Piani terapeutici: dall’Agenas via libera al rinnovo in televisita

L’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (Agenas) ha reso disponibile sulla Piattaforma Nazionale di Telemedicina (PNT) il documento “Modello operativo per il rinnovo dei Piani Terapeutici in televisita”. L’indirizzo intende offrire a Regioni e strutture sanitarie uno schema di riferimento uniforme per integrare la televisita nei percorsi clinico-assistenziali dedicati alla continuità terapeutica, in particolare per i pazienti affetti da patologie croniche.

Favorire la tempestività delle prescrizioni

Il rinnovo periodico dei Piani Terapeutici costituisce un passaggio essenziale nella gestione clinica, finalizzato a monitorare sicurezza ed efficacia dei trattamenti e a confermare i criteri di appropriatezza prescrittiva. L’impiego della modalità a distanza, riservato ai casi in cui sussista una precisa indicazione clinica, è stato concepito per favorire la tempestività delle prescrizioni, decongestionare le strutture sanitarie riducendo gli accessi in presenza non necessari e facilitare l’accesso alle cure per i soggetti fragili, con ridotta mobilità o residenti in contesti territoriali disagiati.

Nessuna sostituzione della visita in caso di complessità del quadro clinico

Il modello delinea un assetto organizzativo nazionale flessibile, pensato per armonizzarsi con le diverse realtà regionali e aziendali. Il documento regola l’intero ciclo del processo assistenziale: parte dal tracciamento delle scadenze dei piani e prosegue con la preparazione, l’esecuzione della televisita, la formale riconferma del trattamento, la registrazione dei dati e la contestuale refertazione. Lungo questo iter viene definita con chiarezza la suddivisione delle responsabilità operative e cliniche tra i professionisti coinvolti, riservando una valutazione prioritaria all’appropriatezza della prestazione a distanza, che non sostituisce la visita ambulatoriale tradizionale qualora emergano complessità o variazioni del quadro clinico.

A supporto della concreta attuazione aziendale, il documento include tre strumenti operativi dedicati alla ricognizione delle dotazioni tecnologiche e logistiche minime della struttura, all’arruolamento dei pazienti idonei e alle verifiche preliminari alla connessione. Sulla piattaforma PNT è inoltre consultabile una flowchart che schematizza l’intero percorso clinico-organizzativo. L’iniziativa rientra nelle attività istituzionali di Agenas volte all’implementazione della telemedicina e all’evoluzione dei modelli di presa in carico territoriale.