Tumore dell’endometrio avanzato, l’Aifa dà il via libera all’immunoterapia con dostarlimab

L’Aifa ha approvato dostarlimab, un anticorpo monoclonale anti Pd-1 che serve a riattivare le naturali capacità di difesa in quasi un terzo delle circa 10 mila pazienti che ogni anno in Italia ricevono una diagnosi di carcinoma endometriale. Un passo in avanti per l’immunoterapia nei tumori dell’endometrio, che coprono la quasi totalità delle neoplasie del corpo uterino. In particolare si usa quando il cancro presenta una particolare struttura molecolare associata alla mancata correzione degli errori di replicazione del Dna (tumori dMMR/MSI-H). Gli studi hanno dimostrato che sei pazienti su dieci, trattate con il nuovo farmaco dopo fallimento della chemioterapia, mantengono il controllo della malattia per oltre due anni.

Gli studi

Secondo i risultati più recenti dello studio Garnet, presentati all’ultimo Congresso Asco di Chicago, l’appuntamento più atteso dall’oncologia medica mondiale, “dostarlimab mostra un tasso di risposta rapido ed estremamente elevato nelle pazienti con dMMR/MSI-H – ha spiegato Nicoletta Colombo, docente di ginecologia e ostetricia all’Università di Milano Bicocca – ma cosa ancora più interessante, con il follow-up prolungato si è visto quanto queste risposte siano durature, con un impatto decisivo sulla sopravvivenza libera da progressione di patologia. Il beneficio permane per molti mesi e possiamo anche avere la speranza che qualcuna delle pazienti trattate possa guarire”.

Risvegliare il sistema immunitario

“Siamo a una svolta sicuramente – ha dichiarato Maria Sofia Rosati, direttore medico oncoematologia di Gsk che ha sviluppato l’anticorpo monoclonale dostarlimab – in quanto fino a un paio di anni fa il tumore dell’endometrio nelle fasi avanzate era una malattia orfana di possibilità di trattamento. Le donne che progredivano alla prima terapia erano senza speranze di cura e di poter prolungare la propria sopravvivenza. L’immunoterapia ha dato alle pazienti con tumore dell’endometrio avanzato la capacità di risvegliare un sistema immunitario addormentato dalla stessa attività tumore che, mascherato da cellula sana, si era reso irriconoscibile alla sorveglianza delle nostre cellule di difesa. Dostarlimab, in particolare, permette a queste donne non solo di allungare in maniera molto significativa la loro sopravvivenza, ma anche e soprattutto di avere una qualità di vita sostanzialmente garantita”.

I prossimi passi

Dostarlimab si somministra per infusione endovenosa. Tecnicamente è un inibitore del checkpoint immunitario che si lega al recettore di morte programmata Pd-1 sui linfociti T, ripristinando l’attività anticancro di questi soldati del sistema immunitario. Da un anno veniva offerto gratuitamente alle pazienti eleggibili grazie a un programma early access di Gsk, e adesso l’Agenzia italiana del farmaco Aifa ne ha ufficializzato la rimborsabilità per l’uso in monoterapia per il trattamento di pazienti adulte affette da carcinoma endometriale avanzato o ricorrente, con deficit del sistema di Mismatch Repair (dMMR)/elevata instabilità dei microsatelliti (MSI-H), progredito durante o dopo un precedente trattamento con un regime a base di platino. Il prossimo passo sarà capire se questa indicazione potrà essere ampliata, e soprattutto se anticipare l’inizio trattamento.