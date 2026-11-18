L’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha avviato il percorso di valutazione di daraxonrasib, la terapia sviluppata da Revolution Medicines per il trattamento dell’adenocarcinoma pancreatico metastatico negli adulti già sottoposti ad almeno una precedente terapia sistemica. L’annuncio è arrivato alla vigilia della giornata mondiale dedicata alla malattia, con una comunicazione nella quale l’ente regolatore conferma di aver adottato un approccio di rolling review, in linea con il percorso seguito a livello europeo.

In questo modo – con una valutazione progressiva dei dati disponibili – si punta a ottimizzare i tempi della procedura e a favorire un accesso quanto più tempestivo possibile al trattamento. Il tutto garantendo l’equità nell’accesso su tutto il territorio nazionale. Una volta concluso il negoziato tra le parti, in sostanza, tutti i pazienti che rispondono ai criteri di eleggibilità potranno accedere al trattamento.

La valutazione di Aifa e i prossimi passaggi

Nelle poche righe diffuse in giornata, l’Aifa fa sapere di essere impegnata “a garantire l’accesso alla terapia nel più breve tempo possibile e nel rispetto delle competenze”. Inevitabile un riferimento a quanto accaduto nelle ultime settimane: “Tempestività ed equità guideranno anche questo impegno, affinché le cure siano disponibili per tutti i pazienti eleggibili, indipendentemente dal luogo di residenza, senza rinunciare al rigore scientifico delle valutazioni”.

Con l’autorizzazione europea appena giunta, il principale passaggio ancora da affrontare in Italia riguarda la definizione delle condizioni economiche e di accesso al trattamento attraverso il Servizio sanitario nazionale. Il via libera centralizzato consente infatti la commercializzazione del medicinale nell’Unione europea, ma non determina automaticamente la sua rimborsabilità nei singoli Paesi. Spetta alle autorità nazionali la decisione sul prezzo e sulle condizioni di finanziamento pubblico.

È su questo terreno che si concentra ora l’attenzione. Il costo della terapia rappresenta un nodo rilevante. Una cifra (circa quarantamila euro al mese) che rende particolarmente importante il confronto tra l’azienda e le autorità regolatorie nazionali, chiamate a conciliare il valore clinico della nuova opzione con la sostenibilità della spesa farmaceutica.

Poco più di tremila i pazienti candidabili al trattamento

La questione ha assunto una dimensione concreta anche in Italia, dove l’attesa per l’autorizzazione europea aveva alimentato iniziative estemporanee (individuali e istituzionali) per consentire ai pazienti di accedere alla terapia. Tra queste, la decisione della Regione Lombardia di autorizzare l’acquisto del farmaco negli Stati Uniti per una paziente in cura presso l’Asst di Lecco.

Secondo le stime condivise dalle principali società scientifiche di area oncologica e pancreatica, i pazienti italiani potenzialmente candidabili potrebbero essere circa 3.500 ogni anno.

In assenza di un programma d’uso compassionevole e in attesa dell’accordo sulla rimborsabilità tra Revolution Medicines e l’Aifa, al momento nel nostro Paese il farmaco può essere ottenuto soltanto ricorrendo a una procedura di uso nominale globale che prevede l’importazione del daraxonrasib al prezzo indicato. Con una spesa, di fatto, a carico del paziente.