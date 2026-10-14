Alle radici della crisi: perché in Italia rischiamo di rimanere senza chirurghi?

Per generazioni la chirurgia è stata la scelta più ambita fra i neolaureati in medicina. Il prestigio del bisturi, unito al fascino della sala operatoria, costituiva la promessa di una carriera solida. Ma oggi – come confermato anche dal grido d’allarme lanciato nei giorni scorsi dalla Società italiana di chirurgia – questa catena si è spezzata.

I posti disponibili per la specializzazione in chirurgia non vengono quasi mai saturati (in otto Regioni su 17 vengono assegnate meno del cinquanta per cento delle borse) e il tasso di abbandono di chi accede alla scuola raggiunge in alcune sedi anche il 15 per cento. La conferma di quanto asserito arriva dalla più ampia istantanea mai scattata al sistema italiano.

I risultati della survey – coordinata dal Collegio italiano dei chirurghi (Cic) e condotta tra specializzandi e giovani chirurghi: i risultati sono stati pubblicati sulla rivista Updates in surgery – sono abbastanza netti. Il 68,7 per cento dei rispondenti si dichiara insoddisfatto della propria formazione: è un segnale che la comunità chirurgica non può più permettersi di ignorare.

Una crisi vocazionale che viene da lontano

Il paradosso è evidente: l’Italia continua a formare chirurghi secondo un impianto regolato e, sulla carta, solido con rotazioni programmate, requisiti minimi di casistica, log-book operatorio e possibilità di periodi formativi extra-rete anche all’estero.

Dove si nasconde allora l’incoerenza fra un sistema apparentemente efficiente e l’insoddisfazione dei giovani medici? I motivi che emergono dall’indagine sono concreti: attitudine didattica scadente da parte dei tutor (segnalata dal 51,9 per cento dei casi), scarsa fiducia nel merito come criterio di crescita, esposizione operatoria inadeguata (34,7 per cento).

Solo un chirurgo su quattro riferisce un volume di casi adeguato come primo operatore e appena il 29,5 per cento descrive un ambiente didattico realmente di supporto. La chirurgia, insomma, rimane attraente sulla carta. Ma delude nella pratica quotidiana. Si impara “a vedere” più che “a fare”, secondo un vecchio adagio italiano: “Si ruba con gli occhi”.

Un modello che stride però con le aspettative di una generazione che vuole essere protagonista del proprio percorso. Sopra le criticità strutturali, si innesta un cambiamento culturale profondo. I giovani chirurghi di oggi sono cresciuti attraversando la pandemia da studenti o da specializzandi dei primi anni, esperienza che per molti ha accelerato una revisione delle priorità.

Il tempo per sé, l’equilibrio vita-lavoro e la salute psicologica non sono più considerati aspetti trascurabili, ma parte integrante nella costruzione dell’identità professionale. Questo scarto generazionale si scontra con un ambiente ancora gerarchico, in cui, come denunciano diversi commenti raccolti nell’indagine, le opportunità operatorie vengono distribuite più per relazione personale che per merito.

Il risultato è un disallineamento tra ciò che il sistema offre e ciò che una nuova generazione di medici si aspetta da una professione che richiede sacrificio, dedizione e un lungo percorso formativo. La richiesta è di maggiore trasparenza, riconoscimento e rispetto dei tempi di vita: aspetti che il sistema attuale fatica a intercettare.

Il nodo economico e di carriera

Accettando il fatto che la chirurgia non è più la specialità più ambita, bisogna allora focalizzarsi sul mettere in atto tutte le strategie possibili per valorizzare e investire in coloro che hanno scelto questo percorso ma a condizioni diverse dalla precedente generazione.

Soltanto accettando che le nuove generazioni hanno un modo diverso di concepire la vita, l’equilibrio con il lavoro e i sacrifici che sono disposte ad accettare, eviteremo conflitti altrimenti irrisolvibili. Continuare a pretendere di imporre il sistema di training ormai appartenente al secolo scorso, obsoleto e iniquo sotto certi aspetti, non è più una strada percorribile.

Siamo in una fase di transizione generazionale importante e abbiamo la responsabilità – come educatori – di adattare il sistema formativo per trattenere i talenti, costruendo un meccanismo “win-win” tra chi forma e chi impara. Questo non significa livellare verso il basso la qualità di ciò che viene richiesto agli specializzandi. Restiamo intransigenti sulla necessità di passione, dedizione, tempo extra e impegno individuale, ma siamo consapevoli che serva una svolta importante.

Un altro tema caldo è l’iniquità retributiva tra specialità. Uno specializzando di chirurgia impegnato in turni notturni, guardie festive e orari giornalieri ben al di sopra delle 36 ore, percepisce la stessa borsa di studio di un collega iscritto a una specialità con orario prevalentemente 9-15, senza turni festivi. Non stupisce allora che il 42,2 per cento dei rispondenti segnali la mancanza di incentivi per i programmi di formazione più performanti come una delle principali criticità del sistema.

Il tema si intreccia con quello, più ampio, delle prospettive di carriera. Chi resta in Italia spesso trova un percorso di crescita lento e poco meritocratico, mentre chi decide di investire su un percorso di formazione all’estero, dove l’autonomia operatoria viene costruita in modo strutturato, fatica poi a trovare (al rientro) un percorso di reinserimento che valorizzi l’esperienza internazionale acquisita.

È il fenomeno che lo studio definisce migrazione formativa: un investimento pubblico sulla formazione che si disperde all’estero, spesso senza ritorno. Non a caso il 70,4 per cento dei rispondenti chiede l’introduzione di fellowship post-specializzazione retribuite, strutturate e riconosciute a livello nazional. Non alternative alla specializzazione, ma come un sostegno che ne sia il naturale completamento.

In Italia esistono già dei percorsi di questo tipo, nati da iniziative istituzionali o societarie (fellowship in chirurgia del pancreas dell’Ospedale Pederzoli e fellowship della Società italiana di chirurgia oncologica) che accolgono un numero di domande superiori ai posti disponibili. Queste esperienze dimostrano che, quando la formazione viene garantita e tutelata, la capacità attrattiva aumenta.

Una forza lavoro per metà femminile (ma ancora penalizzata)

C’è poi un altro aspetto ormai impossibile da trascurare. La chirurgia italiana è ormai una professione a composizione paritaria. Nel campione intervistato le donne rappresentano il 41,1 per cento dei rispondenti e la quota di specializzande è in costante crescita da almeno dieci anni. nonostante ciò, il divario di genere rimane uno degli aspetti più netti dell’indagine.

Le donne riportano una soddisfazione formativa significativamente più bassa degli uomini, un dato che resiste anche dopo aver corretto statisticamente per età e area geografica a parità di condizioni. Essere donna riduce in modo indipendente la probabilità di raggiungere obiettivi formativi soddisfacenti lungo il proprio percorso.

Le specializzande denunciano più spesso dei colleghi un atteggiamento didattico scadente da parte dei tutor e il sovraffollamento delle strutture, mentre gli uomini riferiscono più frequentemente di aver raggiunto un volume adeguato di interventi come primo operatore. È questo – come l’associazione Women in Surgery Italia documenta da anni: in ultima istanza in una review pubblicata nel 2022 su Annals of Surgery – il segnale più evidente che l’accesso alla sala operatoria risulta ancora oggi iniquo. Ancora una volta la fellowship viene vista come un’opportunità per colmare questo gap formativo attraverso criteri di selezione trasparenti, basati sul curriculum.

Alla radice di molte delle criticità precedenti c’è, in ogni caso, un problema di metodo, più che di assenza di strumenti. In Italia è attivo il logbook elettronico centralizzato (D.I. 402/2017) per tutte le scuole di specializzazione di area medica, dove ogni specializzando registra interventi, procedure e livello di autonomia raggiunto, validati da tutor e direttori di scuola.

Nella pratica quotidiana la compilazione rischia di ridursi a un adempimento burocratico più che a uno strumento di verifica sostanziale. E spesso, come segnalano gli stessi specializzandi nei commenti liberi raccolti dall’indagine del Cic, non corrisponde alla reale esperienza maturata in sala operatoria. Uno strumento nato per garantire trasparenza rischia così di trasformarsi, in assenza di controlli terzi e indipendenti, in un’autocertificazione. A complicare ulteriormente il quadro è intervenuto il cosiddetto “decreto Calabria” (legge 145/2018), che consente agli specializzandi dal secondo anno in poi di partecipare a concorsi per posti di dirigente medico e di essere assunti, con contratto a tempo determinato, per coprire le carenze di organico delle strutture del Servizio sanitario nazionale.

Sulla carta la norma nasce come opportunità: retribuzione più alta, ore di lavoro riconosciute come formazione pratica. Un meccanismo pensato per tamponare l’emergenza di personale finisce così, di fatto, per interrompere il percorso formativo in nome di un’urgenza di sistema.

Una soluzione di facciata per tentare di risolvere oggi l’emergenza di carenza di personale medico, ipotecando la qualità della chirurgia di domani. Un cortocircuito che il Paese non può permettersi di ignorare, proprio mentre chiede ai giovani chirurghi maggiore competenza e sicurezza operativa.

Tornare a investire nella formazione

Non bisogna infine tralasciare un ultimo aspetto, che forse il più strutturale di tutti. La formazione chirurgica richiede tempo e un intervento eseguito da uno specializzando sotto la guida di un tutor ha una durata superiore rispetto ad uno condotto da un chirurgo esperto in piena autonomia.

Questo tempo necessario si scontra con le pressioni sempre più stringenti a cui sono sottoposte le aziende ospedaliere: abbattere le liste d’attesa, aumentare il numero di interventi per seduta, contenere al massimo i tempi di occupazione della sala per ragioni di budget e di indicatori di produttività. In un sistema in cui il valore di una sala operatoria si misura sempre più spesso in interventi/ora piuttosto che in qualità della formazione erogata, il tempo dedicato all’insegnamento diventa un costo che nessuno ha interesse a sostenere.

Il risultato è un incentivo perverso che finisce per escludere lo specializzando dal ruolo di primo operatore proprio nei centri più affollati e con le liste d’attesa più critiche. Cioè, paradossalmente, in quelli che offrirebbero la casistica più ricca. Finché la formazione non verrà riconosciuta come una voce di valore a sé, con tempo e risorse dedicate e non sottratte alla produttività corrente, la sala operatoria resterà sempre di più il luogo dove si opera e sempre meno quello dove si impara a farlo.

Il risultato complessivo è un circolo vizioso: la scarsa esposizione operatoria precoce e la formazione spesso interrotta rallentano l’acquisizione di autonomia, che a sua volta riduce le opportunità lavorative reali. Il confronto con altri sistemi europei è istruttivo.

Nel Regno Unito il programma Iscp affianca al logbook elettronico strumenti di valutazione oggettiva verificati da organismi terzi. La Francia impone rotazioni interospedaliere obbligatorie con valutazione continua. La Germania e i Paesi Bassi vincolano la formazione a centri certificati ad alto volume, affiancati da simulazione avanzata. Ciò che manca in Italia è il sistema di verifica indipendente che dia valore a ciò che viene certificato sulla carta.

Le possibili soluzioni

Il dato univoco dell’indagine è che la richiesta di riforma è quasi unanime: l’87,8 per cento dei medici la ritiene necessaria, con percentuali sovrapponibili tra uomini e donne e tra le diverse aree del Paese.

Le priorità indicate, e le proposte che ne derivano, convergono su alcuni punti. Serve un organismo indipendente di accreditamento, autonomo da università e direzioni ospedaliere, con il compito di certificare le scuole di specializzazione, monitorare i logbook operatori e verificare periodicamente la qualità della didattica e della mentorship, sul modello degli standard dell’Unione europea dei medici specialisti (Uems) già adottati altrove in Europa.

Occorre allargare la rete formativa oltre gli ospedali universitari, includendo in modo strutturato e non più episodico (come già parzialmente avviene con le rotazioni extra-rete) anche i centri non universitari accreditati e ad alto volume, oggi sottoutilizzati nonostante dispongano di ampia casistica operativa. Urge un sistema premiale e non solo regolatorio.

I centri che dimostrano di rispettare i requisiti formativi minimi, casistica reale, presenza di logbook, valutazioni strutturate, clima didattico positivo, dovrebbero ricevere risorse aggiuntive, posti di specializzazione o riconoscimenti. Quelli che non adempiono, al contrario, dovrebbero vedere ridotta la propria capacità formativa, fino alla sospensione dell’accreditamento nei casi più gravi. È necessario poter contare su più fellowship post-specializzazione retribuite, strutturate e a selezione trasparente (colloquio e valutazione del curriculum da parte dei direttori di scuola, secondo la preferenza della maggioranza dei rispondenti), della durata di 1-2 anni, per completare (non sostituire) la formazione residenziale e trattenere in Italia i talenti che oggi cercano altrove ciò che non è disponibile in Italia.

Infine, c’è bisogno di un riconoscimento economico del carico di lavoro reale: incentivi e valorizzazione contrattuale per chi sostiene turni notturni, weekend e festivi durante la specializzazione, oggi remunerati come qualunque altro percorso a prescindere dal carico assistenziale. Oltre che di percorsi di rientro strutturati per i giovani chirurghi formatisi all’estero, che valorizzino l’esperienza internazionale invece di disperderla.

Il messaggio che arriva dai numeri del Cic è chiaro: la chirurgia italiana non ha un problema di vocazioni mancate, ma di un sistema che non riesce più a trattenere i talenti. Senza una riforma coordinata (governance, accreditamento, meritocrazia, valorizzazione economica) il rischio è che l’Italia si trovi presto di fronte al paradosso di una “chirurgia senza chirurghi”.