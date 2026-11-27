Guarire da un tumore non significa (sempre) aver superato tutte le conseguenze della malattia. Anche quando le terapie si concludono, infatti, molte persone devono fare i conti con effetti collaterali persistenti, difficoltà fisiche e psicologiche, perdita di autonomia e ostacoli nel recupero della propria vita sociale e professionale.

Una dimensione che chiama in causa non soltanto la qualità delle cure oncologiche, ma anche la capacità dei sistemi sanitari di accompagnare i pazienti nel lungo periodo.

È in questa prospettiva che si inserisce la proposta di Alleanza contro il cancro (Acc) per lo sviluppo di una piattaforma nazionale dedicata alla qualità della vita delle persone che affrontano o hanno superato un tumore.

Il progetto è stato presentato a Lisbona dal presidente Ruggero De Maria (da poche settimane designato come prossimo direttore scientifico dell’Istituto nazionale dei tumori di Milano), nel corso dell’annual meeting dei Comprehensive Cancer Centres. La relazione ha affrontato temi centrali per l’oncologia europea: dalle disuguaglianze nell’accesso alle cure alla disponibilità dei farmaci innovativi, dalla medicina di precisione alla condivisione dei dati clinici.

La qualità della vita dopo il tumore: otto ambiti di intervento

La piattaforma proposta da Acc punta a strutturare un sistema di raccolta e analisi di informazioni sulla qualità della vita, coinvolgendo gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (Irccs) e favorendo lo sviluppo di studi multicentrici.

Il progetto individua otto ambiti prioritari a sentire il parere dei clinici – qualità della vita, nutrizione, attività fisica, psiconcologia, riabilitazione, tossicità tardive dei trattamenti, ritorno al lavoro ed esiti ed esperienze riferiti direttamente dai pazienti – che però non vengono ancora rilevati e considerati in maniera sempre puntuale nella gestione dei pazienti oncologici.

L’attenzione agli esiti e alle esperienze riferite dagli stessi, in particolare, permette di integrare gli indicatori clinici con il punto di vista di chi è coinvolto nei percorsi assistenziali. Un approccio che può contribuire a valutare non soltanto quanto una terapia sia efficace nel contrastare la malattia, ma anche quale impatto abbia sulla vita di chi la riceve.

In questo modo diventa inoltre possibile confrontare le informazioni raccolte nei diversi centri, favorendo la costruzione di evidenze utili a orientare interventi di assistenza, riabilitazione e ricerca.

Continuità assistenziale, dalla diagnosi alla riabilitazione

Un altro elemento centrale della proposta riguarda la continuità assistenziale. Il percorso oncologico, secondo Acc, non dovrebbe interrompersi con la conclusione delle terapie, ma proseguire attraverso il follow-up, la gestione degli effetti tardivi e gli interventi di riabilitazione.

Il passaggio tra ospedali, specialisti e servizi territoriali rappresenta uno dei punti più delicati di questa fase. La frammentazione delle competenze e dei servizi può rendere difficile per i pazienti orientarsi tra controlli, trattamenti di supporto e necessità assistenziali che cambiano nel tempo.

La piattaforma nazionale dovrebbe contribuire proprio a una maggiore integrazione delle informazioni e delle attività di ricerca, favorendo una presa in carico più strutturata e continuativa.

In questo contesto, la riabilitazione oncologica assume un ruolo che va oltre il recupero delle capacità fisiche. Può comprendere interventi nutrizionali, supporto psicologico, attività motoria adattata e percorsi finalizzati al recupero dell’autonomia e della partecipazione sociale.

Anche il ritorno al lavoro viene riconosciuto come un ambito specifico di intervento. La ripresa dell’attività professionale può infatti essere ostacolata da limitazioni funzionali, conseguenze psicologiche, effetti collaterali persistenti e difficoltà organizzative.

Health Big Data e ricerca multicentrica

La raccolta sistematica di informazioni rappresenta inoltre un’opportunità per rafforzare la ricerca oncologica. Da qui l’idea di valutare la piattaforma in relazione con Health Big Data, l’infrastruttura nazionale per la ricerca biomedica coordinata da Acc.

La disponibilità di dati strutturati e confrontabili tra diversi Irccs potrebbe favorire studi multicentrici, permettendo di analizzare gli esiti delle cure e le conseguenze a lungo termine dei trattamenti su popolazioni più ampie.

L’integrazione dei dati clinici con quelli relativi alla qualità della vita potrebbe inoltre contribuire a individuare bisogni assistenziali ancora poco intercettati e a valutare l’impatto degli interventi di supporto.

Nuove partnership per sostenere ricerca e innovazione

Nel corso dell’incontro di Lisbona, De Maria ha delineato infine un nuovo modello di collaborazione tra Alleanza Contro il Cancro, aziende farmaceutiche, imprese tecnologiche e fondazioni.

L’obiettivo è superare la logica delle sponsorizzazioni occasionali e sviluppare partnership strutturate: basate sulla condivisione di competenze, risorse e infrastrutture. Le collaborazioni dovrebbero sostenere studi multicentrici, sperimentazioni innovative e progetti di ricerca che integrino anche strumenti di intelligenza artificiale.

Il coinvolgimento di soggetti industriali e fondazioni viene pertanto prospettato come una leva per rafforzare la capacità di ricerca della rete oncologica, favorendo lo sviluppo e la validazione di nuove soluzioni.