Agenas istituisce l’Osservatorio per le reti di cure palliative e terapia del dolore

Un Osservatorio per il monitoraggio e l’implementazione della Rete di Cure Palliative e Terapia del dolore è stato istituito dall’Agenas con Agenas con la delibera del Direttore Generale n°334 del 14 ottobre 2026. L’organismo, composto da esperti di cure palliative e terapia del dolore, da rappresentanti delle società scientifiche, rappresentanti delle Regioni e Province Autonome e del ministero della Salute, sarà deputato ad accompagnare Regioni e Province Autonome nel consolidamento di una rete assistenziale di rilievo strategico per il Servizio sanitario nazionale.

Lettura multidisciplinare dei bisogni di cura

La composizione dell’Osservatorio assicura l’integrazione di competenze cliniche, scientifiche e istituzionali e favorisce una lettura condivisa e multidisciplinare dei bisogni di cura. Il supporto tecnico-scientifico alle attività è garantito dal personale della UOS “Reti cliniche ospedaliere e Monitoraggio DM 70/2015” di Agenas, coordinato da Manuela Tamburo De Bella.

L’iniziativa muove dal riconoscimento delle cure palliative e della terapia del dolore quale fattore di civiltà e di tutela della dignità della persona, nonché componente irrinunciabile dell’assistenza. In ottemperanza con la Legge 38/2010, le Reti devono assicurare servizi effettivi, uniformi e di qualità, in tutti i setting assistenziali, dal domicilio all’hospice, dall’ospedale al territorio.

Cabina di regia stabile

L’invecchiamento della popolazione e la crescente diffusione di patologie croniche e complesse rendono prevedibile un aumento del fabbisogno assistenziale: si rende pertanto necessaria una cabina di regia stabile, in grado di leggere i dati e orientare le scelte programmatorie.

L’Osservatorio è chiamato a svolgere le seguenti attività:

• analisi, valutazione e implementazione dei Piani di Potenziamento delle Cure Palliative e Terapia del Dolore;

• monitoraggio dello stato di attuazione delle Reti, in collaborazione con la Direzione Generale per i Sistemi Informativi e la Statistica del Ministero della Salute, e definizione e implementazione di indicatori di processo e di esito, al fine di fornire supporto ai decisori istituzionali, regionali e locali nell’individuazione di possibili soluzioni alle criticità riscontrate;

• stesura e trasmissione agli organi competenti del rapporto annuale sui risultati dell’analisi dei Piani di Potenziamento per le Regioni e le Province Autonome e sullo stato di attuazione delle Reti.

L’Osservatorio si configura così non soltanto come strumento di verifica, ma come presidio di accompagnamento per le Regioni/P.A. e aziende sanitarie nell’attuazione dei Piani e nel miglioramento continuo dei servizi, con l’obiettivo di garantire a ogni cittadino, ovunque risieda, l’accesso a cure appropriate e tempestive.