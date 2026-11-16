Allineare la pratica clinica italiana agli obiettivi europei sul controllo del colesterolo Ldl attraverso diagnosi tempestive,appropriatezza prescrittiva e continuità assistenziale. È questo l’obiettivo centrale dell’Agenda 2026–2030 per la gestione delle dislipidemie e la riduzione del rischio cardiovascolare, presentata presso la Camera dei deputati da Cardiotarget – Osservatorio Ldl per la Salute Cardiovascolare.

Il documento nasce con il contributo non condizionante di Menarini Group e si rivolge sia alla prevenzione primaria sia a quella secondaria, mettendo intorno allo stesso tavolo società scientifiche, medici di medicina generale, farmacisti, associazioni di pazienti e rappresentanti istituzionali.

Il nodo dell’aderenza

In Italia le malattie cardiovascolari restano responsabili di quasi 225 mila decessi e di oltre 930 mila ricoveri ogni anno. Sebbene le evidenze scientifiche dimostrino che ogni riduzione di circa 39 mg/dL del colesterolo Ldl abbatta del 20–25% il rischio di eventi cardiovascolari maggiori, la gestione reale del fattore di rischio mostra ampi margini di miglioramento.

Secondo i dati riportati dall’Osservatorio, appena il 23,8% degli italiani con ipercolesterolemia segue una terapia e, tra coloro che sono in trattamento, meno di due pazienti su dieci raggiungono i valori raccomandati in base al proprio profilo di rischio. Inoltre, quasi un paziente su due ricoverato per infarto non assumeva alcuna terapia ipolipemizzante prima dell’evento acuto.

Le priorità operative dell’Agenda 2026–2030

Per invertire questa tendenza, l’Advisory Board multidisciplinare di Cardiotarget – composto da 24 esperti rappresentanti delle principali aree cardiometaboliche, delle cure primarie e del mondo civico – ha mappato le barriere regolatorie, organizzative e culturali esistenti.

Le proposte operative contenute nel testo ruotano attorno all’allineamento delle regole prescrittive alle linee guida europee e alla costruzione di percorsi integrati tra ospedale e territorio, che coordinino l’azione di medico di famiglia, specialista e infermiere di comunità.Un ruolo chiave viene inoltre assegnato alla prevenzione di prossimità, valorizzando la rete delle farmacie e le Case di Comunità, parallelamente alla formazione degli operatori sanitari e all’empowerment dei cittadini.

Il ruolo delle società scientifiche

“Tra i fattori di rischio modificabili, il colesterolo Ldl riveste un ruolo determinante nello sviluppo della patologia cardiovascolare: si tratta di un rischio sul quale possiamo agire concretamente, riducendo la probabilità di infarto e ictus”, dichiara Filippo Crea, presidente eletto della European Society of Cardiology (Esc).

“Le linee guida europee, aggiornate nel 2025, indicano obiettivi precisi, differenziati in base al rischio cardiovascolare individuale. La priorità è quindi tradurre queste evidenze nella pratica clinica, attraverso l’identificazione precoce dei soggetti a rischio, una valutazione cardiovascolare appropriata e percorsi di presa in carico che consentano di raggiungere e mantenere nel tempo gli obiettivi raccomandati. Il Safe Hearts Plan dell’Unione europea e il futuro Piano cardiovascolare nazionale offrono ora l’occasione di tradurre queste evidenze in politiche sanitarie concrete”.

L’iniziativa ha raccolto il patrocinio dell’Intergruppo Parlamentare One Health, dell’Intergruppo Parlamentare per le Malattie Cardio, Cerebro e Vascolari, di Cittadinanzattiva Aps e di undici tra società scientifiche e federazioni di categoria: Anmco, Amd, Fadoi, Fimmg, Itacare-P, Sic, Sid, Simg, Simi, Siprec e Sisa.

Sostenibilità del Ssn

Sul fronte parlamentare, l’iniziativa viene letta come uno strumento di supporto alla programmazione sanitaria nazionale.

“Rafforzare la prevenzione cardiovascolare significa non soltanto tutelare la salute dei cittadini, ma anche contribuire alla sostenibilità futura del nostro Servizio Sanitario Nazionale”, dichiara Luciano Ciocchetti, vicepresidente della XII Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati e promotore dell’Intergruppo Parlamentare One Health.

“In questo contesto, iniziative come Cardiotarget assumono un valore particolare perché favoriscono il dialogo tra comunità scientifica e istituzioni, offrendo elementi di conoscenza e proposte utili a orientare le politiche sanitarie verso una maggiore attenzione alla prevenzione”.

Dello stesso avviso Elena Murelli, presidente dell’Intergruppo parlamentare per le malattie cardio, cerebro e vascolari: “La vera sfida oggi non è soltanto sapere come prevenire le malattie cardiovascolari, ma fare in modo che la prevenzione diventi una priorità strutturale delle politiche sanitarie. Come Intergruppo stiamo lavorando proprio per costruire una strategia nazionale che superi la frammentazione degli interventi e introduca obiettivi concreti, indicatori misurabili e strumenti di monitoraggio dei risultati.

Dobbiamo cambiare prospettiva: non valutare soltanto quanto spendiamo per curare le malattie cardiovascolari, ma quanto possiamo evitare di spendere prevenendone le complicanze, riducendo ricoveri,disabilità e costi sociali. In questa direzione, Cardiotarget offre un contributo prezioso perché mette a disposizione delle istituzioni proposte operative e strumenti per misurarne l’efficacia. Il futuro Piano cardiovascolare nazionale dovrà rappresentare il passaggio dalle buone intenzioni a impegni precisi, verificabili e soprattutto capaci di produrre risultati concreti per i cittadini”.

L’alleanza con i cittadini

L’efficacia delle terapie passa anche attraverso la consapevolezza del paziente, come sottolinea Valeria Fava, Responsabile Coordinamento Politiche della Salute di Cittadinanzattiva e componente del gruppo di lavoro “Salute cardiovascolare – Policy Act”: “Una prevenzione efficace non può prescindere dal coinvolgimento attivo dei cittadini. Informazione chiara, decisioni condivise con il medico e servizi di prossimità sono la condizione perché le persone partecipino consapevolmente al proprio percorso di cura, con benefici concreti su aderenza, controlli e continuità dell’assistenza”.

Sul piano operativo, il progetto entrerà nel vivo a partire dal 23 novembre con l’avvio di giornate di prevenzione gratuite in due regioni pilota, Campania e Lombardia. L’iniziativa coinvolgerà direttamente medici di famiglia e farmacie per favorire l’individuazione precoce delle persone a rischio e valutare sul campo l’efficacia degli interventi proposti, in linea con l’impegno dell’industria nel tradurre le evidenze cliniche in percorsi di salute accessibili.