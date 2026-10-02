Approvata negli Stati Uniti la valvola cardiaca che cresce con il bambino

Una valvola cardiaca pediatrica che può espandersi, adattandosi alla crescita del bambino. L’autorità statunitense Food and drug administration (Fda) ha autorizzato il dispositivo che ha lo scopo di ridurre la necessità di sottoporre i pazienti a interventi chirurgici ripetuti nel corso degli anni. Al momento dell’impianto, la nuova valvola mostra un diametro di circa 13 millimetri che nel tempo può essere allargato per via endoscopia fino a raggiungere la dimensione finale di 22 millimetri.

In corso nuovi studi per verificare la sicurezza

Il nuovo dispositivo, inoltre, a differenza di altri prodotti analoghi, non usa tessuto di origine animale ma speciali polimeri: si prevede che ciò ne possa estenderne la durata. L’approvazione dell’Fda si basa sui dati di uno studio clinico condotto su 62 pazienti pediatrici. Sono in corso studi ulteriori ricerche per verificare nel lungo termine la sicurezza ed efficacia della valvola e la sua effettiva capacità di evitare interventi ripetuti.

Fra i più comuni difetti congeniti

I difetti cardiaci congeniti sono tra i più comuni: si stima che colpiscano circa un bambino su cento. Nella grande maggioranza dei casi sono di forma lieve e talvolta l’anomalia non emerge che in età adulta. Alcuni, però, sono gravi. Tra questi, alcune anomalie a carico della valvola che collega il cuore ai vasi che portano il sangue ai polmoni (la valvola polmonare) possono richiedere l’impianto di una valvola artificiale fin da bambini. Durante la crescita la valvola deve essere sostituita per adeguarsi alle nuove dimensioni del cuore.

“Per i bambini nati con cardiopatia congenita, la tempistica della sostituzione della valvola è sempre stata una decisione difficile: aspettare troppo a lungo rischia di danneggiare il bambino, ma intervenendo troppo presto potrebbero aver bisogno di più interventi chirurgici a cuore aperto”, ha spiegato Michelle Tarver direttrice del Center for Devices and Radiological Health della Fda.