Nessuna previsione ufficiale. Ma la sensazione che l’iter regolatorio di daraxonrasib possa rappresentare un caso senza precedenti anche nel nostro Paese (dopo l’ok ottenuto dall’Agenzia europea dei medicinali in cinque mesi) è sempre più concreta. “Siamo impegnati nella definizione di un percorso di accesso precoce per i pazienti con adenocarcinoma pancreatico metastatico”, è quanto messo nero su bianco dall’Agenzia italiana del farmaco (Aifa), chiamata ad accelerare dopo il via libera rilasciato dalla Commissione europea dieci giorni fa.

Esclusa dall’azienda l’ipotesi di avviare un programma d’uso compassionevole, nonostante un dossier già al vaglio della Commissione scientifico-economica (Cse), è toccato agli uffici di via del Tritone tendere la mano a Revolution medicines. Sul tavolo, la proposta di un programma di early access ai sensi della legge 648/1996. “Auspichiamo che il confronto possa concludersi rapidamente, con un accordo che tuteli il diritto fondamentale alla salute”.

Riflettori puntati sull’Aifa

Dopo aver comunicato l’avvio di una rolling review per arrivare quanto prima a un accordo finalizzato alla commercializzazione dell’inibitore di Kras anche nel nostro Paese, l’Agenzia del farmaco è tornata sulla vicenda a poco più di una settimana. Una sequenza di comunicazioni piuttosto inusuale per un singolo dossier. Ma l’attenzione nei confronti del farmaco, destinato a offrire una speranza in più ai pazienti alle prese con un tumore del pancreas metastatico, è ormai già da tempo oltre i livelli di guardia.

In occasione della giornata mondiale dedicata alla malattia (19 novembre), erano state le associazioni di pazienti a rilanciare l’ipotesi di un programma d’uso compassionevole. Una soluzione che – pur in assenza di dichiarazioni ufficiali – l’azienda non ha però mai considerato di percorrere. Almeno non in Italia, dal momento che un’iniziativa analoga è stata invece messa in atto negli Stati Uniti, prima del via libera da parte della Food and drug administration (Fda).

Da qui la necessità per le autorità nazionali di trovare un’altra soluzione, in attesa di concludere il canonico negoziato con la biotech statunitense. Così, in attesa di una possibile riforma dell’early access che potrebbe prendere forma già con la prossima legge di bilancio, l’Aifa ha scelto di prendere in considerazione un’altra delle opportunità a disposizione per garantire l’accesso precoce a nuovo farmaco.

Parti al lavoro per garantire l’accesso precoce

Sebbene ormai trentennale, alla luce dello scenario attuale, la legge 648 rappresenta l’unica opportunità per non far attendere oltre i pazienti.

Massimo riserbo sui confronti in atto tra le parti. Dalle parole riportate dall’Agenzia attraverso una breve nota stampa, si deduce che sia in atto un primo negoziato con la filiale italiana di Revolution Medicines. “Siamo in attesa di una risposta”, le testuali parole diffuse da via del Tritone, che lasciano intendere come quello in corso rappresenti il primo step di una trattativa che dovrà poi portare alla definitiva rimborsabilità del farmaco.

Auspicando una piena intesa tra le parti, il primo via libera ha come obiettivo quello di “garantire equità nell’accesso al trattamento a carico del Servizio sanitario per tutti i pazienti eleggibili”.

Lo scontro a distanza tra Aifa e Regioni

In questo modo, l’Aifa punta a frenare le fughe in avanti compiute dalle Regioni in queste settimane.

Se la Lombardia ha deciso di autorizzare l’importazione del farmaco dagli Stati Uniti per trattare una paziente della provincia di Lecco, nelle ultime ore anche la Regione Lazio e la Regione Campania hanno fatto sentire la propria voce. La prima, attraverso il Governatore Francesco Rocca, ha dichiarato di essere pronta a “garantire tempi certi di valutazione in sette giorni e massima sicurezza clinica nei centri più qualificati”. Più prudente è stato Roberto Fico, che ha comunicato come “la Regione, attraverso la rete oncologica, sta effettuando una ricognizione del numero effettivo di pazienti eleggibili per il farmaco per avere un quadro chiaro”.

Dichiarazioni quasi obbligate, alla luce delle pressioni registrate sui rispettivi territori nelle ultime settimane. Ma che non stanno agevolando il compito dell’Aifa, schiacciata tra le richieste di pazienti e comunità scientifica e le pretese dell’azienda. “In questa fase – fanno sapere dagli uffici dell’Agenzia – il prospettarsi di iniziative di acquisto a livello territoriale rischia di avere delle ripercussioni sfavorevoli alla rapida negoziazione di un prezzo sostenibile per il Servizio sanitario nazionale, nell’interesse di tutti i pazienti italiani”.

Il 3 dicembre il confronto tra Agenzia e associazioni di pazienti

La settimana prossima potrebbe far registrare ulteriori novità. Giovedì 3 dicembre, nell’ambito di Aifa Ascolta, è infatti in programma un confronto tra il presidente Robert Nisticò, il direttore tecnico-scientifico Pierluigi Russo e le undici associazioni di pazienti compattatesi per richiedere (invano) l’avvio di un programma d’uso compassionevole.

Guai – in assenza peraltro di dichiarazioni ufficiali raccolte dalle parti in causa – a sbilanciarsi su una vicenda così complessa. Ma l’impressione è che entro i primi mesi del 2027 la vicenda possa concludersi con un lieto fine.