienti trattati con daraxonrasib hanno raggiunto una sopravvivenza globale mediana di 12,4 mesi, rispetto ai 6,7 mesi osservati con la chemioterapia. Anche la sopravvivenza libera da progressione è risultata superiore: 7,2 mesi contro 3,6 mesi.

Gli effetti indesiderati più comuni segnalati con il farmaco sono stati diarrea, rash cutaneo, stomatite, nausea e vomito.

Valutazione in meno di 150 giorni

Uno degli aspetti più rilevanti della decisione riguarda il percorso regolatorio. L’Ema ha valutato draxonrasib attraverso una revisione per fasi, un approccio che consente al Chmp di avviare l’esame dei dati prima della presentazione della domanda completa, analizzando progressivamente le informazioni man mano che vengono trasmesse dall’azienda.

La valutazione è iniziata all’inizio di luglio 2026 e ha riguardato, in diverse fasi, i dati relativi alla qualità, agli studi non clinici e alla sperimentazione clinica. Il procedimento si è concluso in meno di 150 giorni di valutazione, rispetto ai 210 giorni attivi previsti per una procedura standard, che normalmente si estende per circa un anno considerando anche i tempi necessari all’azienda per rispondere alle richieste dell’Agenzia.

Il percorso accelerato non comporta una riduzione degli standard richiesti per dimostrare qualità, sicurezza ed efficacia del medicinale. L’obiettivo è rendere più efficiente la valutazione e favorire un accesso più tempestivo dei pazienti a terapie promettenti.

Ora la decisione della Commissione europea

Il parere del Chmp rappresenta un passaggio intermedio verso l’eventuale disponibilità del farmaco. La raccomandazione sarà trasmessa alla Commissione europea, che procederà con una decisione accelerata sull’autorizzazione all’immissione in commercio valida in tutta l’Ue.

L’eventuale autorizzazione europea non determinerà automaticamente l’accesso al trattamento in tutti i Paesi: le decisioni su prezzo e rimborso saranno assunte a livello nazionale, tenendo conto del ruolo del medicinale nei rispettivi sistemi sanitari.