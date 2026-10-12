Oncologia, l’allarme Aieop: per gli adolescenti con tumore cure meno accessibili e divario di sopravvivenza

Sono troppo grandi per essere considerati bambini, ma ancora troppo giovani per essere pienamente inclusi nei percorsi dell’oncologia dell’adulto. È una vera e propria “terra di mezzo” quella in cui si trovano ancora oggi adolescenti e giovani adulti con una diagnosi di tumore, con conseguenze concrete sull’accesso ai centri di cura, ai protocolli clinici e alle sperimentazioni più innovative. Il dato è particolarmente significativo: se virtualmente il 100% dei bambini tra 0 e 14 anni con un tumore viene oggi curato in un centro AIEOP e quindi inserito in un protocollo della rete, la percentuale scende a meno del 50% tra gli adolescenti di 15-19 anni. Una differenza che può tradursi in un minore accesso alle cure migliori e, per alcune patologie, contribuire a mantenere un divario di sopravvivenza rispetto alle altre fasce di età.

“Gli adolescenti sono ancora oggi in una terra di mezzo tra il mondo dell’oncologia pediatrica e quello dell’oncologia dell’adulto – spiega Ferrari –. Sono pazienti unici, con specifiche caratteristiche cliniche e bisogni psicosociali che spesso rimangono insoddisfatti. Proprio per il loro essere ‘in mezzo’, rischiano di non arrivare ai centri di cura e ai protocolli clinici, o di arrivarci in ritardo, e di non ricevere le cure migliori. Il risultato è che, per alcune malattie, possono avere letteralmente meno probabilità di guarire rispetto, per esempio, a un bambino con la stessa patologia”, spiega il professor Andrea Ferrari, della Pediatria Oncologica della Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, tra i relatori del LI Congresso Nazionale dell’Associazione italiana di ematologia e oncologia pediatrica (Aieop), in programma a Lecce da oggi al 14 ottobre.

Accesso ai trial

Il problema riguarda in particolare l’accesso ai trial clinici e alle sperimentazioni, spesso condizionato da rigidi limiti di età dei protocolli, dalle politiche delle aziende farmaceutiche, da un quadro normativo ancora non sufficientemente strutturato e dalla mancata integrazione tra oncologia pediatrica e oncologia dell’adulto. Il rischio è che proprio una fascia di pazienti che potrebbe beneficiare delle innovazioni terapeutiche rimanga ai margini del loro sviluppo e della loro applicazione clinica.

Per questo Aieop è impegnata da anni nella ricerca di soluzioni concrete, attraverso una sempre maggiore collaborazione con l’Associazione italiana di oncologia medica (Aiom), la definizione di modelli assistenziali specifici e un’attività istituzionale finalizzata a migliorare l’organizzazione dei centri e l’accesso alle cure. Un impegno che si inserisce anche in una dimensione europea, attraverso la Network of Expertise dedicata agli Adolescenti e ai Giovani Adulti, promossa dalla Commissione Europea nell’ambito della Joint Action JANE.

“Garantire agli adolescenti con tumore un accesso equo alle sperimentazioni cliniche rappresenta un dovere etico fondamentale per colmare il divario di sopravvivenza rispetto ad altre fasce d’età”, sottolinea Ferrari.

Le principali trasformazioni nell’oncoematologia pediatrica

Durante il Congresso l’Associazione intende affrontare le principali trasformazioni che stanno interessando l’oncoematologia pediatrica: dall’intelligenza artificiale alla medicina di precisione, dalle terapie geniche e cellulari alle CAR-T, dal gene editing alla radioterapia e alla chirurgia innovativa, senza trascurare il follow-up, la qualità della vita, la sostenibilità delle terapie avanzate e, appunto, l’accesso alla sperimentazione clinica.

“Il Congresso rappresenta un momento fondamentale di confronto per tutta la nostra comunità scientifica e professionale”, dichiara Angela Mastronuzzi, Presidente Aieop. “Oggi l’oncoematologia pediatrica vive una fase di grande trasformazione: nuove terapie, tecnologie avanzate, ricerca biologica e clinica stanno aprendo possibilità che fino a pochi anni fa erano impensabili. La sfida è fare in modo che questa innovazione diventi cura concreta, accessibile e sostenibile per ogni bambino, adolescente e giovane adulto”.

Nel corso delle tre giornate saranno approfonditi anche i nuovi approcci terapeutici nelle leucemie e nei linfomi pediatrici, le politiche regolatorie sulle advanced therapies, la programmazione sanitaria e le nuove frontiere della chirurgia oncologica, della neurochirurgia di precisione e della radioterapia pediatrica. Ampio spazio sarà inoltre dedicato alla ricerca e alla formazione dei giovani professionisti.