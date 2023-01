Aifa, Nicola Magrini: “Riforma limitata e parziale. Si va verso monarchia”

Da un lato lo spoil system, dall’altro la nuova riforma di Aifa. Nicola Magrini, presidente dell’Agenza italiana del farmaco, prova a togliersi qualche sassolino dalla scarpa in merito alla sua uscita anticipata dall’ente (il suo mandato scade il 23 gennaio) e alla riforma dell’Agenzia.

Attuato spoil system

“Esiste lo spoil system e con me è stato attuato. Le leggi si applicano, Aifa è un organismo tecnico ed è stato attuato lo spoil system. Era anche largamente atteso che potesse essere attuato, anche se credo che quello che è stato fatto negli ultimi tre anni sia fortemente positivo, ma evidentemente si cercava un cambiamento”, ha commentato – come riportato dall’agenzia adnkronos – a margine della presentazione, che si è tenuta nella sede dell’Agenzia a Roma, delle più recenti iniziative per ridurre la resistenza agli antibiotici.

Contro la nuova riforma

Sulla riforma decisa per l’ente regolatorio nazionale, Magrini non si nasconde nel ritenerla “parziale e limitata”. E conclude: “Se prima, come qualcuno ha detto, c’era una diarchia, ora si va verso una monarchia”.